यूपी के मिजाज को भांपना मुश्किल

बॉबी घोष, प्रधान संपादक हिन्दुस्तान टाइम्स

First Published:28-02-2017 09:16:16 PM Last Updated:28-02-2017 09:16:16 PM

यह कॉलम अमूमन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं परकेंद्रित रहता है, मगर इस हफ्ते मैं इसे भारत के भीतर आकार ले रही एक ऐसी घटना को समर्पित कर रहा हूं, जो वैश्विक महत्व रखती है। दुनिया में चौथी बड़ी लोकतांत्रिक कवायद इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है। संख्या के लिहाज से विश्व भर में इससे बडे़ सिर्फ तीन चुनाव होते हैं, जिनमें वोटर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये चुनाव हैं- भारतीय आम चुनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव व इंडोनेशियाई आम चुनाव। मैं इस मामले में खुशकिस्मत रहा हूं कि दुनिया भर के कुछ गैर-मामूली चुनावों का गवाह बनने और उनको कवर करने का मुझे मौका मिला। चाहे वह औपनिवेशिक युग के बाद हुआ हांगकांग का पहला आम चुनाव हो, या इराक के पहले निष्पक्ष चुनाव का अनुभव; ह्वाइट हाउस में पहले अश्वेत राष्ट्रपति की आमद से जुड़ा इंतिखाब हो या फिर ब्रिटेन का ब्रेग्जिट जनमत-संग्रह। पर इनमें से किसी भी चुनावी मुकाबले में इतनी जटिलता नहीं दिखी, जितनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है, मानो यह सात एपिसोड वाला ‘नेटफिक्स’ (लोकप्रिय अमेरिकी शो) सियासी ड्रामा हो। पिछले सप्ताह इस सूबे के कुछ खास इलाकों से गुजरते हुए मुझे एक खुशनुमा एहसास हुआ, जो इस तथ्य से उपजा था कि यूपी विधानसभा चुनाव निहायत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। जो लोग दुनिया के दूसरे खित्तों से इस चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, उन्हें ये सारी बातें ज्यादा हैरान करती होंगी। आखिर इस विधानसभा चुनाव में सात चरणों में मतदान क्यों कराने पडे़? हर चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे? ये ‘अन्य पिछड़ी जातियां’ क्या है? और जंगली गदहों की इतनी चर्चा क्यों है इस चुनाव में? सच कहें, तो हिन्दुस्तान के बाहर बहुत थोड़े से लोग फिलहाल लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद और बनारस (ये इलाके मेरी यात्रा का हिस्सा रहे) की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती हैसियत के साथ-साथ आने वाले दिनों में दुनिया की गहरी दिलचस्पी इनमें होगी। ठीक वैसे ही, जैसे इस साल फ्रांस और जर्मनी के आम चुनावों को यूरोप की राजनीति व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की रोशनी में बारीकी से आंका जाएगा। एक दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव हमें इस बात के संकेत देंगे कि भारत किस दिशा में बढ़ने जा रहा है। भारत के बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि सिर्फ आबादी के पैमाने से ही उत्तर प्रदेश के चुनाव देश के सियासी रुख का अंदाजा दे देते हैं। फिर इस बार का यूपी चुनाव देश के मिजाज के बैरोमीटर के तौर पर इसलिए भी अहम है कि यह उस वक्त हो रहा है, जब केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के बीचोबीच है। और हाल ही में उसने नोटबंदी के तौर पर जो महत्वाकांक्षी पहल की थी, वह अब खत्म होने के मुहाने पर है। लेकिन अब तक के मतदान के आधार पर जो लोग विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं गहरी सहानुभूति ही जताऊंगा। एग्जिट पोल के न होने की सूरत में उन्हें भारतीय विशेषज्ञों के, जिनमें से कई मेरे साथी हैं, इस आकलन पर भरोसा करना पडे़गा कि अभी तब कोई भी विजेता के तौर पर साफ तौर से नहीं उभर पाया है। लखनऊ की सत्ता के तीनों दावेदारों- सपा-कांग्रेस गठजोड़, भाजपा और बसपा, में से किसी के पक्ष में राज्य में कोई ‘लहर’ नहीं दिख रही है। इसलिए मुझे कोई भी अनुमान दांव लगाने जैसा ही लग रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अपने दौरे का इस्तेमाल यह जानने के लिए नहीं किया कि वोट किसे जा सकते हैं, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि वोटरों के दिमाग में क्या है? यह फर्क महत्वपूर्ण है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या लोग जाति और मजहब के दायरे को तोड़कर वोट डालने के प्रति उत्सुक हैं। जब से मुझे याद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन दोनों तत्वों की अहम भूमिका होती रही है। इस लिहाज से मेरे सामने जो तस्वीर उभरी, उसे जानकर आप अचंभित नहीं होंगे, क्योंकि यह काफी उलझी हुई है और आप इससे कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैंने अपने आकलन में यह पाया कि मतदाता पुरानी तरह की राजनीति को त्यागने के सबसे करीब हैं, मगर उनमें से ज्यादातर कोई भी अंतिम फैसला करने से अब भी हिचक रहे हैं; और जो लोग छलांग लगाएंगे भी, वे मुद्दों की बजाय नेता की शख्सियत से प्रभावित होकर ऐसा करेंगे। मुझे बार-बार यह सुनने को मिला कि वे सपा या बसपा को वोट करेंगे, मगर बतौर नेता उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इसी तरह भाजपा को वोट देने की बात कहने वालों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रति काफी सम्मान दिखा। मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला, जिन्होंने खुद को पारंपरिक रूप से सपा या कांग्रेस का वोटर होने का दावा किया, मगर अब वे अपना पक्ष बदलने का मन बना रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग उम्मीदवारों के चयन और एक खास पार्टी के उम्मीदवार को पराजित करने वाले समीकरणों से प्रेरित दिखे। खासकर लखनऊ में यह नजरिया ज्यादा पुख्ता दिखा। मतदाताओं का यह हैरान करने वाला रुझान मुझे समान रूप से दिखा कि वे पसंद एक नेता को कर रहे हैं, मगर वोट दूसरी पार्टी को दे रहे हैं। जब मैंने दिल्ली में अपने सहयोगियों के साथ अपना यह अनुभव साझा किया, तो उन्होंने एक अनूठी भारतीय उपमा मेरे सामने रखी कि ये मतदाता दरअसल यही कह रहे हैं कि उन्हें पसंद तो प्रेम-विवाह है, मगर वे माता-पिता की चुनी हुई लड़की के साथ ही घर बसाएंगे। आखिर यह नतीजों को कितना प्रभावित करेगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पुरानी राजनीति को त्यागने के करीब दिख रहे मतदाताओं ने आखिरी वक्त में क्या फैसला किया? ऐसे वोटरों की संख्या छोटी होगी, मगर करीबी त्रिकोणीय मुकाबले में वे कमोबेश असर जरूर डालेंगे। इस वजह से बाहर से भारत की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने वाले अनुभवी लोगों के लिए भी 11 मार्च के नतीजों के बारे में किसी तरह का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्हें सिर्फ इसी बात की तसल्ली होगी कि लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद और बनारस के बौद्धिकों के लिए भी यह आकलन उतना ही कठिन है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web