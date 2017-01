अकलीयतों के कितने करीब हैं शरीफ

सुशांत सरीन, पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ

First Published:13-01-2017 12:40:49 AM Last Updated:13-01-2017 12:40:49 AM

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दिनों अपने मुल्क को ‘अल्पसंख्यक-हितैषी’ बताने से नहीं चूक रहे। अपने पक्ष में वह कुछ तर्क भी परोस रहे हैं। जैसे कि हिंदुओं की शादी के पंजीकरण से जुड़े हिंदू विवाह विधेयक को सीनेट की एक समिति से मिली हरी झंडी, कटासराज हिंदू मंदिर के पुनर्निर्माण की पहल आदि। मगर इन तमाम कवायदों का अगर बारीक विश्लेषण करें, तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलती है। मेरी नजर में ये तमाम कोशिशें आंखों में धूल झोंकने वाली हैं। यह दुनिया को दिखाने का प्रयासभर है कि पाकिस्तान एक उदार और मिली-जुली संस्कृति वाला मुल्क बनने की राह बढ़ चला है। हकीकत में वहां असहिष्णुता अपने चरम पर है। वहां न सिर्फ मजहबी अकलीयतों का दमन होता है, बल्कि उन संप्रदायों के साथ भी ज्यादती होती है, जो इस्लाम केअंग हैं, मगर आबादी में कम हैं। पाकिस्तान में ऐसे दिखावटी कदम पहले भी उठाए जाते रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने वहां दीपावली और होली तक मनाई हैं। मगर बंटवारे से लेकर अब तक हालात नहीं बदले हैं। आलम यह है कि अल्पसंख्यक समुदायों की औरतों को सरेराह उठा लिया जाता है और उनका मजहब जबरन बदलवाया जाता है। इसे रोकने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। सिंध प्रांत की असेंबली ने ही जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध बताने वाले जिस विधेयक को मंजूरी दी थी, उसे वहीं के गवर्नर सईदुज्जमां सिद्दीकी ने वापस लौटा दिया, क्योंकि मजहबी तंजीमें इस विधेयक के खिलाफ थीं। दिलचस्प यह है कि सिद्दीकी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के काफी खासमखास हैं। पाकिस्तान में यह किसी से छिपा नहीं है कि वहां कौन सी ताकतें जबरिया मजहब बदलवाती हैं, पर किसी भी हुकूमत ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ईसाई समुदाय के उन लोगों के साथ अब तक कहां न्याय कर पाए हैं, जिनके खिलाफ पंजाब प्रांत के उन्हीं की मुस्लिम लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दंगे करवाए थे? पाकिस्तान में अकलीयतों को ईश निंदा कानून के बहाने भी खूब निशाना बनाया जाता है। अगर वाकई नवाज शरीफ अकलीयतों के प्रति फिक्रमंद हैं, तो उन्हें इस कानून में व्यापक सुधार करना चाहिए था। मगर विडंबना यह है कि मौजूदा सरकार के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान सदन में यह कहते हैं कि प्रतिबंधित मजहबी तंजीमें आतंकवादी नहीं हैं, जबकि ऐसे मजहबी समूह अपनी सेना रखते हैं, हत्याएं करवाते हैं और तालिबान से भी नाता रखते हैं। ऐसे में, भला यह कैसे भरोसा किया जाए कि शरीफ सरकार अकलीयतों के हितों की रक्षा करने को तैयार है? दूसरे मजहब की बात छोड़िए, खुद इस्लाम के एक अंग अहमदियों के खिलाफ वहां जो सांविधानिक भेदभाव है, उसे भी कहां दूर किया जा सका है? मेरा मानना है कि नवाज शरीफ इन सब चीजों को लेकर गंभीर नहीं है। वैसे भी, जिस मुस्लिम लीग पार्टी से वह ताल्लुक रखते हैं, उसकी बुनियाद ही एक खास मजहब में छिपी है, तो भला वह कैसे अपनी जड़ से उलट जाकर अल्पसंख्यकों के हित में काम करेंगे? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार खत्म किया जा रहा है। इसीलिए उनका पलायन भी बढ़ा है। अहमदियों का ही उदाहरण लें। 1973 में संविधान में एक संशोधन करते हुए हुकूमत ने इन्हें गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया। अब इनकी हालत उन लोगों से भी खराब है, जिन्हें काफिर कहा जाता है। आलम यह है कि अदालत में यह दलील दी जाती है कि एक खास कोल्ड ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके मालिक एक अहमदी हैं। टीवी पर खुलेआम कहा जाता है कि अहमदियों को मार देना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ आए दिन आंदोलन व दंगे होते हैं। अगर ये इस्लाम से संबंधित शब्दों से अभिवादन करते या कलमा पढ़ते दिखते हैं, तो इन्हें जेल में डाला जा सकता है। इन्हें अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने का अधिकार नहीं है। उनमें मीनार बनाने की इजाजत नहीं। पासपोर्ट या चुनावी दस्तावेजों मे इन्हें साफ-साफ बताना होता है कि वे मुस्लिम तो हैं, पर अहमदी भी हैं। मुश्किल यह है कि कानून से भी अल्पसंख्यकों को कोई मदद नहीं मिलती। रिंकल कुमारी का मामला ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, जब उसे उसी मुस्लिम लड़के के हाथों में सुपुर्द कर दिया गया, जिसने उसे अगवा किया था और उसका मजहब जबरन बदलवाया था। अकलीयतों को सरकारी नौकरी में नुमांइदगी नहीं दी जाती। हां, कहने के लिए चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में उनके लिए आरक्षण जरूर है, मगर सार्वजनिक मंचों पर उनके खिलाफ लगातार जहर उगला जाता है। ऐसे में, अगर पाकिस्तान वाकई अकलीयतों के साथ दिखना चाहता है, तो उसे इन तमाम घटनाओं पर लगाम लगानी होगी। अहमदियों के खिलाफ जो सांस्थानिक और सांविधानिक भेदभाव किया जाता है, उसे बंद करना पड़ेगा। क्या शरीफ सरकार इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ जमात अहल-ए-हदीस नेता और सरकार के सहयोगी साजीद मीर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं, जिन्होंने नए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के कथित तौर पर अहमदी होने का दुष्प्रचार किया था? अकलीयतों के हितैषी होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी एक समुदाय का साथ दिया जाए और दूसरे का नहीं। जिस ‘अल्पसंख्यक-हितैषी’ होने की बात नवाज शरीफ कह रहे हैं, वह असल में एक संकल्प-शक्ति है। एक कर्तव्य है कि किसी भी नागरिक के साथ धार्मिक व जातिगत भेदभाव नहीं होगा, और उसे भी उतनी ही आजादी मिलेगी, जितनी कि दूसरों को मिली हुई है। इस लिहाज से कहें, तो अल्पसंख्यक हितैषी होना और धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना बिल्कुल साथ-साथ चलती है। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की छत्रछाया में फलने-फूलने को अल्पसंख्यक हितैषी नहीं कहा जा सकता। शरीफ सरकार को इसी पर काम करना होगा, तभी वह सच्चे अर्थों में अल्पसंख्यकों को अपनी ओर लुभा पाएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

