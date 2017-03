पाकिस्तान अब भी ज्यादा बड़ा खतरा है

पाकिस्तान अब भी ज्यादा बड़ा खतरा है

अजय साहनी, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ

First Published:09-03-2017 01:10:18 AM Last Updated:09-03-2017 01:10:18 AM

पहले भोपाल-उज्जैन एक्सप्रेस में धमाका और फिर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर की घटना को देश में आईएस की धमक के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन मेरी नजर में इन वारदात में कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहले तो यह कि जब हम इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं और यह कहते हैं कि आईएस भारत में आ गया, तो इसका मतलब क्या है? किसी ने उनकी कोई किताब पढ़ ली, किसी ने इंटरनेट पर किसी से बात कर ली, तो उसका यह कतई मतलब नहीं कि आईएस यहां आ गया या अल-कायदा आ गया। ये आतंकी संगठन इधर आए हैं, यह तब पता लगेगा, जब किसी की ‘कपैसिटी, कैपेबिलिटी’ पर कोई फर्क पड़ा हो, वहां से किसी को संसाधन मिले, असलाह मिले, ट्रेनिंग मिली, और उन्होंने इन सबका यहां इस्तेमाल किया। इस हादसे में अब तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अभी तक जितने भी इस्लामिक स्टेट से मुत्तलिक गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब छह-सात पकड़े गए हैं और एक मारा गया है, इनमें से किसी में ऐसा नजर नहीं आया है कि उसने अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। हाल ही में गुजरात में जो दो भाई वसीम और नईम पकड़े गए थे, वे पटाखों से बारूद निकालकर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार इन लोगों ने टे्रन के एक जनरल कंपार्टमेंट में बम लगाया। हम सब जानते हैं कि जनरल डिब्बे में किस कदर लोग ठुंसे पड़े रहते हैं। इसके बावजूद किसी जानी नुकसान का न होना ही उनकी क्षमता को उजागर कर देता है। इस्लामिक स्टेट के बारे में जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं, उनसे यही मालूम होता है कि इंडियन मुजाहिदीन का एक धड़ा टूटकर इस्लामिक स्टेट से मिला, और उसी का नेतृत्व इन लड़कों से ताल्लुक बना रहा है। सुल्तान, शफी अरमार व बड़ा शाजिद, ये तीनों आईएस से जुड़ने गए थे। हालांकि रिपोर्टें आती रहती हैं कि सुल्तान सीरिया में मारा गया, लेकिन इसकी अभी तक ठोस पुष्टि नहीं हो सकी है। ये लोग इंडियन मुजाहिदीन के पुराने नेटवर्क के इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। इन घटनाओं से यही संकेत मिलता है कि इंडियन मुजाहिदीन के जिस ढांचे को हमारे सुरक्षा बलों ने लगभग खत्म कर दिया था, उसके बचे-खुचे हिस्से को फिर से संगठित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन्होंने कोई बड़ी क्षमता हासिल कर ली है, ऐसा नहीं लगता। हम यह नहीं मान सकते कि दुनिया में कहीं कोई वारदात ही न होगी। खासकर जब हम अपनी पुलिस और खुफिया एजेंसियों की क्षमताएं देखते हैं, तो मुझे हैरत होती है कि हम इतने सुरक्षित कैसे हैं? साल 2008 से पहले तकरीबन समूचे भारत में हर दूसरे-चौथे दिन कोई न कोई हादसा हो जाता था, वे बड़े बुरे हादसे होते थे। उन सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता था। या तो उनके द्वारा ट्रेंड लोग उन हादसों को अंजाम देते थे या उनके हथियार होते या फिर दूसरे संसाधन। कुछ मामलों में तो ये तीनों ही होते थे। इसलिए हमें एक बुनियादी सवाल अपने आप से पूछना होगा कि इस्लामिक स्टेट क्या पाकिस्तान से बड़ा है? क्या उसके पास संसाधन पाकिस्तान से ज्यादा हैं? जब पाकिस्तान हमारा बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो फिर इस्लामिक स्टेट क्या कर लेगा? तब तो और, जब वह खुद अपनी जान बचाने के लिए सीरिया में जद्दोजहद कर रहा है। आईएस अभी खुद ही पस्तहाल है, ऐसे में वह यहां क्या ढांचा खड़ा कर लेगा? वैसे भी, वह पहले से यहां मौजूद नहीं है, और उससे ताल्लुक रखने के आरोप में जो पकड़े गए लोग हैं, वे बड़े अक्षम किस्म के लोग दिखते हैं। ये कुछ ऐसे कुंठित लोग हैं, जो इंटरनेट पर कुछ देखते-पढ़ते हैं, दोस्तों से बात करते हैं कि कुछ करना है, और इसी के तहत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी नजर में इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह हैं। अगर वे फिर से सक्रिय होते हैं, तो यकीनन वह हमारे लिए गंभीर चिंता की बात होगी। चूंकि साल 2008 के बाद से पाकिस्तान पर काफी दबाव बढ़ा है, इसकी वजह से उसने इन समूहों को फिलहाल रोक रखा है। यही नहीं, उसकी प्राथमिकता में अभी अफगानिस्तान है। वह वहां ज्यादा कुछ हासिल करना चाहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल-कायदा 1996 से ही भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। यह आतंकी समूह भी पाकिस्तान के अपने सुरक्षित ठिकाने से लगातार कुछ न कुछ भारत के खिलाफ लिखता रहा, पैगाम भेजता रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के लोगों से पहले अल-कायदा वालों ने ही ताल्लुक बनाया था। उनके साथ मिलकर भी इस जमात ने पूरी कोशिश कर ली। इंडियन मुजाहिदीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भी अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई बड़ा इम्कान नजर नहीं आ रहा कि यहां पर कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। अलबत्ता, हमारे जो हालात हैं, और जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको देखते हुए यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि कुछ भटके हुए लोग दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन जाएं। हम जब हालात की बात कर रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक स्थिति भी शामिल है। हमारे यहां कई ऐसी राजनीतिक शक्तियां हैं, जो समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में, यह सोचना कि हमें इस समस्या का कोई आसान सा समाधान मिल जाएगा, संभव नहीं दिखता। आतंकवाद तो छोड़िए, दुनिया में ऐसा कोई नुस्खा ईजाद नहीं हुआ है, जो अपराध को जड़ से खत्म कर दे। जब तक इंसान है, उसकी फितरतें हैं, वह गुनाह करेगा ही। वह घर में करेगा या बाहर करेगा, छोटा करेगा या बड़ा करेगा। इसलिए अपराध के खिलाफ लड़ाई रोजमर्रा की जंग है। यह एक बार उठकर कोई काम कर देने से खत्म नहीं होने वाली। और यहीं से सुरक्षा बलों व शासन की न्याय-व्यवस्था की भूमिका व काबिलियत की परीक्षा शुरू होती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web