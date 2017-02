यह सूरत बदलनी चाहिए

विभूति नारायण राय/हिंदी साहित्यकार

First Published:28-02-2017 01:11:00 AM Last Updated:28-02-2017 01:11:00 AM

पिछले दस दिनों के दौरान ताबड़तोड़ आत्मघाती हमलों में पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में सौ से अधिक नागरिक मारे गए और प्रतिशोध में पगलाई पाक सेना ने इससे कहीं अधिक नागरिकों को दहशतगर्द कहकर मार डाला। मरने वालों में 80 के करीब वे सूफी श्रद्धालु थे, जो कराची से 284 किलोमीटर दूर सहवन कस्बे में सूफी संत लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर धमाल कर रहे थे। धमाल ट्रांस या सम्मोहन की उस स्थिति को कहते हैं, जिसमें कोई मनुष्य स्व को पूरी तरह भूलकर परमानंद का अनुभव करता है। इस खबर को पढ़ते समय मुझे 2006 के दिसंबर की वह सर्द रात याद आई, जब साहित्यकारों और संस्कृतिकर्मियों के एक शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में मैंने लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर यह धमाल देखा था और मेरा नास्तिक मन भी विचलित हो उठा था। वहां जाकर पता चला कि इस मजार पर मुसलमानों और हिंदुओं की साझी आस्था है। मजार अतीत में शैव परंपरा से जुड़ा था और आज भी एक हिंदू परिवार इसके प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू शाहबाज कलंदर को सिंधी हिंदुओं के आराध्य सूफी संत झूले-लाल से जोड़कर देखते हैं। सूफी मजारों पर हो रहे हमले सलाफी व सूफी इस्लाम के बीच कई शताब्दियों से जारी संघर्ष का नतीजा हैं। सलाफी या वहाबी इस्लाम मजारों और दरगाहों पर चादर चढ़ाने, कव्वाली या धमाल को गैर-इस्लामी रवायत मानता है और इनको बलपूर्वक रोकना चाहता है। पाकिस्तान की इस समस्या की जड़ ही वे मदरसे हैं, जो अरब मुल्कों के पैसों के बल पर कट्टरपंथी सोच पैदा करते हैं और यही सोच खुदकुश हमलावर तैयार करती है। मेरी समझ है कि किसी भी दर्शन में अगर अपनी मूल स्थापनाओं से टकराने की हिम्मत और सलाहियत न हो, तो वह जड़ हो जाता है। हमारे समय का सबसे मजबूत दर्शन इस्लाम दुर्भाग्य से इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। शुरुआती वर्षों में इस्लाम में इज्तिहाद या आंतरिक विमर्श की परंपरा थी, जिसमें उलमा धार्मिक और दुनियावी मुद्दों पर बहस-मुबाहिसा करते थे। अब यह परंपरा समाप्त हो चली है और ऐसे किसी प्रयास को कुफ्र घोषित किया जा सकता है। अमेरिका और उसके हमख्याल पश्चिम से मुस्लिम उम्मा के संबंध बड़े दिलचस्प रहे हैं। एक तरफ तो वे उसके सबसे बडे़ दुश्मन हैं और दूसरी तरफ मुल्ला-मौलवी से लेकर साधारण मुसलमान के लिए सबसे बड़ा सपना इन देशों का वीजा हासिल करना होता है। यह तथ्य किसी शून्य से नहीं उपजा है कि सारे मुस्लिम शरणार्थी अमेरिका या यूरोप जाना चाहते हैं। मेरा मानना है कि अगर उन्हें सऊदी अरब या ईरान जैसे मुल्क शरण देने के लिए तैयार हों, तब भी वे अमेरिका जाना चाहेंगे। अपने समाज में जिस लोकतंत्र का वे निषेध करते हैं, उसी का दुर्निवार आकर्षण उन्हें पश्चिम ले जाता है। भारी-भरकम अकादमिक पदावलियों से बचते हुए अगर पश्चिम के प्रति आकर्षण के लिए किसी एक कारण को तलाशा जाए, तो कह सकते हैं कि यह उनकी जीवन-पद्धति का अंग बन चुकी खास तरह की उदारता है, जो अपने विरोधी को भी स्पेस देती है। यह उदारता मैग्ना कार्टा और फ्रांसीसी क्रांति से होती हुई ‘रेनेसां’ और औद्योगिक क्रांति तक की यात्रा से आई है। इसी से पश्चिमी समाज के वे अंतर्विरोध उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने एक तरफ तो उसे भयानक खुदगर्ज, लुटेरा और हिंसक बनाया है, तो दूसरी तरफ उसमें अद्भुत उदारता और मानवाधिकारों की पक्षधरता भी भरी है। इस्लामी विद्वानों को सबसे गंभीर बहस इस बात पर करनी चाहिए कि क्यों उनके मजहब का झगड़ा दुनिया के दूसरे सभी धर्मों से चलता रहता है? बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज में शांतिपूर्वक रहना एक लंबे प्रशिक्षण की मांग करता है। क्या इस्लाम अपने अनुयाइयों को इसके लिए तैयार करता है? यह तो कोई पागल ही मानेगा कि पूरी दुनिया गलत है और वे ही सही हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि क्या उनके समाजों में ईसाइयों, यहूदियों, हिंदुओं और दूसरे धर्मावलंबियों को वही अधिकार हासिल हैं, जो वे अपने लिए अमेरिका, यूरोप या भारत में चाहते हैं? मिस्र, तुर्की, मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे अपेक्षाकृत उदार राष्ट्रों में भी गैर-मुस्लिम भेदभाव के शिकार हैं। क्या 21वीं शताब्दी में मुसलमानों के बीच यह बहस नहीं होनी चाहिए कि अब राज्य और धर्म साथ-साथ नहीं चल सकते और सिर्फ यूरोप-अमेरिका में नहीं, बल्कि सऊदी अरब और ईरान में भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए? इस्लाम का बचाव करने वालों का एक प्रिय तर्क यह भी है कि इसमें आई सारी कट्टरता अमेरिका की देन है। तालिबान, अल-कायदा और अब इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस अमेरिका ने बनाए और उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नष्ट करने के नाम पर वह दुनिया भर के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। सच है, लेकिन क्या मुस्लिम उम्मा में यह बहस नहीं चलनी चाहिए कि अमेरिका किसी दूसरे धर्म का ऐसा इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? जब जरूरत पड़ती है, तब उसे इतनी आसानी से इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़ाके कैसे मिल जाते हैं? इन लड़ाकों को प्रेरित करने के लिए अमेरिका के हाथ बिकाऊ उलमा कुरान की आयतों (पदावलियों) का ही इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से इस्लाम के अंदर ही वे तत्व निहित हैं, जो अमेरिका की मदद कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आना मुसलमानों से अधिक अमेरिका के ईसाइयों के लिए अभिशाप है। उनकी उल-जुलूल हरकतें उस उदारता को नष्ट करेंगी, जो उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही ईसाई समाज अफगानिस्तान पर हमले के समय बुश द्वारा एक ईसाई प्रतीक के इस्तेमाल के विरुद्ध सड़कों पर निकल आया था। इसी ईसाई समाज के न्यायाधीश, पत्रकार और सिविल सोसाइटी के लोग आज ट्रंप के पागलपन का खुलकर विरोध कर रहे हैं। नया शासन अमेरिका के बुनियादी मूल्यों के किस कदर खिलाफ है, इसकी एक बानगी हाल में तब मिली, जब सरकारी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप के आलोचक पत्रकारों को आने से रोक दिया गया। ट्रंप की तुलना भारत के कट्टर हिंदुत्व से हो सकती है, जो उसी की तरह उदारता का विरोधी है, लेकिन भारत में भी उसके सामने बड़ी रुकावट बनकर उदार हिंदू खड़े है। इन उदार ईसाइयों और हिंदुओं का रास्ता तभी आसान होगा, जब मुस्लिम समाज में भी उदारता और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में बहस चले। इस्लामी विद्वानों को इज्तिहाद का एक नया दौर शुरू करना चाहिए, जो दुनिया के दूसरे बड़े धर्म के अनुयायियों को विविधता का सम्मान करना सिखाए और उन्हें बहुधर्मी समाजों में रहने के लिए तैयार कर सके। यह भी स्पष्ट करना होगा कि धर्म और सत्ता का अलग होना मुस्लिम बहुल मुल्कों में भी उतना ही जरूरी है, जितना उन मुल्कों में, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

