हमारे हथियार निर्यातक बनने की राह

मारूफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ

First Published:13-01-2017 09:16:29 PM Last Updated:13-01-2017 09:16:29 PM

वियतनाम से भारत की नजदीकियां चीन को पसंद नहीं आ रही हैं। उसकी नाराजगी उन खबरों को लेकर है, जिनमें कहा गया है कि भारत अपनी मिसाइलें वियतनाम को बेचने की योजना बना रहा है। इस मामले की अंतिम परिणति क्या होगी और चीन की आपत्तियों के बावजूद क्या भारत अपनी मिसाइलें वियतनाम को देगा, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। मगर इस प्रसंग में हम भारतवासी अपने लिए एक अच्छी खबर देख सकते हैं। खबर यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार-आयातक देश भारत अब इसका निर्यातक देश बनने जा रहा है। हम अब तक रक्षा-उत्पादों के आयात पर इसलिए भरोसा करते रहे हैं, क्योंकि रक्षा का हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है। कई ऐसी चीजे हैं, जिनको हमारा रक्षा उद्योग नहीं बनाता था, हम उनका आयात करते थे। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बडे़ हथियार-निर्माता देशों का दबाव भी हम पर था। गलतियां हमारे अंदर भी कम नहीं रही हैं। डीआरडीओ जो कुछ चीजें बनाता भी था, उन्हें निर्यात करना संभव न था, क्योंकि इसे लेकर हमारा कानून जटिल था। निर्यात के लिए हर साल अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसकी प्रक्रिया काफी उलझी हुई थी। हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि रोज बदलती जरूरतों और तकनीक को देखते हुए सैन्य उत्पादों को ज्यादा दिनों तक न बेचना उन्हें महत्वहीन बनाना होता है। हमारी हुकूमत ने अपने पांव बांध रखे थे। जो थोड़ी-बहुत कसर बची थी, उसे फौज में मौजूद भ्रष्टाचार और हथियार बनाकर न बेचने की हमारी नैतिकता ने पूरी कर दी थी। हालांकि इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज हथियारों के मामले में हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश बन गए हैं। बहरहाल, तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। सरकार के रुख में अच्छा-खासा बदलाव आया है। वैसे भी, जब हनीवेल, बोइंग जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट विभाग यहीं भारत के बेंगलुरु में हों और जिनमें हमारे हजारों युवा काम करते हैं, तो उन नौजवानों की योग्यता का अपने हित में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं थी। हालांकि हथियार खुद बनाने की राह में हमारे सामने चुनौतियां भी थीं। पहली, उत्पाद बनने के बाद उसके इस्तेमाल की गुजांइश बने। मसलन, अमेरिका में यदि फौज किसी खास हवाई जहाज की मांग करती है, तो तीन-चार कंपनियां मॉडल तैयार करती हैं, जिनमें से एक का चयन होता है। मगर जो मॉडल सेना को पसंद नहीं आता, उसमें थोड़ा-बहुत फेरबदल करके उसे असैन्य कामों के लायक बनाया जाता है। हमें भी इस पहलू पर सोचना था। आज हम भले दूसरे देशों को मिसाइल बेचने की बात कह रहे हों, मगर मैं शुरू से इसका समर्थक रहा हूं कि हमारे बनाए उत्पाद को अगर सेना खारिज करती है, तो उन्हें छोटे-छोटे देशों को बेचा जाना चाहिए। हम स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर आदि अफ्रीकी देशों या पड़ोसी बांग्लादेश को बेच सकते हैं। मगर, रक्षा उत्पादों के निर्यात को लेकर विदेश मंत्रालय ने ही बाधा खड़ी कर रखी थी, और यही दूसरी चुनौती थी। मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश था कि हमारे उत्पाद उन्हीं देशों को बेचे जाएं, जो संयुक्त राष्ट्र की निगेटिव लिस्ट में न हों। अब हम इन तमाम चुनौतियों से लगभग पार पा चुके हैं। रक्षा-उत्पादों का निर्यातक देश होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने 1960 के दशक में कहा था- अमेरिका इज इसेंशियली अ मिलिट्री इंडस्ट्रीयल कॉम्प्लैक्स। यानी अमेरिका अनिवार्य रूप से एक सैन्य औद्योगिक परिसर है। हम भी चाहें, तो उन छोटे-छोटे देशों को रक्षा-उत्पाद मुहैया करा सकते हैं, जो अमेरिका या रूस जैसे देशों से अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि शामिल हैं। इससे उन मुल्कों का काम भी हो जाएगा, और हमारा भी। हालांकि अभी हम अमेरिका, रूस जैसे देशों की बराबरी करने की नहीं सोच सकते। अभी हम शैशव अवस्था में हैं। मगर कुछ चुनौतियों से टकराएं, तो इसमें संभावनाएं काफी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हमारी मिसाइल तकनीक या रॉकेट लांचर या सैटेलाइट तकनीक इतनी बेहतर कैसे बनी? असल में, दुनिया के तमाम देशों ने हम पर दवाब बना रखा था, ताकि हम इससे जुड़ी तकनीक आयात न कर सकें। लेकिन शायद वे भूल गए कि जब दबाव या रुकावट डाली जाती है, तो जरूरतें पूरी करने के लिए नए विकल्पों की तलाश भी शुरू हो जाती है। जिस तरह, हथियारों के आयात में रुकावट नहीं डालने के कारण हम आयातक देश बन गए हैं, उसी तरह अब जब सरकार की तरफ से दबाव पड़ा है, तो उम्मीद है कि हमारा आगे का सफर कई कामयाबियां लेकर आएगा। इस राह में हमें जिन चुनौतियों से जूझना है, उनमें से एक वैज्ञानिकों और सिपाहियों (यानी खरीदार) के बीच तालमेल बनाना भी है। वैज्ञानिक किताबें पढ़कर कोई उपकरण बनाते हैं, जबकि सिपाही को जमीनी हालात मालूम होता है। ऐसे में, जरूरी यही है कि दोनों के बीच तालमेल हो। नौसेना को छोड़कर सेना के किसी और अंग के पास खुद डिजाइन करने की काबिलियत नहीं रही है। हमें इससे भी पार पाना होगा। जरूरत यह भी ध्यान रखने की है कि रक्षा उद्योग के लिए जरूरी पूंजी की कमी न होने पाए। कभी युद्ध में उलझने, तो कभी हमारी उदासीनता ने हमें आसान रास्ता अपनाने यानी आयात करने को बाध्य किया था। मगर अब इस सोच को बदलने की ओर हम बढ़ चले हैं। एक अच्छा उपकरण, एक अच्छा हथियार बनाने में 18 से 20 साल तक का वक्त लगता है, जिसमें डिजाइन से लेकर उसे साकार करने तक की प्रक्रिया शामिल होती है। अर्जुन टैंक भी हमने 17-18 वर्षों में बनाए हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी इसलिए भी हो जाती है, क्योंकि सर्विस हेडक्वाटर वक्त-वक्त पर अपनी जरूरतें बदलता रहता है। जाहिर है, अगर इन तमाम

मसलों पर हम गौर करें, तो रक्षा क्षेत्र में हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

