लैंगिक असमानता की पुरुष अवधारणा बदलने का अवसर

सदानंद साहीयप्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय

First Published:08-03-2017 12:51:44 AM Last Updated:08-03-2017 12:51:44 AM

लगभग एक दशक पहले मैं विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र से जुड़ा था। उस दौर में हमने महिला अध्ययन में पाठ्यक्रम आदि बनाए। तब हमें कुछ पुरुष सहकर्मियों की टिप्पणियां हैरत में डाल देतीं। अपने सारे वैदुष्य व पांडित्य को धता बताते हुए वे कहते रहते कि कहां फंसे हो, महिलाएं वैसे ही बेहाथ हो गई हैं, आप लोग महिला अध्ययन कराकर और दिमाग खराब कर रहे हैं। तब लगा कि महिला अध्ययन की जरूरत महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को है। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उपयोग पुरुषों के भीतर बद्धमूल लैंगिक असमानता की धारणा को बदलने का अवसर हो सकता है। यह अच्छी बात है कि महिलाओं के मुद्दे पर हमारा समाज इतना सहिष्णु जरूर हो गया है कि वह हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की नोटिस लेने लगा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं चाहता हूं कि महिला दिवस के दिन संसद में केवल महिला सदस्य ही बोलें। प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं महिला दिवस की नोटिस लेने का ही प्रमाण मानता हूं। मानता हूं कि संसद में महिला दिवस के दिन सिर्फ महिला सदस्य ही बोलें कहकर वह महिलाओं के बोलने के अधिकार की हिमायत कर रहे थे। महिला दिवस के बहाने ही सही, उन्होंने महिलाओं की आवाज के प्रति एक स्वीकार्यता का भाव दर्शाया था। आज साल भर बाद महिला दिवस फिर हमारे सामने है, महिलाओं के बोलने के अधिकार के सवाल पर विचार करने की जरूरत महसूस हो रही है। हम महिलाओं को सहानुभूति देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ साल पहले दिल्ली में जब एक लड़की पाशविक दुर्घटना का शिकार हुई थी, तब पूरा देश उठ खड़ा हुआ था। साहसपूर्वक लड़ने व प्रतिरोध करते हुए अपनी जान गंवा देने वाली लड़की का नाम कुछ और था, लेकिन हमने उसे निर्भया कहकर मान दिया। मन में सवाल है कि यदि वह लड़की बच गई होती और खुद को निर्भया कहती, तो क्या हम उसके साथ यही सुलूक करते? यह सवाल इसलिए उठा, क्योंकि अभी जब एक नवयुवती गुरमेहर कौर ने कहा कि वह किसी से डरती नहीं है, तो हंगामा बरपा हो गया। मैं समझता हूं कि एक लड़की का बेखौफ होकर अपनी निडरता की घोषणा किसी लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रमाणपत्र की तरह है कि वहां लोकतंत्र का स्वास्थ्य सही-सलामत है, लेकिन उसके इस वक्तव्य पर जो प्रतिक्रियाएं आईं, वे हैरत में डालने वाली हैं। उन्हें देखकर तो यही लगता है कि हमारा समाज अब भी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह किसी निडर लड़की के अस्तित्व को स्वीकार कर सके। गुरमेहर कौर के मामले में तो जो कुछ हुआ और हो रहा है, वह निहायत ही शर्मनाक है। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा करने वाले वे लोग हैं, जो खुद को प्रधानमंत्री का समर्थक कहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री खुद औरतों के बोलने के हिमायती हैं। असल में गुरमेहर कौर का अपराध केवल यह नहीं है कि वह किसी संगठन की नीतियों का विरोध कर रही थीं, उनका अपराध यह है कि वह पुरुष वर्चस्व को चुनौती दे रही थीं। उनसे डरने की वजह यह भी है कि वह सिर्फ निडरता की घोषणा नहीं करतीं, बल्कि समाज को सोचने की नई दिशा देने की हिमाकत भी करती हैं। गुरमेहर कौर के जिस वीडियो को आधार बनाकर उनके खिलाफ वातावरण बनाया गया, उस वीडियो में वह एक ऐसे समाज की कल्पना करती दिखती हैं, जिसमें घृणा और युद्ध के लिए स्थान नहीं है। और क्यों न करें? युद्ध व आतंकवाद का सबसे बड़ा खामियाजा स्त्री को ही तो भुगतना पड़ता है। महाभारत काल से लेकर दोनों विश्व युद्धों तक स्त्रियों को युद्ध की विभीषिका झेलते हुए हम पाते हैं। रही सही कसर मौजूदा दौर के आतंकवाद ने पूरी कर दी है। इसीलिए आतंकवाद के अमानवीय चेहरे को उजागर करने और साहस के साथ उसका प्रतिपाठ रचने के लिए विश्व ने मलाला यूसुफजई का अभिनंदन किया। ऐसे में, यदि गुरमेहर युद्ध के उन्माद का प्रतिपाठ रचती दिखाई पड़ती हैं, तो आगे बढ़ हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। यह हमारे समाज में स्त्रियों को निर्भय बनाने की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, एक उदात्त व मानवीय दुनिया रचने की दिशा में भी यह ठोस कदम सिद्ध होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

