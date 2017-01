एक संन्यासी, जो क्रांतिकारी भी था

शेखर सेन, अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादेमी

First Published:11-01-2017 10:08:00 PM Last Updated:11-01-2017 10:08:00 PM

आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हम जहां-तहां उनके दर्शन और साहित्य का अलग-अलग विश्लेषण देखेंगे। मगर मैं विवेकानंद को महज एक आध्यात्मिक शख्सियत नहीं मानता। वह एक क्रांतिकारी और युगदृष्टा थे। बेशक वेदांत के ज्ञान से वह खुद प्रकाशित हुए और दूसरों को प्रकाशित करना चाहते थे, मगर समाज को लेकर उनकी सोच उन्हें खास बनाती है। उन्होंने सामाजिक सरोकार के कई काम किए। जैसे, कलकत्ता (अब कोलकाता) के लाल बाजार में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खुलवाना। वह शिक्षिका के तौर पर आयरलैंड से निवेदिता को लेकर आए, ताकि बच्चियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिले। यह कितना क्रांतिकारी कदम था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात तब की थी, जब हमारा समाज बिल्कुल अनपढ़ था। इसी तरह, स्वामी विवेकानंद ने उस वर्ग के उत्थान के लिए भी भरसक प्रयास किए, जिसे हम आज दलित या शोषित कहते हैं। उन्होंने ही पहली बार इन लोगों को दरिद्र नारायण कहा। उनका मानना था कि नारायण की सेवा बाद में, पहले दरिद्र नारायण की सेवा। जैसे आजकल लंगर खिलाया जाता है, ठीक वैसे ही उन्होंने बंगाल में दरिद्र नारायण भोज की परंपरा शुरू की थी। विवेकानंद ने आध्यात्मिक चेतना को सामाजिक चेतना के साथ जोड़ा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत भी उनकी इसी सामाजिक चेतना का हिस्सा है। पहली बार भारत में कोई आध्यात्मिक केंद्र मिशन यानी सेवा की तरह काम कर रहा था। एक जगह उन्होंने कहा भी है कि किसी संन्यासी से ज्यादा बड़ा संन्यासी एक गृहस्थ होता है, जो परिवार का भी ध्यान रखता है और समाज का भी। वह यह भी कहते थे कि आंखें मूंदकर मुझ पर विश्वास न करो; जब तक स्वयं अनुभूति न हो, तब तक नास्तिक बने रहो। वह मानव-उत्थान से जुड़े तमाम प्रश्नों का तार्किक जवाब देते दिखते हैं। स्वामी विवेकानंद को याद करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत की परिकल्पना जो हमारे मन में थी, उन्होंने उसकी आकृति साफ-साफ बताई। विवेकानंद वह शख्स थे, जिन्होंने देश के तमाम हिस्सों की यात्राएं करके भारत का सांस्कृतिक मानचित्र चिह्नित किया। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर तक को अपने कदमों से नापा। इतना ही नहीं, भारत देश को माता मानने वाले भी वही पहले शख्स थे। भारत के अनेक ऋषि-मुनियों ने हिमालय पर तपस्या की है। यानी अगर भारत को मां के रूप में देखें, तो उन्होंने मां के सिर पर बैठकर साधना की। मगर विवेकानंद चरणों में यानी कन्याकुमारी में बैठकर अपनी तपस्या करते दिखते हैं। विवेकानंद उस समय एक पूरे युग को देख रहे थे। उनके शब्द हैं कि वह हर भारतीय को एक पूर्ण और शक्तिशाली मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं। जिस किसी विधा में भारतीय जाएं, उसमें वे सबसे आगे रहें। वह भारत को युवाओं का देश मानते थे। वह नारी शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते थे। आज जब ये तमाम चीजें साकार हो रही हैं, तो स्वामी जी का दर्शन और उनकी सोच व दृष्टि के अनुकूल समाज को ढालने का प्रयास और तेज किया जाना चाहिए। हमें यह मानना पड़ेगा कि यही एक संन्यासी था, जो अनवरत बिना थके काम करता रहा। उन्होंने किसी का भी धर्मांतरण नहीं किया। वह इसके खिलाफ थे। उनकी नजर में हम सभी एक ही शक्ति को अलग-अलग नामों से बुलाते हैं, इसलिए धर्मांतरण की कोई जरूरत नहीं। सभी अपने-अपने धर्म में रहकर भी वेदांत की पद्धति से उपासना कर सकते हैं। उन्होंने वेदांत का जो अर्थ बताया, वह भी अद्भुत है। वेदांत यानी जो मैं हूं, वही तुम भी हो। जो आत्मा मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर भी है, और हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। हर व्यक्ति परमात्मा का मंदिर है। विश्व एक परिवार है। सभी को सम्मान देना है। क्या इस सोच की जरूरत आज हमें नहीं है? मृत्यु से ठीक पहले स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी। अगर भारत सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में लिप्त रहेगा, तो विनाश को प्राप्त होगा। और अगर यह अपने ईश्वर की खोज में लगा रहेगा, तो अमर रहेगा। इसका सीधा अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने अंदर के ईश्वर को देखे। जब आप अपने अंदर परमपिता को देखने लगते हैं, तो हर तरह की बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं। उनकी नजर में ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि तभी समाज का उत्थान होगा। वह मानते थे कि समाज का एक हिस्सा अगर कमजोर है, तो यह ठीक वैसे ही है, जैसे किसी मानव के एक अंग का कमजोर होना। समाज के सर्वांगीण विकास की बात स्वामी विवेकानंद किया करते थे। इसीलिए वह चीजों को अलग-अलग करके नहीं देखते थे। मगर आज हालात अलग हैं। आज हर कोई अपने-अपने हिस्से की बात करता है। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ रखी है, तो किसी ने पांव, तो किसी ने सूंड़। मगर सबको लगता है कि उसी का हिस्सा सत्य है। हमें समझना होगा कि समाज को एक इकाई मानने पर ही सभी समस्याओं का अंत संभव है। स्वामी विवेकानंद की चर्चा होते ही विश्वधर्म सम्मेलन में कही गई उनकी बातें याद आती हैं। वे बातें आज भी अनुकरणीय हैं। 11 सितंबर, 1893 को बुलाई गई उस सम्मेलन में स्वामी जी ने कहा था, असहिष्णुता नाम के राक्षस को ताबूत में हमेशा के लिए दफ्न करना होगा। यह किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज हम देख सकते हैं कि असहिष्णुता किस कदर हमारे समाज को खोखला कर रही है। ऐसे में, भला स्वामी जी की बातों को हम क्यों न अपनाएं? क्यों न समाज का हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो? क्यों न हम स्वस्थ रहें? क्यों न दूसरों के लिए काम करें? आज भी देश में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जहां शिक्षा का उचित प्रकाश नहीं फैल सका है। आज अगर स्वामी विवेकानंद होते, तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए लोगों को खूब प्रोत्साहित करते। वह कहा करते थे कि मुझे 100 ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति दे दो, मैं पूरे संसार में क्रांति ला दूंगा। वह एक-एक व्यक्ति की ताकत में विश्वास करते थे। इसीलिए आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्यों न हम उनके प्रति अपनी अद्भुत श्रद्धा दिखाएं? हम उनके दर्शन को अपने जीवन में अगर उतार लें, तो सपनों का भारत साकार हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

