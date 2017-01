तमिलनाडु में मुक्ति की नई बयार

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ तमिल पत्रकार

First Published:23-01-2017 10:43:52 PM Last Updated:23-01-2017 10:43:52 PM

तमिलनाडु में फसल कटने की खुशी में पोंगल मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में अच्छी खेती के लिए सूर्य की पूजा की जाती है। पहला दिन सूर्य की उत्तर की यात्रा का शुभारंभ यानी उत्तरायण माना जाता है। देश के बाकी हिस्सों में यह मकर संक्रांति या फिर अलग-अलग नामों से प्रचलित है। रिवाज के अनुसार, इस दिन मिट्टी के बर्तन में मौसम के नए चावल और गुड़ को दूध में उबालकर पोंगल (एक प्रकार की खीर) तैयार किया जाता है। हालांकि इस बार तमिलनाडु के किसानों के लिए पोंगल उदासी भरा रहा। वे अपने खेतों से उतना चावल भी नहीं बटोर पाए कि पोंगल बना पाते। पारंपरिक तौर पर इस दिन माता-पिता और भाई अपनी बेटियों व बहनों को उपहार के साथ फसल-उपज का कुछ हिस्सा देते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने सिर्फ उपहार बांटे। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि इस मौसम में कर्ज की मार झेल रहे 17 किसानों ने आत्महत्या की, हालांकि अखबारों के अनुसार यह आकंड़ा कम से कम 100 है। पोंगल के अगले दिन मट्टू पोंगल मनाया जाता है। यह मवेशी पूजा का दिन होता है। इस दिन मवेशियों को नहलाया जाता है, उनके सींग रंगे जाते हैं, उन्हें फूलों से सजाया जाता है और फिर उनकी पूजा होती है। इसी दिन को जल्लीकट्टू के रूप में जाना जाता है। जल्लीकट्टू गांवों में खेला जाने वाला एक ऐसा खेल है, जिसमें गांव के पुरुष सांड़ को वश में करने की कोशिश करते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। ग्रामीण युवाओं और सांड़ों के बीच यह पारंपरिक प्रतियोगिता वर्षों से तमिलनाडु में होती रही है। हालांकि पिछले एक दशक में यह खेल पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोगों के संगठन ‘पेटा’ और किसानों के बीच विवाद की जड़ बन गया है। जल्लीकट्टू में सांड़ों को आक्रामक बनाने के लिए उन्हें न सिर्फ शराब पिलाई जाती है, बल्कि उनकी आंखों में मिर्ची भी झोंकी जाती है। पेटा के अनुसार, यह उनके साथ क्रूरता है। मगर जल्लीकट्टू सांड़ों की देखभाल करने वाले इससे अलग राय रखते हैं। उनकी मानें, तो ऐसे सांड़ों को वे पूरे साल अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उन्हें पौष्टिक चारा देते हैं और सुबह-शाम बाहर ले जाते हैं। ये सांड़ खेती या दूसरी गतिविधियों में भी काम में नहीं लिए जाते। ऐसे लोगों का दावा यह भी है कि वे सिर्फ इनसे खेलते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाते। अगर किसी सांड़ को चोट लग भी जाती है, तो उसे तुरंत खेल से बाहर कर दिया जाता है। तमिलनाडु का राजनीतिक वर्ग भी सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व को देखते हुए इस खेल का पक्षधर रहा है। बहरहाल, पशु-प्रेमियों और जल्लीकट्टू आयोजकों के बीच चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। फैसले में कहा गया कि संस्कृति और परंपरा की रक्षा का तर्क पशुओं के खिलाफ हो रही क्रूरता के सामने बेमानी है। पिछले साल आठ जनवरी को केंद्र ने कुछ प्रावधानों के साथ इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की, लेकिन पशु कल्याण बोर्ड, पेटा और कुछ अन्य संगठनों ने उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2014 के फैसले (प्रतिबंध) की समीक्षा की बात कही गई थी। इस साल भी पोंगल के एक दिन पहले अदालत ने जल्लीकट्टू के समर्थन में कोई आदेश पारित करने की मांग ठुकरा दी थी। इसी बात ने तमिलनाडु में अनिश्चय का माहौल बना दिया। तमिलनाडु सरकार के प्रशासनिक मुख्यालयों को नजरअंदाज करते हुए बीते 17 जनवरी को प्रसिद्ध मरीना बीच पर जल्लीकट्टू के समर्थन में छात्रों का एक समूह इकट्ठा हुआ। इस खेल के लिए प्रसिद्ध मदुरै के अलंगनल्लूर में भी लोग जमा हुए। सोशल मीडिया से मिले खाद-पानी ने इस आंदोलन को ऐसी सुर्खियां दीं कि सप्ताह बीतते-बीतते पूरे राज्य में करीब डेढ़ करोड़ लोग जलीकट्टू के समर्थन में घरों से बाहर आ गए। संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका के तमिल प्रवासियों का साथ भी इसे मिला। आखिर तमिलनाडु अचानक इस तरह क्यों उबल पड़ा? इसकी कई वजहें हैं। दरअसल, जयललिता की मौत और करुणानिधि के बीमार रहने से राज्य की राजनीति में एक शून्य उभर आया है। यहां के लोग केंद्र पर भरोसा नहीं कर पाते, सरकार चाहे जिसकी भी रहे। उनकी नजर में दिल्ली संवेदनहीन ही नहीं है, उनकी भाषा व संस्कृति को भी नजरअंदाज करती है। वर्ष 2009 में श्रीलंका के गृह-युद्ध में वहां के तमिल शरणार्थियों की रक्षा न कर पाने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कर्नाटक को कावेरी नदी का पानी देने के लिए बाध्य न कर पाने की केंद्र की नाकामी ने लोगों का गुस्सा बढ़ाया है। रही-सही कसर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध ने पूरी कर दी। प्रतिबंध से यही संदेश गया कि तमिल अब अपना खेल भी नहीं खेल सकते। इसे संस्कृति और धर्म पर हमला माना गया। पढ़े-लिखे तबकों की नजर में यह प्रतिबंध मवेशियों की देसी नस्लों को खत्म करके आयातित नस्लों को बढ़ावा देने की एक साजिश थी। प्राकृतिक संसाधनों को लेकर राज्य की आती-जाती रही सरकारों की नीतियों ने भी लोगों को नाराज किया है। सूबे के लोग भूमि व खनन माफियाओं की मनमानी और नदी व उपजाऊ जमीनों की लूट से भी खासे क्षुब्ध हैं। तमिलनाडु भले ही देश का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हो, मगर इसने गांव की अपनी जड़ें छोड़ी नहीं हैं। चेन्नई और दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल और छात्र यहां के विकास कार्यों को संभावित खतरे की चिंता के साथ देखते रहे हैं। दिक्कत यह भी रही कि तमिलनाडु में द्रविड़ सरकारों के दौरान प्रशासन काफी सख्त रहा। जयललिता शासन के दौरान तो खासा दमनकारी माहौल था, जहां असहमति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर बहुत कम थे। इसीलिए इस पर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज जब राज्य में एक कमजोर सरकार है, तो लोग वहां खुलकर अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिलते ही राज्य सरकार ने आनन-फानन में एक अध्यादेश लाकर जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटा दिया है। इससे यह आंदोलन अभी भले थम जाए, लेकिन जल्लीकट्टू के बहाने जो बयार राज्य में बही है, वह जल्दी नहीं थमने वाली। मौजूदा मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, जिनमें मुख्यमंत्री की कुरसी पर नजर गड़ाए शशिकला भी शामिल हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

