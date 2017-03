राष्ट्रवाद बनाम बोलने की आजादी

एम वेंकैया नायडू/ केंद्रीय शहरी विकास व सूचना एवं प्रसारण मंत्री

First Published:03-03-2017 01:09:11 AM Last Updated:03-03-2017 01:09:11 AM

कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के लिए ‘राष्ट्रवाद’ शब्द इन दिनों एक निंदात्मक पद-सा बन गया है। ये नेता तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर और सच्चाई से छेड़छाड़ करके नौजवानों के दिमाग में जहर बोने के प्रयास कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों का साथ वे छद्म सेक्युलर, तथाकथित बुद्धिजीवी और वामपंथी दुष्प्रचारक भी दे रहे हैं, जो भाजपा और उसके सहयोगियों को ‘असहिष्णु’ करार देते रहे हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि वे खुद फासीवादी तरीके से अपने कुविचार दूसरों पर जबरन थोपना चाहते हैं और अपने विरोधी ख्यालों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते। कोई भी किसी शिष्टाचारपूर्ण बहस या असहमति के विरोध में नहीं है, लेकिन देश को बांटने वाली किसी भी कुटिल चेष्टा को हर हाल में परास्त किया जाएगा, क्योंकि देश की एकता व संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। चुनावी मैदान में भाजपा के हाथों मिल रही एक के बाद दूसरी पराजय से, जिसका सबसे नया उदाहरण महाराष्ट्र व ओडिशा के स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम हैं, हताश कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां नौजवानों के मस्तिष्क को दूषित करने की कोशिश कर रही हैं। वे यूनिवर्सिटी कैंपस के माहौल को बिगाड़ने और सामाजिक तनाव बढ़ाने में जुटी हैं। यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहा है। हकीकत यह है कि एनडीए सरकार ने कभी इस आजादी को रौंदने या सीमित करने की कोशिश नहीं की, जबकि इस मामले में कांग्रेस की कुख्यात इमरजेंसी से पूरी दुनिया वाकिफ है। साल 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर कांग्रेस ने हर भारतीय के मौलिक अधिकारों का दमन किया था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उनके सहयोगियों ने पूर्व में समाज को बांटने के लिए जाति, धर्म और क्षेत्रवाद का इस्तेमाल किया। अब अभिव्यक्ति की आजादी की झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। गोएबेल्स शैली के अपने अनर्गल प्रलाप में भाजपा के राजनीतिक विरोधी अब प्रधानमंत्री की तुलना गधे से कर डालने की हद तक गिर आए हैं। निस्संदेह, यह सब पहली बार नहीं हुआ है कि वे इस स्तर तक पहुंचे। ऐसी घृणित बातें उनकी अज्ञानी राजनीतिक पृष्ठभूमि की विशेषता है। वे पहले भी प्रधानमंत्री के लिए ‘मौत का सौदागर’, ‘खून का दलाल’ व ‘मनोरोगी’ जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। जाहिर है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और उनके सहयोगी बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा है। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक व कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में उन्हें भाजपा के हाथों करारी मात मिली है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने में असमर्थ हैं, इसलिए सुनियोजित तरीके से विश्वविद्यालय परिसरों व युवाओं को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि नौजवान बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं। जहां तक रामजस कॉलेज के ताजा प्रकरण का मामला है, तो एबीवीपी के छात्र उस उमर खालिद को कॉलेज के एक कार्यक्रम में बुलाए जाने का विरोध कर रहे थे, जो पिछले साल जेएनयू में अफजल गुरु की ‘बरसी’ कार्यक्रम के आयोजकों में एक था। अफजल गुरु वही है, जिसने हमारे लोकतंत्र के मंदिर- संसद भवन पर हमले की साजिश रची थी। दुर्योग से इसी जेएनयू में राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने ‘भारत के टुकड़े-टुकडे़ कर देंगे’ और कश्मीर की आजादी मांगते नारे लगाए थे। जिस तरह से जेएनयू और जाधवपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्र-विरोधी तत्वों के कृत्य के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सांप्रदायिक तत्वों ने हाथ मिला लिए थे, इस बार फिर वे एनडीए सरकार को अपनी इस हास्यास्पद दलील के साथ बदनाम करने के लिए एक साथ खड़े हो गए हैं कि भाजपा असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है और अभिव्यक्ति की आजादी का दमन हो रहा है। लेकिन क्या कोई भी समझदार भारतीय उनकी इस सोच का समर्थन करेगा? कुछ राजनीतिक विरोधी हमारी आलोचना में इस हद तक चले गए कि उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना उस आपातकाल से कर डाली, जिसमें समूचे विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया था, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, मीडिया पर सेंसरशिप थोप दी गई थी, और एक ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ के लिए जजों की पदावनति तक कर डाली गई थी। और यह सब सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए किया गया था। क्या सही सोच वाला कोई व्यक्ति मौजूदा हालात की तुलना उन दिनों से करेगा? कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्व कश्मीर की ‘आजादी’ की वकालत कर रहे हैं, जो कि हिन्दुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी भारतीय ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेगा। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी में पी चिदंबरम जैसे नेता हैं, जो अलगाववादियों की हिमायत करते हुए दिखते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए बयान दिया कि उसने कश्मीर में अपने ‘निर्मम बल’ का इस्तेमाल किया। आखिर एक पूर्व गृह मंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकता है? चिदंबरम के इस बयान का देश विरोधी तत्व अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। रामजस की घटना पर लौटते हैं। इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि कुछ बाहरी तत्व हालात का फायदा उठाना और कैंपस का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं गुरमेहर कौर को धमकाने, और एक अन्य लड़की, जो कि एबीवीपी की सदस्य है, के यौन उत्पीड़न की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इन घटनाओं की गहराई से जांच होनी चाहिए और इसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही भारत-विरोधी तत्वों की कुटिल चालों को जायज ठहराने या बढ़ावा देने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ‘मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा’ लिखी पट्टी वाली गुरमेहर की तस्वीर पर दिग्गज बल्लेबाज विरेंदर सहवाग की टिप्पणी को भी सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे जवानों को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जब पाकिस्तानी उन पर हमले करें? वह जंग नहीं थी, बल्कि वे पाकिस्तानी थे, जिन्होंने गुरमेहर के पिता को मारा था। गुरमेहर के पिता ने अपने देश की उस अखंडता की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अखंडता को आज जिन तत्वों से खतरा है, उन्हें कांग्रेस और कम्युनिस्टों की हिमायत मिल रही है।

देश के हितों के खिलाफ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-विरोधी है। और किसी भी देशभक्त को मकबूल भट्ट, अफजल गुरु व बुरहान वानी का महिमा मंडन किसी सूरत में मंजूर नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आजादी के आवरण में हम अपनी मातृभूमि को किसी को बांटने नहीं देंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



