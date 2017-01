टिकट खिड़की पर जब टकराती हैं दो बड़ी फिल्में

टिकट खिड़की पर जब टकराती हैं दो बड़ी फिल्में

जयंती रंगनाथन, सीनियर फीचर एडीटर

First Published:25-01-2017 12:46:27 AM Last Updated:25-01-2017 12:46:27 AM

फिल्में बनती हैं चलने के लिए। मगर एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर हो जाए, तो फिल्मों के अलावा इंडस्ट्री को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। यह बात समझते हुए भी शाहरुख खान व हृतिक रोशन आज ही अपनी-अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं। पिछले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्म रईस को पीछे खिसकाने की वजह शाहरुख खान ने यह बताई थी, ‘जिस सप्ताह एक बड़ी फिल्म रिलीज हो, उसी सप्ताह दूसरी बड़ी फिल्म रिलीज करना खुदकुशी करने जैसा है।’ उस वक्त सलमान खान की फिल्म सुल्तान आ रही थी। सलमान के लिए शाहरुख पीछे हट गए। आमतौर पर शाहरुख कभी अपनी फिल्मों के प्रदर्शन की तारीख में हेरफेर नहीं करते। लगभग ढाई दशक से सफल पारी खेलते हुए पिछले दो वर्षों में किंग खान की गति थोड़ी धीमी हो गई है। खासकर पिछली दो फिल्में दिलवाले और फैन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। फैन तो सौ करोड़ी भी नहीं बन पाई। दिलवाले में काम करने के दौरान ही शाहरुख यह महसूस करने लगे थे कि उन्हें फौरन कुछ ऐसी फिल्में करनी होंगी, जिनसे उनका डांवांडोल होता सिंहासन संभल सके। परजानिया जैसी सारगर्भित फिल्में बनाने वाले राहुल ढोलकिया जब उनके पास गुजरात के नब्बे के दशक के गैंगस्टर अब्दुल लताफ की जीवनी पर आधारित फिल्म रईस की कहानी लेकर गए, तो शाहरुख ने तुरंत हामी भर दी। यह और बात है कि फिल्म बनते-बनते इसमें काफी कुछ जुड़ता-घटता चला गया। अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट तय करते समय यूं तो शाहरुख ने काफी सतर्कता बरती थी, पर उन्हें अंदाज नहीं था कि 26 जनवरी के अवसर पर राकेश रोशन अपने बेटे हृतिक रोशन की फिल्म काबिल रिलीज करने का मन पहले ही बना चुके थे। हृतिक रोशन का कद भी शाहरुख से उन्नीस-बीस ही है। लेकिन पिछले साल आशुतोष गोवारिकर की मोहनजो दाड़ो की जबरदस्त नाकामयाबी के बाद हृतिक के लिए एक भी गलत कदम भारी पड़ सकता है। काबिल में हृतिक पहली बार एक नेत्रहीन की भूिमका कर रहे हैं। तकनीकी रूप से समृद्ध, लेकिन कहानी के स्तर पर कमजोर फिल्में बनाने वाले संजय गुप्ता इस फिल्म के निर्देशक हैं। शाहरुख खान और हृतिक रोशन, दोनों यह बात जानते हैं कि उन्हें इस समय एक कामयाब फिल्म की कितनी जरूरत है और ये दोनों ही फिल्में आदर्श पैकेज नहीं हैं। फिर भी एक ही दिन अपनी-अपनी फिल्म रिलीज करने की जिद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुईं। पंद्रह अगस्त, 1975 के दिन ही शोले के साथ जय संतोषी मां प्रदर्शित हुई थी। दोनों अलग किस्म की फिल्म थी। जय संतोषी मां तो पहले दिन से टिकट खिड़की पर चल निकली, पहले फ्लॉप करार दी गई शोले धीरे से अपना रंग जमा पाई। उसी तरह, अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन की चर्चित फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला के साथ महेश भट्ट की अर्थ सिनेमा घरों में आई। अर्थ हर लिहाज से छोटी फिल्म थी। लेकिन अपने बोल्ड कथानक और मधुर संगीत की वजह से खूब चली, दूसरी तरफ सिलसिला को पूछने वाला भी कोई नहीं रहा। अगर हम दो बड़ी फिल्मों के एक साथ प्रदर्शित होकर धूम मचाने की बात करें, तो आमिर खान की लगान और सनी देओल की गदर सबसे सटीक उदाहरण हैं। दोनों फिल्में खूब चलीं। लेकिन इसके बाद आई ओम शांति ओम और सांवरिया, सन ऑफ सरदार और जब तक है जान, बाजीराव मस्तानी व दिलवाले तक आते-आते यह साफ हो गया कि टिकट खिड़की पर दो बड़ी फिल्मों की टकराहट से किसी का फायदा नहीं होता। प्रदर्शन की तारीख को लेकर अब सितारे ही नहीं, निर्माता-निर्देशक भी बेहद आक्रामक हो गए हैं। ईद, दिवाली, क्रिसमस, 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे छुट्टी वाले दिन बड़ी फिल्मों को रिलीज करने की होड़ सी रहती है। ऐसे दिन दर्शकों को भी रास आते हैं। लेकिन इंडस्ट्री को ऐसी टकराहटों से अच्छा-खासा मुनाफा गंवाना पड़ता है। बड़ी फिल्म अगर पहले चार दिनों में सौ करोड़ नहीं कमा पाती, तो फिर वह फायदे में नहीं आ पाती। कुछ ऐसा ही हश्र आज होने जा रहा है।



