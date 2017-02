नायकों के बढ़ते दखल से निर्देशक विहीन होता सिनेमा

नायकों के बढ़ते दखल से निर्देशक विहीन होता सिनेमा

सुनील मिश्र, फिल्म समीक्षक

First Published:28-02-2017 09:03:04 PM Last Updated:28-02-2017 09:03:04 PM

इधर कुछ समय से सिनेमा में एक नई बात दिखी है। कुछ ऐसा हुआ है कि हिंदी फिल्मों से निर्देशक का वजूद खत्म होता दिखा है। यह अलग सवाल है कि अब सिनेमा नायक के भरोसे चलेगा, निर्देशक शून्य होगा या अनुल्लेखनीय हो जाएगा या कि फिर नायक प्रधान सिनेमा से आजिज आकर निर्देशक की प्रतिष्ठा एक बार फिर कायम होगी। फिलहाल तो दृश्य ऐसा है कि दर्शक सिनेमा में नायक को ही जान पा रहा है, जिसकी फिल्म देखने वह सिनेमाघर तक आया है। बाकी सब उसे शायद एक्स्ट्रा जैसे लगते होंगे। यहां तक कि फिल्म की नायिका भी, जिसका होना न होना नायक के नजरिये से तय होता है। अब नायक यदि परदे पर गाए, बेबी को बेस पसंद है, तो वह एक सस्ता मजाक बनकर जुमलों और आम व्यवहार में आ जाता है और जब तक फिल्म की खुमारी रहती है, दर्शक शीशे में नायक की छवि को ध्यान में रखकर कंघा किया करता है। फिल्म लगे रहने तक बेस उसके दिमाग से नहीं जा पाता। एक दो नायिकाएं ही ऐसी होंगी, जिनके साथ मर्यादा निभाना नायक की मजबूरी होती हो, वरना तो वह फिल्म को पूरी तरह अपनी इच्छा से नियंत्रित करता है। हिंदी सिनेमा का बाजार पूरे साल तीन महानायकों के आस-पास चलता है। सबने फिल्मों के प्रदर्शन तिथियां भी त्योहारों से जोड़कर कमोबेश तय कर रखी हैं। आमिर खान न्यूनतम फिल्में करते हैं। शाहरुख खान पिछले कुछ वषार्ें से अपनी फिल्मों को लेकर आर्थिक रूप से आश्वस्त नहीं रह गए हैं, फिर भी एक से लेकर दो फिल्में ही उनकी भाग्य-रेखा तय करती हैं। सलमान खान भी साल में दो-तीन फिल्मों के आस-पास अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं। तीनों ही अपनी फिल्मों के निर्माता भी होतेे हैं, इसलिए पटकथा भी उनके अनुकूल ही बनती है। यदि वह स्वयं निर्माता न हो, तो स्वाभाविक है कि यह यशराज या करण जौहर जैसों का घराना होगा, जो उनकी मरजी के अनुकूल ही पटकथा में भी चाहे-अनचाहे परिवर्तन को राजी होता है। ऐसे में, कल्पना की जा सकती है कि निर्माता और नायक के बीच निर्देशक कहां होगा? जिन दिनों सलमान की दबंग बेतरह हिट हुई थी, लगता था कि अभिनव कश्यप के रूप में हिंदी फिल्मों को एक सितारा निर्देशक मिल गया है, लेकिन बाद में एक विफल फिल्म का श्रेय लेकर वह कहां खो गए, पता नहीं। इसी प्रकार, आमिर की फिल्म हो या शाहरुख की, अब निर्देशक यहां भी जाना-पहचाना नहीं रह गया है। ये महानायक ही अब अपनी फिल्मों के अघोषित निर्देशक हैं। तीन महानायकों के आपसी संबंधों को लेकर एक तरह की जिज्ञासा आम है। मैत्री में आमिर और सलमान के आपसी सहकार और एक-दूसरे की प्रशंसा तथा सराहना के बीच अलग-थलग से शाहरुख को लेकर भी दर्शक जानना चाहते हैं कि वह इनमें कितना समरस होते हैं। पता यही चलता है कि शाहरुख-सलमान में थोड़ा-बहुत संवाद या उसकी चर्चा या फोटो दिख भी जाए, लेकिन शाहरुख और आमिर के बीच तो न संवाद है, न फोटो और न ही कोई क्रिया-प्रतिक्रिया। अच्छी-खासी स्पद्र्धा, आपस में आगे जाने की उत्कंठा के बीच संबंधों की इस दशा में आगे किसी बदलाव की उम्मीद करना भी बेमानी है। इन सबसे अलग सिनेमा के चलने की यथासंभव गारंटी और सहज व्यवहार में अक्षय कुमार उपरोक्त सारे महानायकों के बरक्स एक बराबर का विकल्प बन जाते हैं। दर्शकों के बीच उनकी एक अलग जगह है। कलाकारों की इस दुनिया में हमारे सिनेमा में निर्देशक कहीं नहीं हैं। बड़े घराने के निर्देशक निर्माता की भूमिका में हैं। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, विधु विनोद चोपड़ा के बैनर में फिल्में निर्देशित कर रहे युवा ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। वर्षों से निर्देशन से दूर हो गए इन महारथियों में अब शायद उतना आत्म-विश्वास भी नहीं रह गया होगा। दूसरी बात यह कि घराना यदि दूसरे योग्य और गुणी ऊर्जावान निर्देशकों से चल रहा है, तो आराम इन्हें क्यों कर बुरा लगे? आदित्य और विधु लाइम लाइट से दूर रहते हैं, जबकि करण जौहर चर्चा में ही रहना चाहते हैं। इन हालात में धीरे-धीरे निर्देशक नाम की संस्था पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया है, जो सिनेमा के रचनात्मक भविष्य के लिए कहीं से सुखद नहीं है। निर्देशक का इस तरह निरीह या पहचानहीन हो जाना अखरता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web