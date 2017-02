नेपाल में स्थानीय चुनाव के खिलाफ बनी गोलबंदी

First Published:24-02-2017 12:35:43 AM Last Updated:24-02-2017 12:35:43 AM

माओवादियों ने 20 साल पहले जो बोया था, उसे काटना उन्हें ही पड़ रहा है। 1997 के बाद से नेपाल में स्थानीय चुनाव हुए ही नहीं। साल 2002 में होने थे, मगर नेपाली माओवादियों ने माहौल ऐसा रखा कि निकाय चुनाव टलते चले गए। अब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हर हाल में यह चुनाव करा लेना चाहते हैं, ताकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) को अपनी ताकत का पता चल जाए। प्रचंड को सत्ता संभाले आठ माह हो चुके हैं। नौ महीने पूरे होने के बाद गठबंधन पार्टनर नेपाली कांग्रेस को ‘नेकपा-माओवादी केंद्र’ के नेता सत्ता सौंप देंगे, यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। नेकपा-माओवादी केंद्र के 82 सांसद सियासत का स्वाद चख रहे हैं, जबकि 207 सांसदों वाली नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ‘पीएम इन वेटिंग’ बने प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्थानीय चुनाव के बाद प्रांतीय चुनाव और जनवरी 2018 तक संसदीय चुनाव करा लेना नेपाल के नेताओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर ऐसा हो नहीं रहा है। मधेस नेताओं के लिए चुनाव का बहिष्कार, बंद की घोषणा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। मधेसी मोर्चा के नेता अपनी जिद पर हैं कि पहले संविधान संशोधन पर दोबारा विचार हो। संभव है कि बंद और सीमा पर नाकेबंदी की राजनीति फिर से शुरू हो जाए। पिछली सरकार ने राज्यों का सीमांकन जिस अफरा-तफरी में किया था, मधेसी मोर्चा को वह मंजूर नहीं। 20 सितंबर, 2015 को नेपाल को सात प्रांतों में बांटा गया था। तब संविधान सभा में प्रस्ताव पर 598 सांसदों में से 507 ने पक्ष में मतदान किया था।

नेपाल में संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई मत आवश्यक हैं, जिसे लेकर इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी नेकपा-एमाले ने शर्त रखी है कि पहले मधेसी मोर्चा लिखकर दे कि सीमांकन के बाद चुनाव में भाग लेंगे, फिर संशोधन प्रस्ताव पर संसद में समर्थन देंगे। नेकपा-एमाले के बगैर संशोधन विधेयक पास होना संभव नहीं है। एमाले ने नौ विपक्षी दलों का मोर्चा बना रखा है, जिनकी मांग यह है कि पहले महाभियोग और ‘इलेक्शन बिल’ पर चर्चा हो, फिर हम मतदान करेंगे। इस सवाल का उत्तर देने को कोई तैयार नहीं है कि संविधान संशोधन के बगैर स्थानीय चुनाव संपन्न कराना कैसे संभव होगा? स्थानीय निकाय चुनाव न होने के कारण पिछले 15 वर्षों से नेपाल की नगरपालिकाओं पर लोकशाही के बदले नौकरशाही का जलवा रहा है। अफसरों ने जी भरकर स्थानीय संसाधनों का दुरुपयोग किया। नेपाल की अफसरशाही चाहती है कि नेता ऐसे ही भिड़ते रहें, ताकि स्वच्छंद तरीके से काम करने में रुकावट न हो। दो दशक तक स्थानीय निकाय चुनाव न होना इसकी सबसे बड़ी नजीर है, जिसकी वजह से नेपाल में गांव-कस्बे का विकास लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया। सवाल यह है कि 11 मधेस पार्टियों को कौन समझाए कि स्थानीय चुनाव हो जाएं, फिर संविधान संशोधन पर मिल-बैठकर बात करें। मंगलवार को प्रधानमंत्री प्रचंड ने स्थानीय चुनाव पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका फेडरल सोशलिस्ट फोरम नेपाल, तराई-मधेस डेमोक्रेटिक पार्टी, तराई-मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल जनता दल, थरूहट तराई पार्टी जैसे 11 दलों ने बहिष्कार किया। इन पार्टियों ने संयुक्त डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट के देशव्यापी बंद का समर्थन किया है। यह एक किस्म से अहं की लड़ाई हो गई है, जिसमें आम लोग पिस रहे हैं। नेपाल के स्थानीय चुनाव में भारत की कितनी दिलचस्पी है, ऐसा जाहिर करने में नई दिल्ली में बैठे नेता कतराते रहे हैं। मगर, चीन को ऐसा कोई संकोच नहीं है। काठमांडू में चीन की राजदूत यू होंग, बाकायदा नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा के बुढ़ा नीलकंठ स्थित निवास पर गईं, और वहीं से बयान जारी किया कि स्थानीय चुनावों का हम स्वागत करते हैं, तथा नेपाल के पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व अधोसंरचना के क्षेत्र में चीनी सहयोग को हम और बढ़ाएंगे। ऐसा लगता है, जैसे प्रचंड कुछ दूर की सोच रहे हैं। दो दशकों में चीन का असर नेपाल के देहात से लेकर मेट्रो शहरों तक बढ़ा है। इस बिंदु पर भारतीय खुफिया एजेंसियों को नजर दौड़ानी चाहिए कि नेपाल के स्थानीय चुनाव में चीन का क्या रोल रहेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

