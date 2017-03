बहुमत से आम सहमति की ओर

एन के सिंह, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव

First Published:25-03-2017 01:11:09 AM Last Updated:25-03-2017 01:11:09 AM

हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजे न सिर्फ बदलती राजनीति के प्रमाण हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा राजनीतिक अर्थशास्त्र में आए बदलाव के सूचक हैं। ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, जो आलोचकों के तर्कों को खारिज करते हैं और बताते हैं कि इस सरकार की कई योजनाएं वास्तव में साकार होने लगी हैं। यहां मैं मुख्य रूप से जन-धन योजना, आधार व मोबाइल प्रौद्योगिकी के तीन-सूत्रीय एजेंडे का नाम लूंगा, जिन्हें आर्थिक सर्वे में ‘जाम’ कहा गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाना और इन तक लोगों, खासतौर से ग्रामीणों की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसकी कल्पना मूल रूप से एक ऐसी योजना के तौर पर की गई है, जो वित्तीय समावेशन में सहायक हो। मगर अब यह योजना औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी है। राजनीतिक इच्छा-शक्ति व प्रशासनिक दक्षता भी इस योजना को खाद-पानी दे रही है। जन-धन योजना के तहत 28 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 60 फीसदी गांवों में खुले हैं। इसी तरह, आधार भी देश की तमाम वयस्क आबादी के पास जल्द ही पहुंचने वाला है। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमोर ने भी हमारी इस यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम की तारीफ करते हुए इसे ‘दुनिया की सबसे बेहतर पहचान-पत्र योजना’ बताया है। उन्होंने इसे दूसरे देशों को अपनाने की बात भी कही। बहरहाल, एक मजबूत, विश्वसनीय और व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी तक लोगों की अधिकाधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अब भी यह जरूरी है कि ‘भारत नेट प्रोजेक्ट’ के माध्यम से इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिए जाएं। इस योजना में निजी क्षेत्र को शामिल करके भारत नेट को ‘बूट’ (बीओओटी यानी बिल्ड-ऑन-ऑपरेट-ट्रांसफर) बनाकर व 2-जी नेटवर्क को 3-जी, 4-जी में अपग्रेड करने के लिए निजी ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करके ऐसा किया जा सकता है। यह काम ग्रामीण इलाकों के लिए खास तौर से जरूरी है। हाल के चुनावों में सरकार का मिले व्यापक जनादेश पर बाजार ने भी गर्मजोशी दिखाई। बीएसई सूचकांक में लगभग 500 प्वॉइंट की रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई, जो मार्च 2015 के बाद सर्वाधिक थी। इसी तरह, एनएसई निफ्टी भी अपने अब तक के सबसे ऊचे स्तर पर पहुंचा। रुपये में भी 78 पैसे की जोरदार मजबूती आई और वह करीब डेढ़ वर्ष के अपने उच्चतम स्तर पर 65.82 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंचा। मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस का तो यह कहना था कि ‘राज्य चुनावों का नतीजा भारत सरकार की नीतियों पर व्यापक जन-समर्थन का संकेत है। यह सुधारों की आगामी योजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार होगा।’ हालांकि, राज्यसभा का गणित अगले साल तक ज्यादा बदलने वाला नहीं है, पर मोदी की नीतियों का यूं समर्थन और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसद में बेहतर सामंजस्य बनाने में जरूर मददगार होगा। चुनावी नतीजे राजनीतिक जमातों में अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करने की इच्छा-शक्ति भी जगाएंगे। लिहाजा, विकास की गाड़ी को हम यदि इसी तरह बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आर्थिक सुधार के तीन क्षेत्रों में व्यापक सहमति बननी जरूरी है।

इन तीन सुधारों में पहला है- वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी को सुगमता से लागू करना। जीएसटी दरों और ‘क्रॉस-इम्पॉवरमेंट मॉडल’ पर जीएसटी परिषद में बनती सहमति के बाद अब कर प्रशासन की दक्षता में सुधार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एकीकृत भारतीय बाजार का असली लाभ हमें तभी मिलेगा, जब संस्थागत क्षमता निर्माण में पर्याप्त निवेश हो और तमाम संघीय इकाइयों के बीच सहयोग को नए सिरे से प्रोत्साहित किया जाए।

दूसरा है, बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सुधार। विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताएं, वैश्विक आर्थिक वजहें और क्रोनी कैपिटलिज्म गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों यानी एनपीए की मौजूदा वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। एनपीए में सबसे बड़ा योगदान लौह व इस्पात क्षेत्र का रहा है। अधिक कॉमोडिटी और चीन से सस्ते आयात की समस्या से यह क्षेत्र जूझता रहा है। चूंकि इससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इस क्षेत्र पर आए दबाव का प्रभाव विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र पर पड़ा। परियोजनाओं की देरी और भूमि अधिग्रहण कानून की अनिश्चितता से भी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को चोट पहुंच रही है। इसके अलावा, हमारा वस्त्र उद्योग भी बांग्लादेश और वियनताम जैसे देशों के साथ स्पद्र्धा, व्यापार समझौतों की कमी और तुलनात्मक लाभ से जूझ रहा है। ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्र की कहानी भी कोई बहुत अलग नहीं है। इन तमाम मसलों में उलझे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को उबारने के लिए बहु-आयामी रणनीतिक नजरिये की जरूरत है। एक मजबूत संस्थागत ढांचा या तंत्र को लेकर राजनीतिक आम सहमति बनाना भी जरूरी है। बैंकिंग और वित्त परिषद के गठन पर विचार करना एक स्वागतयोग्य कदम हो सकता है, जिसके तहत नई बैंकिंग व्यवस्था पर राजनीतिक दलों और तमाम भागीदारों के साथ बातचीत को आसान बनाया जाएगा। हालांकि, इसमें हमें यह भी गौर करना होगा कि गड़बड़ियां जान-बूझकर की गईं या फिर वे स्वाभाविक तौर पर हुईं। अगर जान-बूझकर की गईं, तो उसमें जवाबदेही तय की जानी जरूरी है, फिर चाहे वे किसी उद्योगपति द्वारा की गई हों, या नौकरशाह द्वारा या फिर उनका जिम्मेदार बैंक मैनेजमेंट हो।

निवेशकों को लुभाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें व्यापार करने की सुविधा दी जाए, अनुबंधों को लागू किया जाए और विवादों के निपटारे के लिए एक कुशल तंत्र का गठन हो। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में मौजूदा श्रम कानून में सुधार को जो खाका खींचा है, वह भी परिस्थितियों को सरल बनाने और रोजगार सृजन में मददगार होगा। ठेका खेती और कमॉडिटी बाजार में सुधार से जुड़ा एक आदर्श कानून खेती को फायदेमंद बनाएगा। वैसे तो बजट भाषण में कई अन्य कदमों का जिक्र किया गया था, जो हमारी आर्थिक ताकत को और मजबूती दे सकते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की समय पर लिस्टिंग, मध्यस्थता और सुलह कानून-1996 में संशोधन, विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड की विदाई आदि।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा है कि सरकार बहुमत से बनती है, लेकिन चलती आम सहमति से है। इस एक वाक्य से समझा जा सकता है कि वह आर्थिक सुधार को लेकर किस कदर आम सहमति के इच्छुक हैं। यह आम सहमति सिर्फ संसद में नहीं, बल्कि तमाम राज्यों को एक साथ लाने की है। तभी देश में विकास की राह भी आसान होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

