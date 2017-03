आतंक से लड़ना लंदन से सीखें

आतंक से लड़ना लंदन से सीखें

नरेश कौशिक

First Published:23-03-2017 07:39:52 PM Last Updated:23-03-2017 07:39:52 PM

लंदन में संसद के सामने हुए हमले का संदेश स्पष्ट है। यह बताता है कि अब आतंकवाद का चेहरा और स्वरूप बदल चुका है। आतंकी किसी भी तरह के हथियार से घटना को अंजाम दे सकते हैं। पेरिस हमलों में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था। साफ है कि ऐसे हमलों को रोकना मुश्किल है। बेशक हम पर्याप्त तैयारी कर लें, मगर कब-क्या हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता? आतंकी मानो हमेशा दो कदम आगे ही चलता हो। सवाल यह है कि इन हमलों से कैसे निपटा जाए? हर देश में सुरक्षा बल इसके लिए तैयारी करते हैं। मेरा मानना है कि इस मामले में ब्रिटेन की पुलिस कहीं ज्यादा दक्ष है। उसने पिछले हफ्ते ही एक अभ्यास किया था कि अगर आतंकी नावों से आते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? इस तरह के हमले की ओर पश्चिमी देशों का ध्यान मुंबई हमलों के बाद गया था। उसके बाद से ही तमाम देश ऐसे हमलों से बचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहां की संसद तो टेम्स नदी के तट पर ही है। ऐसी बात नहीं है कि सुरक्षा एजेसियों की कोशिशें रंग नहीं लातीं। देश-दुनिया में कई आतंकी घटनाओं को समय रहते रोका गया है। ब्रिटेन में भी पिछले चार साल में करीब 13 हमले अंजाम देने से पहले ही पुलिस बलों के निशाने पर आ चुके हैं। मगर चंद बातें हैं, जो इस नई घटना से सीखी जा सकती है। खासकर भारत जैसे देशों को, जो आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। यह हमला स्थानीय समय के अनुसार दोपहर दो बजे के आसपास हुआ। उस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही थी। मगर, हमला होते ही कार्यवाही रोक दी गई और संसद को सील कर दिया गया। वहां मौजूद सभी राजनेताओं और आगंतुकों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। वेस्टमिंस्टर ब्रिज और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों को भी हटा लिया गया। मैं पिछले हफ्ते संसद में था। एक नजदीकी मेट्रो स्टेशन का मैंने इस्तेमाल किया था। मैं जानता हूं कि यह कितना व्यस्त इलाका है। मगर पुलिस ने चंद मिनटों में सभी लोगों को यहां से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। यहां सुरक्षा एजेंसियों की संजीदगी भी सीखने लायक है। यह गौर करने वाली बात है कि इस हमले के बाद पुलिस की तरफ से जो पहला बयान आया, उसमें कोई सूचना नहीं दी गई, बल्कि आम लोगों से ही यह गुजारिश की गई कि अगर किसी ने उस घटना का वीडियो बनाया हो या कोई उसके बारे में कुछ जानता हो, तो वह सामने आए और अपनी जानकारी पुलिस से साझा करे। लोगों का ढांढस बंधाया गया और उन्हें यह भरोसा दिया गया कि उनकी सुरक्षा पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। कोई सवाल-जवाब नहीं, बस दिलासा देती रही पुलिस। यहां के राजनेताओं के भी जो बयान आए, उसमें सारी जिम्मेदारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर छोड़ दी गई। किसी भी राजनेता ने बढ़-चढ़कर कोई बात नहीं की। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योकि भारत में ऐसी किसी घटना के होते ही सियासत का खेल शुरू हो जाता है। यहां आतंकवाद और राजनीति में कोई संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं होती। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार का साथ देने की बात कही है। वे सभी इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं और सरकार व पुलिस के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कह रहे हैं। यहां कोई यह सवाल नहीं उठाता कि आतंकी को आखिर जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? विरोधी दलों का रवैया बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। कोई राजनेता घटनास्थल का मुआयना करने नहीं गया है। नेतागण जरूर इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं, मगर आतंकी को किसी धर्म से नहीं जोड़ रहे। इससे स्वाभाविक तौर पर उन तमाम अटकलों पर लगाम लग जाता है, जो आतंकी की पहचान सार्वजनिक करते ही शुरू हो जाती हैं। भारत यह भी सबक ले सकता है कि ऐसे हमलों से कैसे निपटा जाए? शहर को कैसे मैनेज किया जाए? यहां अब तक आम लोगों को यह नहीं बताया गया है कि हमलावार कौन था? आतंकी के पास चाकू था और उसे कुछ देर बाद मारा गया था, इसलिए हो सकता है कि पुलिस ने आतंकी से कुछ उगलवाने की कोशिश की हो। जाहिर है, आतंकी की पहचान का खुलासा करना पुलिस के लिए गोपनीयता भंग होने जैसा हो सकता है। इसी तरह, मीडिया भी यहां काफी संतुलित रहता है। स्टूडियो में कोई चीख-पुकार नहीं मचती। यहां एक अच्छी बात यह भी है कि चाहे आम आदमी हो, या राजनेता, या फिर मीडिया- सभी की यही सोच है कि पुलिस ने उन्हें एक आतंकी हमले से बचा लिया। मुमकिन है कि इससे भी बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। इस सोच में यह एक सीख है कि हमें अपनी पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। आजकल हर ऐसी किसी घटना के बाद ‘लोन-वुल्फ अटैक’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। यानी किसी एक शख्स ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया है। मगर यहां की पुलिस सिर्फ इन्हीं शब्दों तक नहीं सिमट कर रह जाती। यहां बातें यह हो रही हैं कि बेशक एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, मगर इसके पीछे कई दूसरे लोग भी हो सकते हैं। जाहिर है, आज की वैश्विक दुनिया में ऐसे हमलों को नहीं रोका जा सकता। आतंकी हमेशा हमसे आगे ही रहेंगे। लिहाजा हमें सतर्क रहकर, संगठित होकर और राजनीति से बचकर ही इनसे मुकाबला करना होगा। हमें समझना होगा कि आतंकवाद किसी धर्म विशेष पर हमला नहीं होता, बल्कि मानवता पर होता है। इस हमले में ही घायल होने वाली एक महिला मुसलमान हैं। इसीलिए ऐसी घटनाओं का राजनीतिक फायदा उठाने से बचना चाहिए। पश्चिम में अगर कोई सियासतनदान ऐसा कोई प्रयास करता भी है, तो आम लोग ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। उदाहरण सामने है। इस घटना से जोड़ते हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने किसी मुस्लिम मेयर को निशाने पर लिया, तो यहां की जनता ने उनके तमाम तर्कों को खारिज कर दिया और ट्रंप के बेटे की जमकर लानत-मलामत की। (लेखक बीबीसी लंदन में कार्यरत हैं)

