पाकिस्तानी सियासत में लादेन का भूत

विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

First Published:27-03-2017 11:29:22 PM Last Updated:27-03-2017 11:29:22 PM

ओसामा बिन लादेन के नाम का इस्तेमाल पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व वक्त-बेवक्त राजनीतिज्ञों की पिटाई के लिए करता रहता है। दो मई, 2011 को एबोटाबाद में ओसामा के मारे जाने के पांच साल बाद भी यह गुत्थी अभी तक अनसुलझी है कि वह पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य प्रशिक्षण अकादमी के ठीक पिछवाड़े किसकी शह से कई वर्षों तक रहा? यह मानना कि पाकिस्तानी फौज व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सहमति, सहायता और संरक्षण के बिना ओसामा लंबे समय तक वहां रह सकता था, हास्यास्पद होगा। यह रहस्य अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है कि नागरिक नेतृत्व को किस स्तर और हद तक ओसामा के एबोटाबाद में रहने की जानकारी थी। हालिया विवाद से यह रहस्य और उलझ गया है। ताजा विवाद अमेरिका में पूर्व पाकिस्तानी राजदूत हुसैन हक्कानी के वाशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख से पैदा हुआ है। अपनी साफगोई और कई बार बड़बोलेपन के लिए मशहूर हुसैन हक्कानी ने अपने लेख में ऐसा रहस्य उद्घाटित किया है, जिसके बारे में जानते तो बहुत लोग थे, पर बोलने से पाकिस्तान में सभी बचते थे। हक्कानी का दावा है कि ओसामा को ढूंढ़ निकालने वाला अमेरिकी खुफिया तंत्र उनके द्वारा उदारता से सीआईए एजेंटों को दिए गए वीजा के कारण सफल हो सका था। उन्हें नागरिक नेतृत्व ने अधिकृत किया था कि वह स्थापित प्रक्रिया को नजरंदाज करते हुए दूतावास से ही वीजा जारी करें। हुसैन की बेनजीर भुट्टो से निकटता किसी से छिपी नहीं थी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार ने उन्हें वाशिंगटन में नियुक्त किया ही इसलिए था कि वह बेनजीर की हत्या के बाद बनी आसिफ अली जरदारी सरकार के हित वहां देखते रहें। एक कहावत है कि पाकिस्तान में किसी सरकार के चलने के लिए आर्मी, अल्लाह और अमेरिका- तीनों का समर्थन जरूरी है। इनमें से किसी एक के समर्थन में कमी-बेशी होते ही सरकार के स्थायित्व का संतुलन गड़बड़ा जाता है। हक्कानी ने काफी कुशलता से अमेरिका को साध रखा था और अमेरिकी अधिकारियों से उनके सीधे संबंधों के कारण आर्मी और अल्लाह के नुमाइंदे उनसे जलने लगे थे। ओसामा के मरने के फौरन बाद ही मई, 2011 में मेमोगेट हो गया। उन दिनों पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष जनरल कियानी और आईएसआई प्रमुख अजीज पाशा की जोड़ी ने राष्ट्रपति जरदारी की नाकों में दम कर रखा था और उस पर कोढ़ में खाज यह थी कि एक महत्वाकांक्षी और कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मुख्य न्यायाधीश भी सरकार को अस्थिर बनाने में लगा हुआ था। ऐसे में, आरोप लगाया गया कि इस बात की संभावना को सूंघते हुए कि ओसामा को खोज लिए जाने से चिढ़ी और कुछ न कर पाने का आरोप झेल रही सेना तख्ता पलट कर सकती है, राजदूत हक्कानी ने अमेरिकी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे पाकिस्तानी सेना को ऐसा करने से रोकें। खबर लीक होते ही सेना ने हंगामा मचा दिया। हक्कानी और सरकार की लाख सफाई व इनकार के बावजूद सैन्य नेतृत्व ने उन्हें हटवा कर ही दम लिया। बाद में अदालती चक्करों से बचने के लिए हक्कानी अमेरिका भाग गए और फिलहाल वहीं पर रह रहे हैं। हुसैन हक्कानी के लेख से कई दिलचस्प प्रश्न खड़े होते हैं। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को घोषित रूप से आतंकी मानने वाला पाकिस्तानी तंत्र क्या अंदर से उसका समर्थन कर रहा था? क्या सैनिक और असैनिक नेतृत्व का शीर्ष ओसामा को एबोटाबाद में सुरक्षित पनाह देने की योजना में सामान रूप से भागीदार था? डॉन के स्तंभकार सिरिल अल्मीड़ा के अनुसार, एबोटाबाद या मेमोगेट जैसी घटनाओं का इस्तेमाल सेना राजनीतिक नेतृत्व को उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए करती है। हुसैन हक्कानी ने अपने लेख को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किए जाने का दावा किया और स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनके जरिये जारी किया गया हर वीजा पाकिस्तान की सिविल व मिलिट्री एजेंसियों द्वारा अनुमोदित था। इस बीच किसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के दफ्तर का एक पत्र मीडिया में लीक कर दिया, जिसके जरिये हक्कानी को प्रार्थना पत्रों को बिना पाकिस्तान भेजे दूतावास से ही वीजा जारी करने का अधिकार दिया गया था। हुसैन हक्कानी द्वारा उदारतापूर्वक बांटे गए वीजा के कारण ही बड़ी संख्या में सीआईए एजेंट पाकिस्तान पहुंच सके थे और उनके प्रयासों से ही एबोटाबाद में ओसामा को ढूंढ़ निकाला गया था। इसके पहले पीपीपी सरकार कहती रही थी कि ओसामा के मारे जाने में उसका कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा गेट प्रकरण में बुरी तरह उलझे हुए हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और अब सभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यदि फैसला नवाज के खिलाफ आया, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा सकती है कि उनके छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) की कमान संभालेंगे और अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सारे चुनावी सर्वे धीरे-धीरे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुकाबले में आते दिखा रहे हैं। जनरल राहील शरीफ के रिटायर होते ही आसिफ अली जरदारी अपना स्वैच्छिक निर्वासन समाप्त करके पाकिस्तान वापस लौट आए हैं और फिलहाल बेटे बिलावल से भी संबंध सौहार्दपूर्ण बनाने के प्रयास कर रहे हैं। बाप-बेटे ने पिछले दिनों सिंध के बाहर भी कामयाब रैलियां की हैं। दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार और पनामा दस्तावेजों के मसले पर आंदोलन खड़ा करने वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंंसाफ पार्टी और उसके नेता इमरान खान सर्वे में बुरी तरह पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में, पूरी संभावना है कि ओसामा बिन लादेन का जिन्न नवाज की पार्टी ने पाकिस्तानी फौज के सहयोग से बोतल के बाहर निकाला है। पीपीपी नेताओं के राजदूत हुसैन हक्कानी से दूरी बनाने की कोशिशों और उनके लेख पर सीनेट की जांच कमेटी बैठाने की मांग के बावजूद देश में कोई यकीन नहीं करेगा कि दूतावास ने बिना इस्लामाबाद को विश्वास में लिए अमेरिकी खुफिया एजेंटों को थोक में वीजा दिया था। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा प्रधानमंत्री शरीफ के नजदीक हैं, अत: सेना और पीएमएल (नून) के हाथ मिलाने में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पनामा फैसले के प्रकरण में निर्णय का ऊंट किसी करवट बैठे, नवाज शरीफ की पार्टी आसिफ अली जरदारी से निपटने के लिए ओसामा और उसकी तलाश में जुटे खुफिया एजेंटों का प्रकरण उठाकर जन भावना अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। अब इसमें उसे सफलता किस हद तक मिलेगी, यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web