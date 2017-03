हिंसा की राजनीति में फंसा केरल

एस श्रीनिवासन/वरिष्ठ तमिल पत्रकार

First Published:07-03-2017 12:37:27 AM Last Updated:07-03-2017 12:37:27 AM

आजादी के बाद से ही केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (माकपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक-दूसरे के विरुद्ध राजनीतिक हिंसा के लिए चर्चा में रहे हैं, जिसका केंद्र कन्नूर रहा है। यहां वाम और दक्षिण, दोनों के कैडर नियमित अंतराल पर एक-दूसरे की हत्या करते रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों तरफ से हिंसा में जो तेजी आई है, उसकी वजह शायद सूबे की कमान माकपा के हाथों में आना और विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुलना है। जाहिर है, यह लड़ाई राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने की है। पारंपरिक तौर पर केरल की चुनावी राजनीति वाम मोर्चे और मध्यमार्गी संयुक्त मोर्चे के बीच बंटी हुई है। वाम मोर्चे की कमान जहां माकपा के हाथों में है, वहीं संयुक्त मोर्चे की अगुवाई कांग्रेस करती है, और दोनों गठबंधन बारी-बारी से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। अभी सत्ता वाम मोर्चे के पास है, जिसने 2016 की गरमी में हुए विधानसभा चुनाव में दागदार संयुक्त मोर्चे को सत्ता से बेदखल कर दिया था। संयुक्त मोर्चे में कांग्रेस पार्टी और उसके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। यह भाजपा के लिए भी किसी सुनहरे मौके से कम न था, और उसे सफलता भी मिली। विधानसभा चुनाव में उसे 10 फीसदी वोट मिले, जो अब तक का उसका सर्वाधिक है और तिरुवनंतपुरम जिले की नेमम सीट पर ओ राजागोपालम की जीत के साथ उसने यहां अपना खाता भी खोला। राज्य की कमान धुर मार्क्सवादी पिनराई विजयन के हाथों में है, जबकि केंद्र में सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पास है, इसलिए यहां की राजनीति स्वाभाविक तौर पर काफी आक्रामक हो गई है। आमतौर पर किसी छोटी घटना से हिंसा की शुरुआत होती है, और हालात जल्द ही नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। राजनीतिक हिंसा के इस चक्र की कई रूपों में व्याख्या की जाती है। कुछ की मानें, तो स्थानीय हिंसा की वजह यहां प्रतिशोध की परंपरा का होना है, जिसे गौरव का विषय माना जाता है। यह भावना इतनी गहरी है कि बदला तुरंत लिया जाता है। कुछ ऐसे भी हैं, जो इस तर्क से इत्तफाक नहीं रखते और कहते हैं कि राज्य में अपराध की दर हमेशा से काफी ज्यादा रही है। हालांकि मीडिया की खबरों के अनुसार, महज मौतों की संख्या से पूरी कहानी नहीं समझी जा सकती, क्योंकि कई मामलों में मौतें छिपा ली जाती हैं और उसका बदला बाद में लिया जाता है। मगर सवाल यह है कि सियासी हिसाब-किताब में हिंसा को जगह मिलनी ही क्यों चाहिए? वह भी खासकर केरल जैसे राज्य में, जिसे भारत में सबसे साक्षर राज्य का रुतबा हासिल है और सामाजिक सूचकांकों में भी वह शीर्ष पर है? क्या शिक्षा और हिंसा में कोई आपसी रिश्ता नहीं है? वैसे, राज्य का ताना-बाना अद्भुत है। इसकी गिनती सबसे अधिक सहिष्णु राज्यों में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की 54.7 फीसदी आबादी हिंदू है, 2.65 फीसदी मुस्लिम और 18.38 फीसदी ईसाई। बाकी 0.32 फीसदी लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं या नास्तिक हैं। इस हिंसा की ऐतिहासिक व्याख्या भी है। आजादी की लड़ाई के दौरान यहां भी ब्रिटिश सरकार का मुखर विरोध किया गया था। मगर आजादी के बाद उस विरोध ने किसान आंदोलन का रूप ले लिया, जहां किसानों के हक में वामपंथी खड़े थे। कहा जाता है कि बाद के वर्षों में यह संघर्ष सांप्रदायिक हो गया, क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक के कारोबारियों ने यहां आरएसएस को मदद देकर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसका यहां के मुसलमानों ने तीखा विरोध किया था। मगर अब देश में चीजें स्वाभाविक तौर पर बदल गई हैं और यह बदलाव राजनीति में भी आया है। अब वामपंथी पार्टियां तो ढलान पर हैं ही, कांग्रेस भी उसी राह बढ़ चली है। इसके उलट, भाजपा देश भर में तेज कुलांचे भर रही है, और अब उसकी नजर केरल व तमिलनाडु पर है। इसीलिए आरएसएस ने तय किया है कि वह केरल की हिंसा का मसला देश भर में उठाएगा। केरल में अपने कैडरों की हत्या के खिलाफ आरएसएस-भाजपा के कार्यकर्ताओं का संगठित विरोध-प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उज्जैन में तो एक आरएसएस कार्यकर्ता ने केरल के मुख्यमंत्री का सिर कलम करने वाले के लिए एक करोड़ रुपये के ईनाम तक की घोषणा कर दी थी। बेशक उसने अपना बयान वापस ले लिया और उसे संघ से निकाल भी दिया गया, मगर इससे संघ के शीर्ष नेताओं के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो गई थी। इसी तरह, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी शवों के ढेर वाले पोस्टर चस्पां किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। बेशक वामपंथी पार्टियां और आरएसएस, दोनों अपने-अपने चश्मों से हिंसा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वाम बुद्धिजीवियों की चिंता है कि कहीं सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो केंद्र कानून व व्यवस्था के मसले को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं परोस रहा है? हालांकि मौजूदा महौल में हर कोई जानता है कि यह कहना आसान है, करना नहीं। बहरहाल, हत्याओं के बहाने भाजपा और संघ लोगों की सहानुभूति जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केरल में अपनी पहुंच भी बढ़ाई है। चुनावों से पहले नारायण गुरु को संन्यासी बताकर प्रभावशाली पिछड़ी जाति ऐजवा का समर्थन पाने की कोशिश भी हो चुकी है। बेशक अब जाकर केरल की हत्याओं पर राष्ट्रीय और सोशल मीडिया की नींद टूटी है, मगर वाम समर्थकों की शिकायत है कि आरएसएस झूठी सूचनाएं प्रसारित करवा रहा है कि मरने वाले ज्यादातर आरएसएस समर्थक दलित हैं। वामपंथियों के अनुसार, यह आरएसएस की तथ्यात्मक गलती है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी का दावा यह भी है कि आरएसएस इन हिंसक घटनाओं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बहाने अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की जुगत में है, जो कि उसकी पुरानी नीति है। बहरहाल, शब्दों की इस जंग में विकास, रोजगार और प्रगति जैसे सामयिक मुद्दे गायब हो गए हैं। ऐसे में, वामपंथियों के लिए जरूरी है कि वे न सिर्फ सख्ती से कानून व व्यवस्था को पटरी पर लाएं, बल्कि राजनीतिक विवादों से जुड़े मामलों को जल्द से निपटाएं भी। वहीं, केंद्र को भी चाहिए कि वह शासन और राजनीतिक स्वार्थ के बीच एक स्पष्ट रेखा तय करे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)



