वर्तमान और भविष्य के गर्व की महान इमारत

सरदार वल्लभभाई पटेल, देश के प्रथम उप-प्रधानमंत्री

First Published:26-01-2017 12:39:33 AM Last Updated:26-01-2017 12:39:33 AM

भारत के इतिहास का एक नया अध्याय हमारे सामने खुल रहा है। हमारे पास अपने आप को बधाई देने की वजह है कि हम सब इस मुबारक मौके के भागीदार बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का भी अवसर है। लेकिन इस गौरव बोध और जश्न के साथ हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों को भी याद रखने की जरूरत है। हमें अपने-अपने दिल व दिमाग को साफ करके खुद से, नए गणराज्य से और देश से यह वादा करना चाहिए कि हम ईमानदार आचरण करेंगे। हमें याद रखने की जरूरत है कि हम कौन हैं, हमें क्या विरासत मिली है और हमने क्या हासिल किया है? अगर आप भारत के इतिहास पर निगाह डालें, तो देखेंगे कि भारत सदियों तक गुलामी में छटपटाता रहा। सदियों पुरानी इस पीड़ादायक स्थिति से इसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सबने लंबा संघर्ष किया, अनगिनत बलिदान दिए, काफी तकलीफें उठाईं... हमें हमारे हिस्से से कहीं ज्यादा कठिनाइयां और मुसीबतें विरासत में मिली हैं, मगर हम खुशकिस्मत हैं कि इनमें से अनेक मुश्किलों से हमने पार पा लिया है, अलबत्ता अनेक परेशानियां अब भी हमारा रास्ता देख रही हैं। अगर हमारे कदम डगमगाए या हम नाकाम हुए, तो हमें अनंत काल तक अपयश और शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप हालात की गंभीरता को समझें और हमें जो विरासत मिली है, उसकी रोशनी में अपना रुख तय करें। क्या किसी ने एक-दो साल पहले तक ख्वाब में भी यह सोचा था कि भारत का एक तिहाई हिस्सा कुछ इस तरह एकीकृत हो जाएगा? सदियों के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत सही मायने में खुद को अखंड कह सकता है। लेकिन हमें यह संकल्प करना होगा कि हम चाहे जो भी गलतियां करें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जिसकी आड़ में भारत को फिर से गुलामी के पुराने दौर में पहुंचा दिया जाए। इसलिए यह भारत के दिलेर बेटों की जिम्मेदारी है कि वे यह देखें कि भारत की तरक्की कभी रुकने न पाए। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अगर हमें दुनिया में एक बेहतर मुकाम हासिल करना है, तो यह मांगने से नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में खूब सारी मेहनत करनी होगी। अगर आप लोकतांत्रिक देशों का इतिहास पढ़ें, तो पाएंगे कि जिस किसी देश में स्थिरता है, वहां शासन संचालन सुचारू रूप से होता है, लेकिन जिस देश में बुनियादी रूप से अस्थिरता रही है, वह तमाम तरह के प्रभावों, भावनाओं, भावुकता और विचारों का शिकार हो गया। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य स्थिरता हासिल करना होना चाहिए, क्योंकि यह तरक्की की ठोस बुनियाद है। और यह स्थिरता तभी आएगी, जब हमारे सभी वर्गों व श्रेणियों में एकता होगी ...हमारे उद्देश्य एक होंगे, और हमारी कोशिशों में संगति होगी। कभी-कभी मंत्रालय के खिलाफ यह आरोप लगाया जाता है कि इसने कार्रवाई करने में काफी तेजी दिखाई। लेकिन आज की दुनिया कल से अलग है। पुरानी दुनिया में चीजें धीमी गति से आगे बढ़ सकती थीं, क्योंकि तब काफी फुरसत रहती थी। आज एक दिन एक सदी के बराबर है। गौर कीजिए, कैसे रातोंरात देश और साम्राज्य धराशायी हो गए? उस समय कौन यह कह सकता था कि जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं, हम और इंतजार बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए एकीकरण व लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में देश को अगर त्रासदियों और अस्तित्व के खतरे से बचना हो, तो उसे तेजी से कदम उठाना ही चाहिए। इस संदर्भ में मैं उन राजाओं को आगाह कर रहा हूं, जो भारत की एकता और सुरक्षा की राह में बाधा डालने के बारे में अब भी सोच रहे हैं।... ऐसे सभी लोग यह जान लें कि हमने कुरसी इसलिए नहीं संभाली है कि जो कुछ हासिल किया है, उसे बरबाद कर दें। हमने न सिर्फ शासन की एक पुख्ता व्यवस्था गढ़ी है, बल्कि एक ऐसी महान इमारत खड़ी की है, जिस पर हम और हमारा भविष्य, दोनों गर्व व खुशी महसूस कर सकें। स्वराज अपने अनुभव से सीखता है। यह महंगी प्रक्रिया है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह कीमत आनुपातिक रूप से बड़़ी न हो और गंभीर भूलों से बचा जा सके। यह दूरदर्शी या व्यावहारिक राजनीति नहीं है कि बगैर सोचे-समझे प्रयोगों की ओर दौड़ पड़ा जाए। ऐसे पदों पर बैठे हरेक व्यक्ति को सावधानी से कदम उठाना होगा।

साभार- लाइफ ऐंड वर्क ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल

