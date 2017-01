इतिहास कैसे परखेगा ओबामा को

बॉबी घोष, प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स

First Published:10-01-2017 09:17:33 PM Last Updated:10-01-2017 09:17:33 PM

अब जब बराक ओबामा का ह्वाइट हाउस में यह अंतिम सप्ताह है, वह यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि तमाम अमेरिकी अब भी मानते हैं कि काश, वे उनका कार्यकाल चार साल और बढ़ा पाते। ओबामा शेखीबाजी में ही सही, खुद भी कह चुके हैं कि नियमों की बंदिशें आड़े न आतीं, तो पिछले नवंबर का चुनाव भी वही जीतते। अपने कार्यकाल के दौरान जबर्दस्त राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक-आर्थिक विभाजन के आरोपों के बावजूद किसी भी निवर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर ओबामा की रेटिंग सबसे ज्यादा है। यह कम महत्व की बात नहीं है कि औपचारिक तौर पर विदाई के पहले ही अमेरिका अपने 44वें राष्ट्रपति को मिस करने लगा है। ओबामा के कार्यकाल के समापन में भी भावी राष्ट्रपति के साथ वैसी ही तुलनाएं सामने आ रही हैं, जैसी ओबामा के आने के समय सामने आई थीं। 20 जनवरी, 2009 को ओबामा के शासन संभालने के वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अंतत: मुक्ति पाने की भावना के साथ एक उम्मीद दिखाई दी थी। इसके अगले ही दिन मैं टाइम पत्रिका के एक असाइनमेंट पर वाशिंगटन पहुंचा था और सही मायने में कहें, तो शुरुआती कुछ हफ्तों में मैं जिस किसी से भी मिला, सब बुश से मुक्ति पाकर खुश दिखाई दिए थे। यदि ट्रंप उस साल निर्वाचित हुए होते, तो यकीन मानिए मेरी जिन लोगों से बात-मुलाकात हुई थी, इनमें से अधिसंख्य उसी तरह से बुश शासन की ओर देख रहे होते, जैसी चर्चा शेख ने नखलिस्तान से रेगिस्तान देखने की की थी। ओबामा इस मायने में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका उत्तराधिकार संभालने वाला व्यक्ति अमेरिका का अब तक का सबसे अयोग्य राष्ट्रपति है और जो ज्यादातर लोगों की समझ से बाहर है, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है। आने वाले वर्षों में भी यह उनके कार्यकाल के लिए अच्छा ही साबित होगा। यह सच है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह पहिया घुमाते हैं, जैसा उनके आलोचकों की आशंका है, तो शायद ओबामा के कार्यकाल का परीक्षण शुरू करने की दशकों तक नौबत ही न आए। उदासीन इतिहास जब कभी अपनी खुर्दबीन ओबामा के कार्यकाल पर गड़ाएगा, उसे वहां तस्वीर गुलाबी नहीं, बल्कि सुर्ख दिखाई देगी। विदेशी मामलों में यह बात ज्यादा ही सही साबित होगी, जहां लाखों मासूमों के खून के दाग हैं, और हैं सहयोगियों को बीच राह में दिए गए धोखे। भावी पीढ़ियां शायद यही कहें कि उनके पाप उनकी भूल थी, उनकी चूक नहीं, जबकि बुश के मामले में इसका एकदम उल्टा था। और अगर वे इसे चूक भी मानेंगे, तो मुझे लगता है कि वे उन्हें माफ नहीं करेंगे। अतीत में झांकते हुए वे सीरिया की भयंकर त्रासदी के लिए ओबामा को जिम्मेदार ठहराएंगे। इस मामले में ज्यादा गंभीर भूमिका निभाने में उनके तमाम टालमटोल की बात होगी। इनमें सबसे प्रमुख अफगानिस्तान और इराक की लड़ाइयों के बाद अमेरिका के हथियार उठाने से बचने की प्रवृत्ति समय की कसौटी पर कहीं नहीं ठहरेगी। किसी भी नेतृत्व का काम अलोकप्रिय फैसले लेना और फिर लोगों को यह बताने और समझाने का होता है कि ऐसा फैसला क्यों जरूरी था? ऐसे में, यह भी याद रखा जाएगा कि ओबामा ने कभी ऐसी कोशिश तक नहीं की। विद्वान तथ्यों के आधार पर सवाल उठाएंगे कि चीजें कितनी अलग होतीं, अगर ओबामा शुरू से ही अलग खड़े होते और बशर अल-असद को अपने लोगों को फसल काटने की छूट दे देते या फिर लोकतंत्र समर्थकों-विद्रोहियों को राजनीतिक या सैन्य या दोनों तरह की मदद देकर यह एहसास दे पाते कि दमन के खिलाफ लड़ाई में उनकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। लीबिया को ही लें, इतिहास कैसे भूल सकता है कि मुअम्मर गद्दाफी जैसे तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे बहादुर क्रांतिकारियों को भी कहने भर का हवाई सहयोग जैसा न्यूनतम सहयोग ही दिया, फिर नतीजे देखकर पैर भी तेजी से पीछे खींच लिए और देश को उसके हाल पर छोड़ दिया। आखिर में, हालात जब जमीनी स्तर पर बिगड़े दिखाई देने लगे, तब विद्रोह का स्वागत करने वाले ओबामा कहीं नजर नहीं आए। सीरिया और लीबिया के मामले में इतिहासकार निष्कर्ष निकालेंगे कि यह ओबामा की निष्क्रियता ही थी, जिसने कथित इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी गुटों को पनपने का मौका दिया। इसने मानवीय त्रासदी में इजाफा करता शरणार्थी संकट तो बढ़ाया ही, यह यूरोप की राजनीति-समाज-अर्थव्यवस्था में भी उथल-पुथल मचाने वाला साबित हुआ। आज की तारीख में सुर्खियों से दूर जा चुके यमन का मामला भी है, जहां एक और त्रासदी चल रही है। विद्वान यह भी आकलन करेंगे कि ओबामा ने गरीबी से त्रस्त हो चुके अमेरिका के अरब सहयोगियों, खासकर सऊदी अरब के लिए भी कुछ खास नहीं किया। हां, यह जरूर हुआ कि अमेरिका ने सऊदी देशों को हथियार बेचना जारी रखा, जिसके लिए वह इनका इस्तेमाल करता आया है। यमन में भी ओबामा के फैसले ने अल-कायदा की इकाई को पनपने व आईएस को नई भर्ती करने का मौका दिया। यूक्रेन के मामले में ओबामा एक सहयोगी को बीच राह में ही छोड़ देने या वादाखिलाफी के लिए याद किए जाएंगे। ऐसा सहयोगी, जिसने अमेरिकी संरक्षण पाने की उम्मीद के बदले में अपने परमाणु शस्त्रागार स्वेच्छा से नष्ट कर दिए। इस सबसे रूस को बिना किसी बाधा के क्रीमिया में घुसने का मौका मिल गया। मास्को की बदमाशियों को इतनी आसानी से नजरअंदाज करने को व्लादिमीर पुतिन का हौसला बढ़ाने के रूप में ही देखा जाएगा, ताकि वे अपनी शक्ति कहीं और यानी सीरिया में लगा पाएं। यहां तक कि विदेश मामलों की कुछ सफलताएं, जिन्हें गिनाते हुए बराक ओबामा फूले नहीं समाते, वे भी ऐतिहासिक तौर पर त्रुटिपूर्ण मानी जाएंगी। ओबामा इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार डालने का आदेश तो दिया, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को पनाह देने वाले पाकिस्तान को दंड देने के लिए कुछ नहीं किया। वह एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे, जिसने ईरान के साथ परमाणु समझौते की जल्दबाजी में तेहरान में इस्लामिक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में शिया कठमुल्लापन को पनपने का मौका दिया। वह एक ऐसे नेता के रूप में भी देखे जाएंगे, जिसने कास्त्रो के शासन की पाबंदियां तो हटाईं, लेकिन इनका लाभ क्यूबा की जनता को नहीं मिला। हम बराक ओबामा को कुछ वक्त के लिए मिस करेंगे। लेकिन उनकी चूक और उन चूक के दुष्परिणाम लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे।

