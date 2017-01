गांधी और बोस को एक साथ देखें

रामचन्द्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार

First Published:20-01-2017 09:47:21 PM Last Updated:20-01-2017 09:47:21 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली जनवरी में नेताजी सुभाषचंद्र बोस जन्मशती पर नेताजी से जुड़ी फाइलों की गोपनीयता से परदा उठाने की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने गाजे-बाजे के साथ यह काम किया। उस दिन सौ फाइलें सार्वजनिक की गई थीं, इस वादे के साथ कि अब हर महीने नेताजी से जुड़ी ऐसी सौ फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद मोदी सरकार ने गृह मंत्रालय में पड़ी करीब डेढ़ लाख फाइलें नष्ट करवाई थीं। इन फाइलों में क्या कुछ था, इस पर अटकलें ही लग सकती हैं। लेकिन नेताजी के मामले में कुछ अलग हुआ। कुछ खास किस्म के शोधार्थियों ने सरकार को इस बात पर राजी कर लिया कि शायद अभिलेखागार में रखी ये फाइलें कोई सबूत दे जाएं कि नेताजी की मृत्यु अगस्त 1945 में ताइवान प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जैसा कि दावा किया जाता है। दूसरे, शायद यह प्रमाण मिल जाए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नेताजी के जीवन-मृत्यु से संबंधित तथ्यों पर परदा डालकर उनकी स्मृतियों के प्रति अनादर दिखाया। अब तक सामने आई 1,200 फाइलों से तो किसी षड्यंत्र की बात पुष्ट नहीं हुई। शोधार्थियों के दावे के विपरीत यह जरूर स्थापित हुआ कि किस तरह पंडित नेहरू ने नेताजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए उनकी बेटी अनीता बोस को सरकारी खजाने से मदद दिलवाई थी, जो तब ऑस्ट्रिया में थीं। अब जब नेताजी के जन्म की एक और वर्षगांठ सामने है, जरूरी है कि हम नेताजी और महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ भुला दी गई बातों की चर्चा करें। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यह उस मिथक को गलत साबित करता है कि बोस और गांधी के बीच शत्रुता की हद तक प्रतिद्वंद्विता थी।

जगजाहिर है कि बोस और गांधी के बीच बोस के दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर ठोस असहमति थी। हालांकि इसके पूर्व तक नेताजी, गांधी के जबर्दस्त प्रशंसक थे और उन्हें आजादी की लड़ाई के योद्धा के रूप में देखते थे। उन पत्राचारों में भी, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, बोस कहते हैं-‘गांधी के प्रति मेरा सम्मान कभी कम नहीं होगा... मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाकी सबका भरोसा तो जीत लिया, लेकिन भारत के सबसे महान व्यक्ति का भरोसा न जीत सका।’ नेताजी, गांधी के स्वराज के चार तत्वों- सांप्रदायिक सौहार्द, छुआछूत का खात्मा, आत्म निर्भरता और अहिंसा में से सिर्फ अंतिम तत्व अहिंसा से असहमत थे। वह अहिंसा का सिद्धांत नहीं मानते थे। लेकिन यह भी बड़ा तथ्य है कि आईएनए की चार में से तीन ब्रिगेड के नाम गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर थे। हां, चापलूसों के दबाव में चौथे का नामकरण बोस ने जरूर अपने नाम पर कर दिया था। नेताजी कभी भी गांधी की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। दो अक्तूबर, 1943 को रेडियो बैंकॉक पर दिए संदेश में उन्होंने भारतीयों को ‘महानतम नेता महात्मा गांधी की 75वीं वर्षगांठ’ की याद दिलाई। उनके संबोधन में गांधी बार-बार आते हैं कि, ‘जब 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया और जिस तरह पूरा देश उनके पीछे खड़ा दिखाई दिया, तो लगा कि उन्हें आजादी की राह दिखाने के लिए ही भेजा गया हो।’ बोस आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ही भारतीयों में ‘राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास’ की भावना जगाई... भारत की आजादी में उनका योगदान अद्वितीय है..।’ यह भाषण उस वक्त का है, जब गांधी पूना जेल में थे। मई 1944 में उनके जेल से बाहर आने के एक साल बाद ही नेताजी की मृत्यु हो गई। 1945-46 में गांधीजी, नेताजी के साथ आईएनए में रह चुके तमाम जवानों से मिले और इतने प्रभावित हुए कि जेहन में ‘पुराने नेताजी’ की गर्मजोशी भरी यादें ताजा हो गईं। जनवरी 1946 में गांधी ने आईएनए का नारा ‘जय हिंद’ इस तर्क के साथ अपनाया कि इसे इसलिए दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल युद्ध-काल में हुआ था। नेताजी के बारे में उन्होंने कहा,‘उनकी त्याग की भावना से परिचित था, पर संसाधन कौशल, उनमें छिपे सिपाही गुण व संगठन क्षमता का एहसास उनके देश छोड़ने के बाद हुआ।’ 1946 के दंगों के बाद गांधी नोआखली गए। उनके शांति मिशन में उन्हें आईएनए के पूर्व अफसरों- निरंजन सिंह गिल और जीवन सिंह के नेतृत्व में सिखों का अप्रतिम सहयोग मिला और हालात सामान्य करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। नोआखली में हिंदू ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसी दौरान बिहार में भी दंगे हुए, जिसका शिकार ज्यादातर मुसलमान बने। स्वाभाविक है, गांधी का अगला पड़ाव बिहार था। जाने के पहले उन्होंने आईएनए के पुराने मेजर जनरल शाह नवाज खान को वहां भेजा। शाह नवाज और उनके साथियों ने वहां हालात सामान्य करने में बड़ी भूमिका निभाई। शाह नवाज ने कहा, ‘गांधीजी ने कहा था कि बिहार में हमारे काम की सफलता पूरे भारत पर असर डालेगी और देश में पनप रहे सांप्रदायिकता के जहर का असर खत्म करने में भी सहायक होगी।’ शाह नवाज कहते हैं,‘सच है कि हमारे काम का बिहार के जनमानस पर सकारात्मक असर हुआ।’ नोआखली के बाद बिहार में आईएनए जवानों की भूमिका से प्रभावित गांधीजी ने एक प्रार्थना सभा में कहा, ‘शाह नवाज और उनके साथियों ने इस तरह काम किया कि बाद में वहां के हिंदू भी साथ आ गए और मुसलमानों को उनकी फसल जोतने-बोने में सहयोगी बने। इसकी चर्चा सुन बंगाल पलायन कर चुके मुसलमान भी बिहार वापस लौटने लगे। आईएनए के लोगों ने बंगाल के हिंदुओं के बीच जैसा काम किया था, उनमें भरोसा वापस जगाया था, उसी तरह वे बिहार में मुसलमानों के बीच भी कर पाए।’ लेकिन ऐसी ज्यादातर बातें भुला दी गई हैं। आज भाजपा और संघ नेताजी पर जैसी दावेदारी जता रहे हैं, वह एक छद्म है, पर आज की कांग्रेस को भी उन पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को भी उनका नाम भुनाने का अधिकार इसलिए नहीं मिल जाना चाहिए कि नेताजी बंगाली थे। उन्हें ऐसी संकीर्णतावादी सोच से बख्शने की जरूरत है। सच तो यही है कि बोस और गांधी, दोनों ही दलगत भावना से ऊपर थे। वे उन सभी के थे, जो उस भारत की सेवा कर सके, जहां धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो, जहां महिलाओं और दलितों को पूर्ण अधिकार मिले।

