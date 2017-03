शुरू हो गया पहाड़ के वनों में आग का लगना

शुरू हो गया पहाड़ के वनों में आग का लगना

अनिल जोशी पर्यावरणविद्

First Published:03-03-2017 10:26:54 PM Last Updated:03-03-2017 10:26:54 PM

अभी पिछले वर्ष वनों में लगी आग की राख ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। पिथौड़ागढ़, असकोट वन जीव विहार व गोपेश्वर से आग लगने की खबरें आने लगी हैं। वैसे आग लगने की घटनाएं गरमी के मौसम में ज्यादा घटती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार आग गरमी के आने का इंतजार भी नहीं कर रही। उत्तराखंड में पिछले वर्ष की भयावह वनाग्नि देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। इसने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लगभग 4,433 हेक्टेयर वन तब आग की भेंट चढ़ गए थे। इसी तरह, साल 2012 में 2,823 हेक्टेयर और 2014 में 930 हेक्टेयर वन स्वाहा हो गए थे। इसके कारण वन्य-जीवों, पानी और पारिस्थितिकी का जो नुकसान हुआ था, उसका आकलन तो सरकारी आंकड़ों में बताया ही नहीं गया। माना जाता है कि जब-जब शीतकालीन वर्षा पर्याप्त नहीं होती और गरमियों की आहट फरवरी में ही मिलने लगती है, तब-तब आग को निमंत्रण मिलने ही वाला होता है। ऐसे में, दो तरह की परिस्थितियां तैयार होती हैं। पहली, धरती से नमी घट जाती है, झाड़ियां व छोटे पौधे सूखे की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी, गरमियां पतझड़ की शुरुआत करती हैं। ये पत्तियां और झाड़ियां ही वनों में सतही आग फैलाने में सहायक होती हैं। ऐसी परिस्थितियां उन वनों में ज्यादा पैदा होती हैं, जहां झाड़ियों की भरमार हो या फिर ऐसे वृक्षों की प्रजातियां हों, जो आग फैलाने में सहायक होती हैं। खर-पतवारों में लैंटाना, काला बांसा, पारथेनियम या गाजर घास व वनों में चीड़ इसी दर्जे में आते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रपट में बताया गया कि देश के 54 प्रतिशत वन आग के लिहाज से काफी संवेदनशील हैं। और यह भी साफ है कि हिमालय में ही वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। क्या हमारा वन विभाग ऐसी आग से निपट सकता है? जहां 2,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में एक ही वन रक्षक है, वहां यह संभव ही नहीं कि वह अकेले इससे निपट सके। फिर यह आपातकालीन उपाय का नहीं, वन नीति का मामला ज्यादा है। हमें इसका हल वन विभाग की सीमाओं से आगे जाकर ढूंढ़ना होगा। हमारा वन विभाग तो दरअसल इस दावानल के आगे विवश ही रहता है, क्योंकि संसाधनों का अभाव इसे बहुत कुछ कर पाने की संभावना भी नहीं देता। वन क्षेत्र की तुलना में यह वनसेना छोटी भी पड़ जाती है, और अधूरी भी। दूसरी तरफ, समस्या यह है कि सरकार जंगल की आग की बात नुकसान हो जाने के बाद समझती है। इसके पहले इसके प्रति सरकारों में शून्यता और शुष्कता ही नजर आती है। इन्हीं पहाड़ों में आग पहले हर घर और हर गांव की चिंता होती थी। आज आग लगने-लगाने को लेकर यहां के गांवों का कोई सरोकार नहीं दिखता। उनका वनों से रिश्ता पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। एक समय था, जब वनों के बीच धुएं को देखकर पूरा गांव आग बुझाने दौड़ पड़ता था, परंतु आज हालात विपरीत हैं। अब धधकते जंगल गांवों के लिए तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। एकाध छिटपुट उदाहरण को छोड़कर जंगल उनके लिए आज कोई खास मतलब नहीं रखते। अस्सी के दशक के चिपको आंदोलन को आधार बनाकर सरकार की वन नीतियां एकतरफा हो गईं। इस आंदोलन का मूल मुद्दा था कि वन गांवों के जीवन केंद्र हैं। इसे बाद में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसी नीतियां लाद दी गईं कि वन सरकारी संपदा से ज्यादा कुछ नहीं बचे। चिपको आंदोलन के पैरोकार भी सरकार की इस नीति से भिड़ने से कतरा गए। आज अगर यह समीक्षा हो कि इस कानून के लागू होने के बाद हम कितने जंगल बचा पाए हैं या उनको बेहतर बना पाए हैं, तो यह कानून पूरी तरह औंधे मुंह गिरा दिखता है। यह सवाल मात्र पहाड़ों का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। हमें अपनी वन नीति की एक बार नए सिरे से समीक्षा करनी ही होगी। वनों के साथ उसके आस-पास के गांवों के रिश्ते को सबसे ज्यादा महत्व देना होगा। आज भी हमारे देश के गांवों की निर्भरता अपने आस-पास के जंगलों पर है। और यह निर्भरता ही वनों को बचाने का एकमात्र मूलमंत्र बन सकती है। फिर न तो आग लगेगी और न ही वनों बचाने के लिए सावधान होना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

