धुन के पक्के कुछ लोग बना रहे हैं नई तस्वीर

अनुराग बेहर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

First Published:22-12-2016 11:20:10 PM Last Updated:22-12-2016 11:20:10 PM

हम आमतौर पर यही मानते हैं कि हर वर्ष का अंत निश्चित है। कुछ के लिए गुजरने वाला साल दुखद होता है, तो कुछ के लिए सुखद। मगर ज्यादातर लोगों के लिए बीतने वाले सभी वर्ष उनके जीवन में मामूली बदलाव लाने वाली एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। तो फिर सवाल यह होगा कि हम इस बीत रहे वर्ष के बारे में क्यों सोचें? शायद इसलिए, क्योंकि हमें अपने जीवन की दिशा तय करने और अपनी जीवन-यात्रा को उल्लेखनीय बनाने के लिए समय को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है। इसी क्रम में एक वर्ष ऐसा भी आता है, जो हमारी दुनिया को न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर, बल्कि सामूहिकता में तबाह कर देता है। ऐसा साल कभी खत्म नहीं होता, बल्कि आने वाले वर्षों को नुकसान पहुंचाता रहता है। हमारी पीढ़ी के ज्यादातर भारतीयों के लिए 1984 ऐसा ही एक वर्ष था। खासतौर से उस साल की दो दिसंबर की रात यदि आप भोपाल में होते, या नवंबर में दिल्ली में या फिर किसी भी वक्त पंजाब में। तब घेराबंदी की स्थिति थी और मुल्क खुद से जंग करने को तैयार था। यह वर्ष अब तक ‘खत्म’ नहीं हुआ है, और अभी भी सबको आहत कर रहा है, इसकी चोट हम आज भी खा रहे हैं।

मेरा मानना है कि साल 2016 भी देश-दुनिया के लिए जल्दी खत्म होने वाला वर्ष नहीं है। राजनीतिक उथल-पुथल सतह पर है और इसके पीछे की ताकतों ने अपनी जड़ें गहरी बना ली हैं। इनका गठजोड़ दशकों तक प्रभावी रहेगा। जब कोई चुना हुआ नेता खुलेआम यह बोले कि ‘ड्रग्स कारोबारियों को फांसी दो’ या दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति को गाली दे, तो न्याय और कानून के तमाम प्रावधान खोखले बन जाते हैं। जब जर्मन चांसलर यह कहती हैं कि ‘अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर तो उतर आते हैं, मगर अलेप्पो पर होने वाली बमबारी यदि किसी को विरोध करने को बाध्य नहीं करती, तो कहीं न कहीं कुछ गलत जरूर है’, तो वाकई हम सब कुछ अच्छा नहीं कह सकते। बेशक ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है, और आगे भी होता रहेगा। मगर इससे ये सारी चीजें महत्वहीन नहीं बन जातीं। सवाल यह है कि हम यहां से किधर जाएंगे, 2016 हमें किस हद तक प्रभावित करेगा और स्थिति कितनी दुरुस्त होंगी? इन तमाम सवालों के जवाब इस पर निर्भर हैं कि अब हम इसके आगे क्या करें? मैं अब भी मार्टिन लूथर किंग की इस बात से सहमत हूं कि न्याय मिलने में बेशक देरी हो सकती है, पर यह मिलता जरूर है। मगर 1984 से भोपाल में रहने के बावजूद मैं किंग की इस बात का भी समर्थन करना चाहूंगा कि ‘मानव विकास न खुद होती है और न यह निश्चित है... न्याय की तरफ बढ़ाया गया हर कदम बलिदान, पीड़ा और संघर्ष की मांग करता है। और हर समर्पित व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी निभाता है।’ अच्छी बात यह है कि अपने काम के सिलसिले में मैं इस तरह के कई समर्पित लोगों से मिलता रहता हूं और उनके साथ काम करता हूं, और इसीलिए मैं नाउम्मीद नहीं हूं। मुझे पता है कि ये लोग अपने खून का कतरा-कतरा तक अच्छाई के लिए बहा देंगे। मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई है, जिसने अपनी लड़ाई मुझे बताई कि किस तरह औरत होने की वजह से उसे न्याय से महरूम रखा गया है। उसका संघर्ष आज भी जारी है। इसी तरह, एक युवा है, जिसने अंग्रेजी में जंगलों से खबरों को भेजना सीखा, क्योंकि वहां से कोई खबर नहीं देता था। ऐसा ही एक शख्स है, जो बिना किसी की जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र को जाने ‘सभी’ लोगों को पनाह देता है। और वह युवा महिला, जिसने अपने छात्रों के बीच धर्म और जाति की तमाम दीवारें गिरा दी हैं, और एक स्कूल चलाने के साथ ही वहअपने गांव में भेदभाव को कमजोर कर रही हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम कितने आशावान है और कितने निराशावान। अगर हम एक साझा नैतिक उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो अच्छाई की यह लड़ाई मजबूत बना रहे हैं। इन तमाम लोगों में एक बात समान है कि ये सभी जिद्दी हैं। साहसी और बौद्धिक होने के साथ अपनी धुन के पक्के। जरूरत यही जिद्द हम सबको पालने की है, ताकि फिर कोई दूसरा साल 2016 न बने।

