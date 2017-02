धारणा की राजनीति और मौन मतदाता

बद्री नारायण, प्रोफेसर, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

First Published:08-02-2017 11:44:46 PM

लोकतंत्र की परंपरागत परिभाषा कहती है कि यह ‘जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का’ तंत्र है। लेकिन आज के दौर में इस परिभाषा से अलग लोकतंत्र की दुनिया इतनी सरल नहीं है। यह दुनिया दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है। यह जटिलता सिद्धांतों से नहीं, लोकतंत्र के जमीनी सच से रूबरू होने पर समझ आती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। मतदान के दौर भी बस शुरू होने को हैं। इस समय जब राजनीतिक दल प्रचार में लगे हैं, मीडिया (खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) चुनाव-सर्वेक्षण और चुनाव-चर्चा में व्यस्त है। इन चर्चाओं में आजकल एक नया शब्द अक्सर सुनाई देता है- पर्सेप्शन या जन-धारणा। इन विमर्शों में धारणा को चुनाव में जमीनी सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह माना जा रहा है कि धारणा खुद में सच्चाई तो नहीं है, पर सच्चाई को निर्मित करती है। यानी धारणा जनता की सोच को तैयार कर उन्हें मतदान-स्थल तक ले जाती है। माना जाता है कि सच में अगर किसी ने अपने शासन में विकास न भी किया हो, पर अगर वह अपनी छवि विकास-पुरुष की बना ले जाता है, तो जनता विकास न होने के बावजूद उसे विकास-पुरुष मानते हुए वोट दे सकती है। इतना ही नहीं, अगर विकास थोड़ा हुआ भी हो और कोई उसे बढ़ा-चढ़ाकर, बार-बार प्रचारित करके लोगों के दिमाग में चौतरफा विकास की छवि बैठाकर एक हाइपर रियलिटी निर्मित कर देता है, तो जनता के मतों का एक बड़ा प्रतिशत इस हाइपर रियलिटी के बहाव में उसकी तरफ बढ़ सकता है। इस धारणा और हाइपर रियलिटी के निर्माण में टीवी स्क्रीन पर उसकी अधिक से अधिक मौजूदगी का बड़ा हाथ होता है। इस मामले में प्रसिद्ध मानवविज्ञानी अर्जुन अप्पादुरई ‘मीडियास्केप’ की चर्चा करते हैं, जो अपने आप में एक जादुई यथार्थ पैदा करता है। इसके प्रभाव में बहती हुई जनता कई बार अपनी पसंद को तय करती है। इसीलिए राजनीतिक नेतृत्व और दलों की टीवी रणनीति लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। माना जाता है कि धारणा लोगों के मन में छिपी आकांक्षाओं के साथ जुड़कर, उनके मन को मोड़ने का काम करती है। दूसरी तरफ, जनता के मन में नए सपने और नई आकांक्षाओं को जन्म देकर नेता अपनी धारणा आधारित छवि से लोगों को जोड़ लेता है। इस तरह, जनता अपने अनुभव के सच से ज्यादा बातों, व्याख्यानों, विमर्शों और स्क्रीन पर दिख रहे सच को सच मानकर वोट करती है। यह माना जाता है कि धारणा की राजनीतिक कामयाबी सबसे पहले 2014 के आम चुनाव में देखी गई, जब नरेंद्र मोदी अपने लिए एक प्रभावी धारणा तैयार करने में सफल रहे। दूसरी तरफ, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में छवि-निर्माण की सफल राजनीति की। उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसी तरीके को सबसे अच्छे ढंग से आजमा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने धारणा और छवि की राजनीति में सबको पीछे छोड़ दिया है। राजनीति की लोकप्रिय भाषा में इसे ‘हवा बनाना’ कहा जाता है। यह हवा कई तरह से और कई स्तरों पर बनती है। मीडिया और खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया से यह प्रभाव रचा जा रहा है। दूसरी तरफ, मौखिक संवादों, एक मुंह से दूसरे मुंह तक या एक कान से दूसरे कान तक के पुराने तरीकों से भी धारणा बनाई जाती है। इसे समझाने के लिए हमारे पास ‘कौव्वा कान ले गया’ जैसी दिलचस्प परिभाषाएं भी हैं। इसमेंे लोग अपना कान देखने की बजाय कौव्वे के पीछे भाग पड़ते हैं। यह ‘हवा’ कई स्तरों पर बनती है। पहला, मीडिया के प्रभाव क्षेत्र में आने वालों में। दूसरा, गांवों और कस्बों कीचाय दुकानों पर। और तीसरा, बस्तियों के भीतर। ये तीनों एक-दूसरे से प्रभावित तो होते ही हैं, साथ में ओवर लैप भी करते हैं और कई बार अलग भी होते हैं। धारणा की राजनीति के इस खेल को समझने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी जगह है। धारणा के स्तर पर समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय सबसे आगे दिख रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ यह तर्क भी दिए जा सकते हैं कि अभी तक उनकी पार्टी अपने अंतर्विरोधों से नहीं उबर पाई है। उसके उम्मीदवार अभी तक तय ही हो रहे हैं। संगठन में दरारें रह-रहकर उभर रही हैं। धारणा की यह राजनीति ही है, जिसने उस बहुजन समाज पार्टी को चर्चा से बाहर कर दिया है, जिसकी नेता मायावती साल भर से चुनावी गुणा-भाग में ही सक्रिय रहीं। मीडिया विमर्शों में बसपा बहुत पीछे जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकली हवा हर जगह देखी और सुनी जा रही है। लेकिन जब इससे अलग गांवों और बस्तियों में पहुंचते हैं, तो वहां का विमर्श जरूरी नहीं कि इससे मेल ही खाता हो। यह भी हो सकता है कि आपको हर बस्ती में एक अलग तरह का विमर्श दिखाई दे। हो सकता है कि चाय और पान की दुकानों पर भी आपको सिर्फ भाजपा की बात सुनाई दे, या साथ में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चा मिल जाए। इसके विपरीत, अगर आप दलित बस्तियों के भीतर जाएं, तो आपको हवा बसपा के पक्ष में ही बहती दिखाई देगी। यह उत्तर प्रदेश के भीतरी इलाकों में जाकर ही समझा जा सकता है कि धारणा की राजनीति से जो छवि उभरती है, जमीनी सच के रंग उससे कहीं ज्यादा विभिन्नता वाले होते हैं। खासकर निचले स्तर के माने जाने वाले तबके की बस्तियों में अगर आप जाएं, तो शायद न बोलने वाले एक बड़े सामाजिक समूह से आपकी मुलाकात होगी, जो या तो आपको टालने की कोशिश करेगा, या हल्के में कोई इधर-उधर की बात कहकर आपको भटका देगा। हमारे लोकतंत्र में आज भी बोलने वाले सामाजिक समूह से कहीं ज्यादा बड़ा न बोलने वाला सामाजिक समूह है। यह बात सभी राजनीतिक विश्लेषकों, सेफोलॉजिस्ट को याद रखनी होगी, खासकर तब, जब ऐसे सामाजिक समूहों में आधार रखने वाली पार्टियां चुनाव में अपनी प्रबल दावेदारी साबित करने में लगी हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

