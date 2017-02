यह चुप्पी का वक्त नहीं

बॉबी घोष, प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स

First Published:31-01-2017 11:44:49 PM Last Updated:31-01-2017 11:44:49 PM

हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें आगाह नहीं किया था। नवंबर महीने में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने, और इस आशंका के गहराने के बाद कि नए राष्ट्रपति उन बहुत सी चीजों से छेड़छाड़ करेंगे, जो अमेरिका के लिए बेहतर हैं, बराक ओबामा ने यह संकेत किया था कि ऐसी सूरत में वह खामोश नहीं रहेंगे, हालांकि ह्वाइट हाउस से विदाई लेने वाले पूर्व राष्ट्रपतियों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे चुप ही रहेंगे। ओबामा ने तब कहा था कि अगर ऐसे मसले उभरे, जिन्होंने ‘हमारे मूल्यों व आदर्शों पर सवाल खड़े किए, और मुझे लगा कि उन आदर्शों की रक्षा में मुझे बोलना ही चाहिए, तो मैं इस पर जरूर गौर करूंगा।’ ओबामा ने जब पहली बार अपना यह इरादा उजागर किया, तब भी यह एक बुरा ख्याल था और आज भी यह बुरा ही है कि वह अपने कहे पर कायम हैं। ह्वाइट हाउस से निकलने के महज 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि ‘पूरे अमेरिका में विभिन्न समुदायों के बीच जिस स्तर पर मेल-जोल बढ़ रहा था, उसे देखकर वह काफी खुश थे और आज जब अमेरिकी मूल्य दांव पर लगे हैं, तो हम वही मेल-जोल देखना चाहते हैं।’ परंपरा से परे जाने के ओबामा के इस कदम के बारे में सबसे उदार टिप्पणी यही हो सकती है कि उन्होंने अमेरिका के विभिन्न इलाकों में बढ़ते शोर-शराबे पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन भले ही इसमें कोई दोराय नहीं हो कि ट्रंप प्रशासन के निर्मम प्रहारों से अमेरिकी आदर्शों को बचाने की सख्त जरूरत है, ओबामा को इस जंग से अलग ही रहना चाहिए। और यह सिर्फ सभ्यता या शालीनता के तकाजे से मुनासिब नहीं है, बल्कि इसके पक्ष में अहम कारण भी हैं: खुद ओबामा के पूर्ववर्ती जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उनकी नीतियों पर किसी टिप्पणी या फिर आलोचना से अपने को दूर रखा, यहां तक कि वह तब भी मौन रहे, जब खुद बुश की नीतियों की आलोचना की गई। ओबामा को खामोशी इसलिए भी बरतनी चाहिए कि उनके बोलने का उल्टा असर होगा। इससे निश्चित रूप से पूरे मसले का राजनीतिकरण हो जाएगा, जो इसका महत्व घटा देगा। आखिरकार, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जाएगी कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने अपना बयान तब जाहिर किया, जब ट्रंप ने यह दावा किया कि सात देशों (इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन) के मुसलमानों के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी ठीक उसी तरह की है, जैसी रोक ओबामा ने 2011 में लगाई थी। ओबामा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ‘राष्ट्रपति ओबामा की विदेश नीति के फैसलों के बारे में जो कुछ हमें सुनने को मिला है, वह बुनियादी तौर इस धारणा के खिलाफ है कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी आस्था या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए।’ इस बयान से यही लगता है कि इसका मकसद अमेरिकी मूल्यों की रक्षा करना नहीं, बल्कि उन मूल्यों का बचाव करना है, जिनमें ओबामा की आस्था रही है।

एक अन्य वजह से भी बराक ओबामा को चुप रहना चाहिए। उनके चिंता जताने से उनका पाखंड भी सामने आ जाएगा, खासकर ‘ट्रैवल बैन’ के बारे में। तब आलोचक उचित ही यह बात उठाएंगे कि अगर राष्ट्रपति रहते हुए ओबामा ने बयानबाजी से आगे बढ़कर कुछ किया होता- मसलन सीरिया और यमन में- तो हालात इस दुखद मोड़ तक न पहुंचते। ओबामा के लिए खामोशी शालीन और बुद्धिमानी भरी, दोनों ही होगी। लेकिन दूसरे तमाम अमेरिकी राजनेताओं के लिए, जिनमें से ज्यादातर रिपब्लिकन हैं, यह चुप्पी खतरनाक है। देश के लिए और उनके करियर के लिहाज से भी यह नुकसानदेह है। जिस वक्त मैं यह लेख लिख रहा हूं, अमेरिकी कांग्रेस के 300 रिपब्लिकन सदस्यों में से 250 ने ‘ट्रैवल बैन’ पर अपना आधिकारिक रुख तय नहीं किया था। यह निहायत कायरता है। स्पीकर पॉल रियान जैसे कुछ रिपब्लिकनों ने इस संदिग्ध आधार पर फैसले का समर्थन किया है कि यह अमेरिका को सुरक्षित करेगा। सिर्फ पुराने सीनेटर जॉन मैक्केन और लिंसे ग्राहम ने इसकी तीखी आलोचना की है। जैसा कि आपको उम्मीद होगी, डेमोक्रेट इसके विरोध में ज्यादा मुखर हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अपने ट्वीट में जोरदार तंज किया- ‘एक न्यूयॉर्कर के तौर पर मैं एक मुसलमान हूं, यहूदी हूं, अश्वेत हूं, और एक समलैंगिक भी...।’ सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि अनेक अमेरिकी कॉरपोरेशन, जो आम तौर पर राजनीतिक रूप से सुरक्षित खेल खेलते हैं, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। यही हकीकत अनेक कंपनियों की है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों की, जिनके कामगारों में एक बड़ी जमात बाहरी मुल्कों के बाशिंदों की है। 10,000 शरणार्थियों को नौकरी पर रखने का एलान करने वाली ‘स्टारबक्स’ से लेकर मुफ्त रिहाइश मुहैया करने की घोषणा करने वाली एयर बीएनबी ने ट्रंप के कदमों के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाया है। इससे भी अधिक चार फेडरल कोर्टों- न्यूयॉर्क, बोस्टन, सिएटल ऐंड अलेक्जेंड्रिया और वर्जीनिया के जजों की मुद्रा ने काफी सुकून पहुंचाया है। उन्होंने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रोक लगा दी है। आने वाले दिनों में कुछ और जगहों से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन जिन्हें इस पर करीब से गौर करने के लिए चुना गया है, वे बिल्कुल मौन हैं। यह चुप रहने का वक्त नहीं है- ट्रंप प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ अपनी चाल चल चुका है, और इसके घोषित लक्ष्य औरतों (प्रजनन संबंधी हक), अफ्रीकी-अमेरिकियों (वोट के अधिकार) और समलैंगिकों (शादी के अधिकार) के लिए भी आशंकाएं पैदा करते हैं। इस बेशर्म कट्टरता को देखते हुए भी चुप्पी साधे रखना वाकई शर्मनाक है, और इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी, चाहे वे अकेले हों या फिर संगठन में, अपने इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर काफी संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है? जो राजनेता आज नेतृत्व करने में नाकाम हुए, वे भविष्य में किसी बहाने की आड़ के काबिल भी नहीं होंगे। याद कीजिए, साल 2008 में हिलेरी क्लिंटन इस तथ्य से पीछा नहीं छुड़ा सकी थीं कि उन्होंने इराक के खिलाफ बुश की जंग की हिमायत की थी। और बुश के उस कदम का विरोध करने वाले ओबामा ने कैसे इसे अपने पक्ष में भुना लिया था। निकट भविष्य में रिपब्लिकन चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, उसकी भूमिका आज की उनकी खामोशी या दिलेरी ही लिखेगी।

