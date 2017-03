मतदान के मौसम में विकास के अर्थ

बद्री नारायण/प्रोफेसर, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान

First Published:02-03-2017 12:45:07 AM Last Updated:02-03-2017 12:45:07 AM

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले के सहाबपुर गांव की उस बुढ़िया ने विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में वोट डालने के बाद स्याही लगी अंगुली दिखाकर बताया- ‘भइया! हमहु वोट दिए रहे कल।’ घर में वह अकेली है, पति का स्वर्गवास हो गया है। बेटी थी, उसकी शादी हो गई। कोई कमाने वाला नहीं है इस घर में। मांगकर, कुटनी-पिसनी करके किसी तरह दो रोटी का इंतजाम वह कर लेती है। वह चाहती है कि कुछ ऐसा हो, जिससे उसका चूल्हा सुबह-सांझ, दोनों समय जल सके। उसके घर में न तो उज्ज्वला योजना वाला गैस चूल्हा पहुंचा है,और न ही उसे महामाया पेंशन मिल रही है। इसी गांव में दलित सामाजिक समूहों की भी बस्तियां हैं। उन बस्तियोें के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए, जिसमें हमारा सम्मान बढ़े। न कोई डांटे-न बोले, और न ही हम पर कोई हिंसा हो। पुलिस थाना में हमें भी इंसान की तरह इज्जत मिले। दलित बस्तियों में यह भी शिकायत है कि जिसकी विधायक के पास पहुंच होती है, उसके बच्चों को स्कॉलरशिप पहले मिल जाती है। हमें देर तक इंतजार करना होता है। हमें कहा जाता है कि इंतजार करो। बजट की दूसरी खेप आने पर तुम्हारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हम अफसर, साहब, बाबुओं के पास दौड़ते रहते हैं। इसी गांव में गुजरती सड़क के किनारे कुछ मध्य और ऊंची जाति के लोगों के घर हैं। कई घरों के सामने एसयूवी खड़ी हैं। उनकी चाहत है कि ऐसी सरकार आए, जो विकास कार्य कराए, जिसमें उन्हें कुछ काम मिलता रहे। कुछ काम मिलते रहने का मतलब ठेका वगैरह मिलता रहे। ऐसे लोगों के लिए विकास का अर्थ है- सड़क, खड़ंजा, सीसी रोड, पंप वगैरह बनते और बिगड़ते रहें। गांव के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, वे कोई काम-धंधा कर सकें। ज्यादातर युवाओं की प्राथमिकता सरकारी नौकरी है। प्राइवेट नौकरी मिल भी जाए, तब भी लक्ष्य सरकारी नौकरी ही होता है। हमारा समाज सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से अनेक स्तरों पर बंटा है। जनतंत्र से सबकी अलग-अलग किस्म की चाह है। सबके लिए विकास के मायने अलग हैं। विकास से लाभान्वित होने के सबके रास्ते भी एक जैसे नहीं हैं। सरकार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक स्रोतों को जनता में वितरित करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इस तरह, हर सामाजिक समूह की सरकार से अलग-अलग आकांक्षाएं-अपेक्षाएं हैं, और होंगी भी। हमारे नीति-निर्माताओं, योजना को कार्यान्वित करने वालों, सरकार और शासन के विविध अंगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे समाज के सबसे निरीह और सबसे अंतिम आदमी की आकांक्षा के आलोक में विकास की ऐसी नीतियां बनाएंगे, जिनसे सबकी बेहतरी संभव हो। सरकार ऐसी लोकतांत्रिक नीतियां बनाएगी, जो ‘इमेडिएट गेन’ को ध्यान में रखकर न बने, वरन उनमें दीर्घकालिक व गहरे प्रभाव रखने वाली सर्वसमावेशी परिवर्तन की चाह हो। यह तभी संभव है, जब राजनीतिक दल मात्र वोट पाने को अपने चुनावी घोषणापत्र न बनाएं, सिर्फ वादे के लिए वादे न करें। जातीय, वर्गीय व धार्मिक, सभी प्रकार के पूर्वग्रहों से ऊपर उठकर सरकारें नीतियां और नियम बनाएं। लेकिन अभी चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो को देखें, तो प्राय: उनमें ‘इमेडिएट गेन’ की चाह परिलक्षित होती है। ‘गिफ्ट पॉलिटिक्स’ जैसे लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटर, घी, सरकारी योजनाओं के नाम पर गांवों तक आर्थिक मदद पहुंचाने की प्रवृत्ति ही इन दिनों ज्यादा दिखाई दे रही है। जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से अलग पेंशन योजनाएं, आर्थिक मदद की योजनाएं भी ऐसी बनें, ताकि उनमें अधिकांश गरीब व उपेक्षित समाहित हों सकें, साथ ही वे समूह सदैव इन पर आश्रित रहने के आदि न हो जाएं, बल्कि उनकी ‘विकास क्षमता’ भी विकसित हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में दूसरा अंतर्विरोध यह देखने को मिलता है कि हमारे यहां आर्थिक उदारतावादी व्यवस्था का शोर बढ़ने पर ज्यादातर योजनाएं, नीतियां और नियमों पर कुछ खास वर्गों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जबकि लोकतंत्र का झुकाव, उपेक्षित और शक्तिहीनों के पक्ष में होना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत होती है और लोकतंत्र इसी से बड़े सामाजिक बदलाव ला पाता है। बाहुबल, धनबल, जातीय आंकड़े अब भी हमारे चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण के मुख्य कारक हैं। ऐसे में, हम ऊपर से एक ‘विकसित लोकतंत्र’ होते जाने का दावा तो कर रहे हैं, जहां समय पर चुनाव होता है, जहां वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर गहराई से भारतीय समाज के लोकतंत्र की व्याख्या करें, तो हमें साफ लगेगा कि हम धीरे-धीरे एक ‘जनतांत्रिक डेफिसिट’ के शिकार होते जा रहे हैं। जहां तर्क, बुद्धि, विवेक से ज्यादा जाति, धर्म और अनेक पारंपरिक प्रतिबद्धताएं चुनावों में जीत-हार तय कर रही हैं। जहां अब भी नेता, विधायक, अफसर, माई-बाप सरकार की तरह हैं। सहाबपुर गांव में भारतीय लोकतंत्र से कई तरह की अपेक्षाएं, कई तरह के सवाल और कई शिकायतें सुनने को मिलीं। वहीं क्यों, उत्तर प्रदेश के शायद सभी गांवों में हमें ऐसी ही बहुस्तरीय अपेक्षाएं और सवाल सुनने को मिल जाते हैं। एक धारणा रही है कि जब सवाल उठने लगें, तो समझिए जनता जागरूक और परिपक्व हो रही है। लेकिन ऐसे ज्यादातर सवाल शिकायतों की तरह उठ रहे हैं। जब सवाल शिकायतों के रूप में उठने लगें, तो उसके तीन अर्थ निकलते हैं- एक तो लोकतंत्र और सरकार से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। दूसरे, लोकतंत्र और सरकार पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। और तीसरा, भारतीय जनतंत्र व सरकारें विविध स्तरों में बंटे समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में अक्षम साबित हो रही हैं।

हम जिसे विकास कहते हैं, वह दरअसल ‘एक आयामी’ होता जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क, मेट्रो जैसे मध्य वर्ग केंद्रित विकास से इतर स्थानीय और देशज विकास की बहुरूपी अवधारणाओं को अपनाने से शायद ये शिकायतें कुछ कम हों। हालांकि यह भी सच है कि जनतंत्र हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं को बढ़ाता है, वे पूरी नहीं होतीं, तो शिकायतों में बदल जाती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

