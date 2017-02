भारतीय लोकतंत्र का स्याह पक्ष

रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार

First Published:17-02-2017 10:30:38 PM Last Updated:17-02-2017 10:30:38 PM

साल 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव के बाद प्रखर राजनेता सी राजगोपालाचारी ने हमारे युवा लोकतंत्र की विसंगतियों पर सबका ध्यान आकर्षित करने वाला एक लेख लिखा था, जिसे अब भुला दिया गया है। राजाजी का कहना था, ‘भारतीय मतदाता ऐसी विसंगतियों से जूझ रहा है, जिनसे पश्चिम का लोकतंत्र अपेक्षाकृत मुक्त है। भारतीय मतदाता गरीबी व रिश्वतखोरी का शिकार है। यहां ज्यादातर इंसान हर दिन पहले कमाते और फिर खाते हैं।’ राजाजी ब्रिटिश भारत और फिर आजाद भारत के भी कई चुनावों के करीबी गवाह रहे। 1962 में वह जो लिख गए थे, उनमें से तमाम बातें आज भी उसी, बल्कि और विकृत रूप में मौजूद हैं। राजाजी उन चंद लोगों में से थे, जिन्होंने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल पर सबसे पहले चिंता जताई थी। जाहिर सी बात है, इसकी परिणति बाहुबल के रूप में होनी थी। मिलन वैष्णव की नई किताब व्हेन क्राइम पेज ऐसी और इन्हीं स्थितियों पर खुलकर गंभीर चर्चा करती है। इसमें हाल के दशकों में भारतीय राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की गहन व्याख्या और अपराधी प्रवृत्ति के राजनेताओं की परत-दर-परत पड़ताल की गई है। तमाम प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं।



वैष्णव की यह चुनाव गाथा साठ के दशक के उत्तरार्द्ध से शुरू होती है, जब कांग्रेस अवसान की ओर थी और बहुदलीय मोर्चेबंदी दिखाई देने लगी थी। सीधे-सीधे तो यह लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत था, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर दल-बदल का रास्ता भी खोल दिया। कांग्रेस विरोधी गठबंधन और सरकारें बनाने की होड़ दिखने लगी थी। पैसे के लिए पार्टियां बदली जाने लगी थीं। इन सब के बीच 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कॉरपोरेट फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला फैसला आया, जिसने राजनीतिक दलों को ‘चोरी-छिपे फंडिंग’ की एक नई तरह की स्पद्र्धा में कूदने का अवसर दे दिया। हालांकि 1985 में कॉरपोरेट फंडिंग एक बार फिर से वैध हो गई, लेकिन वैष्णव के अनुसार तब तक काफी नुकसान हो चुका था।



शुरुआत के कुछ चुनावों तक तो बाहुबल परदे के पीछे की चीज बना रहा, जहां मतदाता को धमकाकर किसी खास दल या नेता के पक्ष में वोट डालने को तैयार किया जाता था, पर अस्सी के दशक से कहानी बदली और परदे के पीछे काम करने वाले ये तत्व खुद नेता बनने की आकांक्षा पालने लगे। राजनीति में भविष्य तलाशने वालों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि और संरक्षण देने की क्षमता जरूरी शर्त बन गई। राजनीतिक दल भी ऐसे लोगों को प्राथमिकता देने लगे, क्योंकि ये अपने बाहुबल व धनबल के बूते चुनाव जीतने की क्षमता रखते थे। ऐसे हालात में, ‘संस्थागत दलीय राजनीति जिस तरह से कमजोर हुई और चुनावी वित्तीय व्यवस्था निष्प्रभावी हुई, दलों ने अपने बलबूते चुनाव जीतने वालों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। ऐसे लोग पार्टी पर बोझ न बनकर आगे भी पार्टी को नियमित योगदान करते रहने की क्षमता रखते थे।’ अब यहां एक सवाल! मतदाता आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनते क्यों हैं? इसका एक कारण तो यह कि हमारी सरकारें आवश्यक सेवाओं, मसलन स्वास्थ्य-शिक्षा-सुरक्षा देने में लगातार विफल होती गईं। दूसरी ओर, जो सरकारें नहीं दे पाईं, बाहुबली कई बार वैसी जरूरतें पूरी करते दिखाई दिए।’ वैष्णव के अनुसार, यह एक तरह से राज्य की भूमिका के जबरन निजीकरण होते जाने जैसा था। किताब राज्य के कल्याणकारी कामों के भी ऐसे ही आंशिक निजीकरण की बात करती है, जहां नेता उसको वोट देने वाले मतदाता को धनबल के बूते खुश करता था। जाहिर है, ऐसे कामों के पीछे जातीय व सांप्रदायिक आधार पर गुणा-गणित भी खूब चलती थी। यह किताब टिकटों की खरीद-फरोख्त, पेड न्यूज सहित भारत में आम हो चुकी लोकतंत्र की तमाम विकृतियों की चर्चा करती है। एक कांग्रेस सांसद के हवाले से वैष्णव कहते हैं, ‘पैसा और अपराधी (करोड़ और क्रिमिनल) भारतीय राजनीतिक दलों का अनिवार्य हिस्सा हैं।’ वह लिखते हैं कि ‘भारत में ज्यादातर राजनेता बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को चुनाव जीतने का मुफीद तरीका नहीं मानते।’ अब इस लफ्फाजी पर कितना यकीन करें, लेकिन सच यही है कि हाल के दिनों में कुछ नेता ऐसे दिखे हैं, जिन्होंने चुनाव में अपने काम को आधार बनाया। उन्होंने सत्ता में आने पर जनता को बिजली, सड़क और पानी या रोटी-कपड़ा-मकान देने का वादा किया। वे हर इंसान या समाज के सबसे निचले इंसान के कल्याण और सम्मान में खड़े होने का दम भर रहे थे। पिछले एक दशक में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए ‘हमारा हाथ, आम आदमी के साथ’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ जैसे नारे खूब दिए गए। सभी जानते हैं कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी अपराधीकरण से मुक्ति के दावे कर रहे थे, ठीक उसी लोकसभा चुनाव में आपराधिक रिकॉर्ड वाले तमाम लोग भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और नतीजे आने के बाद भाजपा के 35 फीसदी सांसद दागी दिखे। अब जबकेंद्र में भाजपा शासन के तीन साल पूरे होने को हैं, तो कहना न होगा कि प्रधानमंत्री के दावों के विपरीत केंद्र व राज्य, दोनों ही जगहों पर सत्तारूढ़ दल की आपराधिक छवि वालों पर निर्भरता बनी हुई है। एडीआर ने यूपी चुनाव में पहले तीन चरण के लिए जो आंकड़े दिए हैं, उनके अनुसार प्रथम चरण में कांग्रेस के 25 प्रतिशत, सपा के 29 प्रतिशत, बसपा के 38 प्रतिशत और सबसे ज्यादा भाजपा के 40 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं। दूसरे चरण में 41 प्रतिशत दागियों के साथ सपा पहले स्थान पर है, तो तीसरे चरण में 36 प्रतिशत के साथ कांग्रेस टॉप पर। ये आंकडे़ चिंता में डालने वाले हैं। एडीआर का विश्लेषण बताता है कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई अन्य राज्य, राजनीतिक दल चुनावों में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के प्रेम से मुक्त नहीं हैं। ये उनके लिए चुनाव जिताने का आसान जरिया हैं। भारतीय लोकतंत्र दरअसल असहज करने वाले विरोधाभासों का शिकार है। राज्यों के साथ ही आम चुनाव में भी संचालन के स्तर पर भले शुचिता दिखाई देती हो, पर अंतत: जीतकर आने वालों में बड़ी संख्या गंदे और खतरनाक लोगों की ही होती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

