रियायत के दौर की विदाई

आर सुकुमार/संपादक, मिंट

First Published:27-02-2017 12:29:30 AM Last Updated:27-02-2017 12:29:30 AM

भारत में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, उबर टेक्नोलॉजीज इंक, ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट लिमिटेड, स्नैपडील की जैस्पर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और अमेजन डॉट कॉम, सभी कंपनियां एक ही समस्या से जूझती हैं। वह है- वाजिब कीमत पर बिजनेस मॉडल बनाए रखना। हमारे देश में फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों का कारोबार इसलिए परवान चढ़ा, क्योंकि उनकी साइट पर भारी छूट दी जाती रही है। अमेजन डॉट इन की तरक्की में उसकी मूल कंपनी का भी हाथ है, जबकि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के साथ ऐसी बात नहीं रही है। इन दोनों कंपनियों को दूसरी बड़ी कंपनियों से निवेश लेना पड़ा, जिनकी नजर भारत, खासतौर से इसके विशाल खुदरा बाजार पर रही है। वहीं उबर और ओला ड्राइवरों को खुद से जुड़ने को प्रेरित करती हैं। इसके लिए वे उन्हें कार खरीदने में मदद करती हैं और एक खास किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद प्रोत्साहन (इन्सेंटिव) देने का वादा भी करती हैं। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को भी किफायती कीमत पर यात्रा-सुविधा का भरोसा देती हैं। इन दोनों कंपनियों में कई अन्य बड़ी कंपनियों का निवेश है। अब बात रिलायंस जियो की। इसने पिछले वर्ष सितंबर में अपने 4-जी टेलीकॉम नेटवर्क की शुरुआत की। इसके ग्राहकों की संख्या बढ़कर अब 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो स्वाभाविक तौर पर इसके ‘सब कुछ 31 मार्च तक मुफ्त’ के ऑफर की वजह से है। कंपनी की यह तरक्की इस बात का भी संकेत है कि भारतीय उपभोक्ता इंटरनेट डाटा (ज्यादातर वीडियो) के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। खासकर जब तक वे मुफ्त में मिलते हैं। हालांकि अमेरिकी विज्ञान लेखक रॉबर्ट ए हेनलीन के शब्दों में कहें, तो ‘देअर इज नो सच थिंग ऐज अ फ्री लंच’ यानी खैरात में मिले भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। उनकी इस मशहूर पंक्ति को बाद में अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने भी अपनी किताब के शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किया था। लिहाजा अब इन कंपनियों में से कुछ अपनी रणनीतियां बदलने लगी हैं, तो कुछ उनके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश में हैं। और जो फिलहाल ऐसा नहीं कर रही हैं, वे भी जल्द इसी राह चल पड़ेंगी। चूंकि इन तमाम कंपनियों में अंदाजन 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है, इसलिए अरबों डॉलर का सवाल यह है कि क्या इन्हें उम्मीद के अनुरूप कीमत अदा करने वाले उपभोक्ता भरपूर तादाद में मिल सकेंगे? वैसे, ई-कॉमर्स कंपनियों के पक्ष में काफी कुछ बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात तो पहुंच की है। आज कोई भी शख्स ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है, बशर्ते उसके पास इंटरनेट या 3-जी नेटवर्क वाला स्मार्टफोन हो। कीमतों की रेंज व उत्पादों में विविधता भी एक मसला है। उपभोक्ता उन चीजों को भी ऑनलाइन ढूंढ़ सकता है, जो आमतौर पर उसे बाजार में नहीं मिलतीं या फिर उन्हें खोजने के लिए उसे कई दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑनलाइन खरीदारी में उसे ट्रैफिक से भी जूझना नहीं पड़ता और पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ती। दुकान में खरीदारी में सहयोग न कर पाने वाले सेल्समैन भी एक समस्या हैं। लिहाजा ई-कॉमर्स कंपनियां यह उम्मीद पाल रही हैं कि टिकाऊ कारोबार के लिए उनके सामने कई रास्ते हैं।

ई-कॉमर्स की तरह कैब चलाने वाली कंपनियों के हक में भी कई बातें जाती हैं। ये कंपनियां बेतरतीब व असंगठित बाजार को एक करती हैं। हालांकि कई मामलों में यह कायांतरण शुरुआत में प्रोत्साहन (ड्राइवरों के लिए) और कीमत (उपभोक्ताओं के लिए) से जुड़ा होता है। मेरा मानना है कि ज्यादातर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा के लिए ज्यादा कीमत देने में ऐतराज नहीं होता, मगर ओला व उबर, दोनों कंपनियां इन दिनों अपने ड्राइवरों की समस्या से जूझ रही हैं। ड्राइवरों की शिकायत है कि अपने कर्मियों को तो ये कंपनियां कारोबारी नजर से देखती हैं, मगर उनके साथ ऐसा नहीं होता, जैसा कि दावा कंपनियां करती हैं। समस्या यह है कि ये कंपनियां भारत में अपनी उस एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल से भटक गई हैं, जिसमें कारों का स्वामित्व उनके पास नहीं होता। लिहाजा इनकी चुनौती इस बिजनेस मॉडल पर वापस लौटने के साथ-साथ ड्राइवरों का भरोसा जीतने की भी रहेगी। रिलायंस जियो की शुरुआती सफलता भी ई-कॉमर्स और कैब कंपनियों की तरह ही कीमत पर टिकी हुई है। अभी कंपनी अपनी सेवा की कोई कीमत नहीं वसूल रही है। मगर संभव है कि अप्रैल से जब मुफ्त सेवा खत्म हो जाएगी, तब इन 10 करोड़ उपभोक्ताओं में से कुछ इसका साथ छोड़ देंगे। इसमें खासतौर से वे होंगे, जो पहली बार फोन या इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी उपभोक्ताओं का साथ इसे मिलता रहेगा, हालांकि उम्मीद यह होगी कि जियो अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के साथ गुणवत्ता बरकरार रखे। यह काफी मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में टेलीकॉम कंपनियों के लिए गुणवत्ता का मापक वाकई अपेक्षाकृत कम है। बेशक रिलायंस जियो की मूल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उपभोक्ता बाजार में उतनी सहज नहीं रही है, जितना औद्योगिक क्षेत्र में। बावजूद इसके मैंने ऊपर में जिन तमाम कंपनियों का जिक्र किया है, उनमें से रिलायंस जियो की चुनौती कहीं ज्यादा आसान है। इसे सिर्फ अपनी सेवा-गुणवत्ता और मार्केटिंग पर काम करना होगा। कोई नया बिजनेस मॉडल खड़ा करने में इसे अपनी ताकत नहीं लगानी होगी। इतना ही नहीं, इसे उपभोक्ताओं को मनाने के लिए भी खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि डाटा-इस्तेमाल करने पर वे भुगतान करें, क्योंकि इसके लिए उपभोक्ता दूसरी कंपनियों को कीमत चुकाते ही हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेवा की कीमत वसूलने की रिलांयस की यह रणनीति उस साझे उद्देश्य को पाने में भी मददगार होगी, जो उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों या पूरे टेलीकॉम क्षेत्र का है। साफ है, जियो के उलट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उबर और ओला ने अपना बाजार खुद बनाया है। उन्होंने असंगठित या टुकड़े-टुकड़े में बंटे बाजार को संगठित किया है। अब उनकी चुनौती यह है कि तर्कसंगत कीमत तय करने के बाद वे यह सुनिश्चित करें कि ये बाजार बने रहें या फिर इनमें उथल-पुथल कम से कम हो।

