चीन बेहतर विकल्प नहीं हो सकता

बॉबी घोष, प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स

First Published:25-01-2017 12:47:35 AM Last Updated:25-01-2017 12:47:35 AM

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल भर पहले जब पश्चिम एशिया का दौरा किया था, तब इस इलाके का पुराना जानकार होने के नाते उनके दौरे की अहमियत मेरे सामने थी। जिनपिंग की उस यात्रा के पड़ावों में रियाद और तेहरान के अलावा जो सबसे चौंकाने वाली जगह शामिल थी, वह थी काहिरा में अरब लीग की बैठक। बराक ओबामा की सदारत में पश्चिम एशिया में अमेरिका के फीके पड़ते असर, और क्षेत्रीय मामलों में रूस की बढ़ती भूमिका के बीच चीन के नेता तब यह संकेत देते हुए लगे कि बीजिंग भी इस इलाके में अपना एक किरदार चाहता है। शी जिनपिंग ने उस बैठक में यह एलान करके वहां मौजूद तमाम नुमाइंदों को चौंका दिया था कि चीन एक खुदमुख्तार फलस्तीन देश की हिमायत करता है, जिसकी राजधानी ईस्ट येरूशलम हो। उनके शब्द थे- ‘चीन पूरी मजबूती के साथ मध्य-पूर्व की शांति-प्रक्रिया और 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक संप्रभु फलस्तीन देश का समर्थन करता है। एक मुल्क के तौर पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ने की फलस्तीन की हसरतों को हम समझते हैं।’ जिनपिंग का वह भाषण अरसे से चली आ रही चीन की विदेश नीति के उलट था। चीन अब तक राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी से परहेज बरतता रहा है। ऐसे में, जिनपिंग के उस रुख ने हम जैसे लोगों के बीच कयासबाजी पर आधारित बहस की शुरुआत कर दी कि क्या वाकई चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में अपनी हैसियत का फायदा उठाने को तैयार है? और क्या वह दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में एक उपयोगी रोल निभाने को राजी है? तब यह सिर्फ कल्पना की बात थी कि सऊदी अरब व ईरान की सहमति से चीन पश्चिम-एशिया में फलस्तीन और इजरायल के बीच समझौते कराने की नई, मानीखेज पहल के तौर पर अपनी बढ़ती आर्थिक हैसियत का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर चीन को इसकी चिंता करने की क्या पड़ी थी? वह तो अपने कारोबार के जरिये ही अपनी विदेश नीति को शक्ल देता रहा है। उस वक्त पश्चिम एशिया के कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि चीन के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अखाड़े में उतरने के पीछे दरअसल उसकी आर्थिक मजबूरियां हैं। दलील यह दी गई कि चीन पश्चिम एशिया के तेल व गैस पर बड़े पैमाने पर निर्भर है और इनकी अबाध आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र की स्थिरता जरूरी है। यह स्थिरता अब तक अमेरिका की निगरानी की वजह से कायम रही है, और अब चूंकि वाशिंगटन वहां पुलिस की भूमिका निभाने को इच्छुक नहीं है, तो बीजिंग को शायद यह लगता है कि उसे अपने आर्थिक हितों के लिए अपनी राजनीतिक काहिली छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात के और भी कई संकेत हैं कि चीन अब वैश्विक मंचों पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इसके सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा 2,800 हो गई है, और जिनपिंग ने वादा किया है कि वह इस संख्या को 8,000 तक कर देंगे, यानी इसकी कुल संख्या का पांचवां हिस्सा। (इस शांति मिशन में भारत के सैन्य योगदान को जानकर आप चौंक जाएंगे। भारत के न सिर्फ 60 सैन्य विशेषज्ञ इसका हिस्सा हैं, बल्कि 6,750 सैनिक व 900 पुलिस वाले भी इस दल में शामिल हैं)। बहरहाल, चीन के राष्ट्रपति ने यह भी वादा किया है कि ‘यूएन पीस ऐंड डेवलपमेंट ट्रस्ट फंड’ के गठन में उनका देश एक अरब डॉलर की मदद करेगा। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग जब स्विट्जरलैंड के डावोस में वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने पहुंचे, तो मुझे चीनी नेतृत्व की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का स्मरण हो आया। यह पहली बार था कि कोई चीनी राष्ट्रपति इस फोरम की बैठक में शामिल हुआ, और यह वक्त भी उनके मुफीद था। इस बैठक में दुनिया भर के नुमाइंदे मौजूद थे, जो वैश्विक मामलों के प्रति अमेरिकियों की उदासीनता को लेकर चिंतित थे। ठीक काहिरा की तरह जिनपिंग ने इस मंच पर खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश किया, जिसके पास पुख्ता योजना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के तीव्र राष्ट्रवादी, अलगाववादी राजनीतिक आंदोलन के मुकाबले चीन ग्लोबलाइजेशन के लक्ष्यों की रक्षा करेगा। बीजिंग व्यापारिक व आर्थिक स्थिरता को कायम रखने के प्रयासों का नेतृत्व करेगा और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ कारोबारी जंग से बचने की अपने तईं हर मुमकिन कोशिश करेगा। मशहूर उपन्यासकार चार्ल्स डिकेन्स के अ टेल ऑफ टू सिटीज का उद्धरण देते हुए जिनपिंग ने मौजूदा वैश्विक हालात को ‘अच्छे’ और ‘बुरे’ रूप में सामने रखा। डावोस में एकत्रित दुनिया भर के पूंजीपतियों को उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि वे चीन में अपना कारोबार कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अनेक लोग उनके भाषण के बड़े विरोधाभासों को नजरअंदाज करते दिखे। मसलन, गूगल और फेसबुक के प्रतिनिधियों ने जिनपिंग के दावों को चीन का ‘खुलापन’ तक बताया। डावोस में जिनपिंग का भाषण सुनने वालों में से ज्यादातर अब तक अपने घर लौटकर रोजमर्रा की गतिविधियों में जुट चुके होंगे। कई श्रोताओं को अपना आशावाद डावोस के ऊंचे मंच पर ही छोड़ देना पड़ा होगा। और इसके लिए उन्हें ह्वाइट हाउस में आए नए राष्ट्रपति की भाषा और तेवर ने भी विवश किया होगा, जो उन्होंने शपथ-ग्रहण के दौरान दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनका एजेंडा वैश्वीकरण विरोधी और ‘पहले अमेरिका’ का है। बहरहाल, डावोस यह एहसास दिला गया है कि ‘बुरे वक्त’ में भी चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता। इसका मतलब यह कतई नहीं कि बीजिंग के लिए यह बेहतर वक्त साबित नहीं होगा। ऐसे परिदृश्यों की इफरात है, जिनमें वैश्विक गठजोड़ों से अमेरिका के पीछे हटने का सीधा फायदा चीन को मिलेगा। जैसे, ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (टीटीपी) रची ही गई थी चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए। अब इससे अमेरिका के पीछे हटने का सीधा लाभ चीन को मिलेगा। लेकिन शी जिनपिंग के भाषणों से आगे चीन ने अब तक किसी जटिल अंतरराष्ट्रीय मसले को सुलझाने की इच्छा या क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है। काहिरा में दिए गए भाषण की ओर जो बात मुझे खींचती है, वह यह कि तब से अब तक चीन का कारोबार इजरायल, मिस्र, सऊदी अरब और ईरान के साथ लगातार बढ़ा है, लेकिन बीजिंग इजरायल-फलस्तीन विवाद को सुलझाने की दिशा में सुई भर भी आगे नहीं बढ़ा है। बीजिंग को अरब लीग की बैठक में सीट मिल गई, लेकिन हमेशा की तरह इसका मकसद सब कुछ सुड़क जाना है, भले ही दूसरे इससे बुरी तरह प्रभावित होते हों।

