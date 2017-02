वफादारी की कुर्सी और उसकी कीमत

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ तमिल पत्रकार

First Published:21-02-2017 12:12:51 AM Last Updated:21-02-2017 12:12:51 AM

पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी चालें आखिरकार शनिवार को राज्य विधानसभा में मार-पीट के साथ अपने अंजाम तक पहुंच गईं। (इसी दिन एडापडी पलानीसामी ने विधानसभा में अपना विश्वास मत हासिल किया) पिछले दिनों 64 वर्षीय पलानीसामी ने तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राज्य के बहुत सारे लोग तो उनके बारे में इस तथ्य के अलावा और ज्यादा कुछ जानते भी नहीं कि पलानीसामी जयललिता मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक थे। जयललिता जल्दी-जल्दी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की आदी थीं। हालांकि, अपनी अटल वफादारी के कारण पलानीसामी जयललिता के दो मंत्रिमंडल में अपनी कुरसी बचाने में कामयाब रहे। जयललिता की मौत के बाद उन्होंने वीके शशिकला में अपनी आस्था जताई और ओ पनीरसेल्वम के उलट वह शशिकला के साथ मजबूती से खड़े रहे। पलानीसामी को उनकी इसी वफादारी का इनाम मिला है, हालांकि इसे लेकर वह बहुत आश्वस्त नहीं रह सकते। वैसे तो शशिकला अपने परिवार के किसी सदस्य को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना चाहतीं। मगर विरोध के भय से उन्होंने पलानीसामी को चुना। पहले ही उनके अन्नाद्रमुक महासचिव बनने से लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी विधायक दल की नेता चुने जाने तक का विरोध हो चुका था। साफ है, आम जन-धारणा शशिकला के खिलाफ है। यहां तक कि उनके जेल जाने के बावजूद लोगों की उनसे नाराजगी बनी हुई है। पलानीसामी पश्चिमी तमिलनाडु के ‘गोउंडर’ हैं, जहां से सबसे अधिक संख्या में विधायक चुनकर आते हैं। चूंकि मंत्रिमंडल में थेवार समुदाय का दबदबा है, इसलिए पलानीसामी के चयन को संतुलन बिठाने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए शासन की राह आसान नहीं होने जा रही। शशिकला ने अपने भतीजे टीटीवी दिनाकरन को पार्टी उप-महासचिव नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दिनाकरन पार्टी को नियंत्रण में रखने के साथ-साथ मुख्यमंत्री पर भी नजर रखेंगे। धारणा यही है कि वह परदे के पीछे से प्रशासन की बागडोर संभालेंगे। इस सोच की वजह यह है कि 2011 में जयललिता ने उन्हें इसीलिए पार्टी से बाहर किया था कि वह ‘सरकार के शासन में हस्तक्षेप कर रहे थे।’ जब वह जयललिता के जिंदा रहते वक्त हस्तक्षेप कर रहे थे, तब अब तो और ज्यादा करेंगे। फिर अब उनके पास पार्टी का एक अहम ओहदा भी है। जयललिता ने अपने अंत तक दिनाकरन को अन्नाद्रमुक से बाहर ही रखा। लेकिन जैसे ही आय से अधिक मामले में शशिकला दोषी करार दी गईं, उन्होंने आनन-फानन दिनाकरन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई और अगले कुछ मिनटों के भीतर ही उन्हें उप-महासचिव नियुक्त किए जाने वाला आदेश-पत्र भी जारी कर दिया। हर काम ‘अम्मा और पार्टी को दुश्मनों से बचाने के नाम पर’ किया गया। लेकिन यह प्रहसन यहीं नहीं खत्म हुआ। तीन बार मुख्यमंत्री की कुरसी संभाल चुके ओ पनीरसेल्वम ने यह कहते हुए जयललिता की भतीजी दीपा से हाथ मिला लिया कि वह शशिकला परिवार के शासन को खत्म करने के लिए उनके कैंप से अपना नाता तोड़ रहे हैं। एक सुनियोजित कदम के तहत पनीरसेल्वम जयललिता की समाधि पर दीपा से मिले व उनसे अनुरोध किया कि वह उनके गुट में शामिल हो जाएं। पनीरसेल्वम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि दीपा को, जो कि एक गैर-राजनीतिक शख्सीयत हैं, आगे करके वह जयललिता परिवार के शासन को ही बढ़ावा दे रहे हैं।

विरोधी दल डीएमके का आचरण भी उसके दावे के अनुरूप नहीं रहा। विधानसभा में बहुमत परीक्षण तक उसने काफी शांत और सहयोग भरा रुख अपनाया था। मगर बहुमत परीक्षण के दिन पार्टी ने स्पीकर से गोपनीय बैलेट पत्र के जरिये मत-विभाजन की मांग की। स्पीकर ने जब यह मांग खारिज कर दी, तो इसके बाद डीएमके विधायक बहुमत परीक्षण को टालने की मांग करने लगे। उनकी दलील थी कि शशिकला खेमे के विधायकों को एक रिजॉर्ट में कैद करके रखा गया है। डीएमके नेता एम के स्टालिन ने मांग की कि विधायकों को ‘आजाद’ कराया जाए और उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जाने की इजाजत मिले, ताकि अपना मत देने से पहले वे अपने क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशविरा कर सकें। इस पर फौरन विवाद खड़ा हो गया। नारेबाजी के बाद हाथापाई शुरू हो गई। विधानसभाध्यक्ष को फटी हुई शर्ट के साथ अपने कक्ष में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद की मार-पीट के बीच एम के स्टालिन ने अपनी फटी हुई शर्ट दिखाते हुए दावा किया कि अन्नाद्रमुक विधायकों ने उनका यह हाल किया है। उन्होंने न सिर्फ विधानसभा के बाहर खड़े मीडिया वालों को अपनी फटी शर्ट दिखाई, बल्कि वह राज्यपाल के पास भी शिकायत करने पहुुंचे। उसके बाद उनका अगला पड़ाव ‘मरीन बीच’ पर स्थापित गांधी प्रतिमा था, जहां उन्हें धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा प्रकरण एक बड़े प्रहसन के रूप में सामने आया। दो चमत्कारी शख्सीयतों- जयललिता व करुणानिधि की गैर-हाजिरी ने तमिलनाडु की राजनीति को एक और निचले पायदान पर पहुंचा दिया है। जयललिता का निधन हो चुका है, और करुणानिधि गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि, नई सरकार अब वजूद में आ चुकी है। पर लगता नहीं कि फिलहाल राज्य के हालात सामान्य होंगे। मामूली अंतर से बहुमत साबित करने वाले पलानीसामी को अपने गुट को एकजुट रखने के लिए नई युक्ति निकालनी पड़ेगी। उन्हें दिनाकरन को भी संतुष्ट रखना होगा और केंद्र सरकार, खासकर भाजपा से भी निपटना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री के तौर पर पनीरसेल्वम का खुलकर समर्थन कर चुकी है। पलानीसामी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द शशिकला के परिवारीजन हैं, जो ‘मन्नारगुडी माफिया’ के तौर पर कुख्यात हैं। दिनाकरन के अलावा शशिकला के भाई दिबाकरन, शशिकला के पति एम नटराजन, प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे और आशंका है कि वे एक-दूसरे की विपरीत दिशा में प्रशासन चलाने की कोशिश करें। बहरहाल, मुख्यमंत्री के तौर पर पलानीसामी की प्रशासनिक क्षमता देखना अभी बाकी है। उन पर साफ प्रशासन के साथ-साथ विकास को गति देने का भी दबाव होगा। यह कठिन काम साबित हो सकता है, क्योंकि जब राजनीतिक अनिश्चय की स्थिति होती है, तब राजनेताओं की पहली प्राथमिकता खुद की रक्षा करनी होती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

