नेपाल में समर्थन वापसी की मिसाइल

पुष्परंजन, संपादक, ईयू-एशिया न्यूज़

First Published:16-03-2017 10:08:45 PM Last Updated:16-03-2017 10:08:45 PM

समर्थन वापसी के अप्रत्याशित फैसले के बाद यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या मधेस नेता स्थानीय चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे? मधेस नेता नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल के इस फॉर्मूले पर सहमत थे कि प्रदेशों के सीमांकन, भाषा, ऊपरी सदन ‘राष्ट्रीय सभा’ के गठन जैसे संशोधन विधेयकों को स्थानीय चुनाव के बाद संसद से पारित करा लेते हैं, तब तक एक आयोग सीमांकन विवाद का हल ढूंढ़ने के वास्ते अपनी रिपोर्ट दे देगा। प्रचंड ने सबकी हामी ले ली थी कि गांवपालिका, नगरपालिका प्रमुख, तथा उप प्रमुख को ‘राष्ट्रीय सभा’ के लिए मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बालुआटार (प्रधानमंत्री आवास) की बैठक से जब सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र महतो बाहर निकले, तब उन्होंने बयान दिया कि सकारात्मक परिस्थिति में प्रचंड से बातचीत हुई है। तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी (तमलोपा) के अध्यक्ष महंथ ठाकुर भी इस कथित सकारात्मक माहौल की पुष्टि कर रहे थे। पर कुछ घंटे बाद ही मधेसी मोर्चा ने जोर का झटका धीरे से दिया, और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। यह घोषणा करने वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा (यूडीएमएफ) के 39 सांसद प्रतिनिधि सभा में हैं, जो अब प्रतिपक्ष में बैठेंगे। 601 सदस्यों वाले सदन में सत्ता पक्ष के साथ अब भी 320 सभासद हैं, इसलिए प्रचंड सरकार खतरे में नहीं है। मगर, सदन में यह संख्या दो-तिहाई नहीं है कि संविधान संशोधन किया जा सके। नेकपा-एमाले संसद में वोट के वास्ते आड़ी-तिरछी शर्तें रख रही है। पिछले दस वर्षों से नेपाली संसद सिर्फ एक सदन के सहारे चल रही है। नेपाली संसद के ऊपरी सदन ‘राष्ट्रीय सभा’ को 15 जनवरी, 2007 को भंग कर दिया गया था। 60 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा के 35 सदस्य संसद के निचले सदन ‘प्रतिनिधि सभा’ के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मतदान के जरिये चुने जाते थे। 10 सदस्यों के नाम की अनुशंसा तब नरेश करते थे, शेष 15 सदस्यों के वास्ते गांवपालिका, नगरपालिका प्रमुख, तथा उप प्रमुख मतदान करते थे। संसद के ऊपरी सदन, यानी ‘राष्ट्रीय सभा’ को संविधान संशोधन द्वारा फिर से बहाल किया जाना एजेंडे में है। बुधवार को बालुआटार में प्रचंड से छलफल (बातचीत) में स्थानीय विकास मंत्री कमल थापा, माओवादी केंद्र के नेता मातृका यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ, तराई-मधेस सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र यादव, राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी के महासचिव केशव झा, नेपाल सद्भावना पार्टी के महासचिव कौशलेंद्र मिश्र भी उपस्थित थे। ये नेता बाहर बयान देते फिर रहे हैं कि संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा का सामूहिक फैसला था कि सरकार से समर्थन वापस ले लो। प्रचंड से मिलकर लौटने वाले मधेस नेता क्या दबाव में आ गए? जब सब ‘सकारात्मक’ था, तो समर्थन वापसी की घोषणा किसके दबाव में की गई? तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष बृशेषचंद्र लाल ने कहा कि हमने सात मार्च को ही सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया था कि पहले वह प्रदेशों के सीमांकन और राष्ट्रीय सभा के गठन संबंधी संशोधन विधेयक संसद से पास कराए, फिर स्थानीय चुनाव की सोचे। मगर, प्रधानमंत्री ने इसे टालने की रणनीति अपनाई। ऐसेे में, समर्थन वापसी ही विकल्प बचा था। 20 सितंबर, 2015 को राज्यों का सीमांकन जिस अफरा-तफरी में किया गया था, मधेसी मोर्चा को वह मंजूर नहीं है। उस समय संविधान सभा में रखे प्रस्ताव पर उपस्थित 598 सांसदों में से 507 ने पक्ष में मतदान किया था। मुश्किल यह है कि 14 मई को होने जा रहे स्थानीय चुनावों में दो माह से भी कम समय रह गया है। उसके प्रकारांतर प्रांतीय चुनाव, और जनवरी 2018 तक संसदीय चुनाव करा लेना निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री प्रचंड सत्ता में रहते हुए स्थानीय चुनाव कराकर अपनी पार्टी की जमीनी स्थिति आंक लेना चाहते हैं। नेपाल में राज्यों के पुनर्सीमांकन की मांग अपनी जगह पर दुरुस्त है। उसका रास्ता जनवरी, 2018 के आम चुनाव से पहले हर हाल में निकलना ही चाहिए। पर इस बहाने स्थानीय चुनाव में अड़ंगेबाजी का औचित्य नहीं है। तराई के नेता वोट बैंक को बनाए रखने की खातिर समर्थन वापसी की घोषणा और देशव्यापी बंद को अपना ब्रह्मास्त्र समझ बैठे हैं। सवाल यह है कि मधेस का आम मतदाता इस तरह की रणनीति को कितना सही मान रहा है? इस प्रश्न पर मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं है। हड़ताल, आंदोलन से नेपाल का विकास और व्यापार दस साल पीछे जा चुका है। तराई के इलाकों के आम नागरिकों से बात करें, तो उनकी मन:स्थिति यह बन गई है कि मधेस नेता अपनी राजनीति साधने के वास्ते यह प्रपंच कर रहे हैं। तराई की जनता को पहाड़ समर्थकों द्वारा की गई सांविधानिक बेईमानी को समझाना भी बड़ी चुनौती है। संविधान सभा ने सितंबर 2015 में स्थानीय निकाय पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने की सहमति दी थी। आयोग ने देश भर में 6,553 वार्ड बनाने की संस्तुति की है। इससे पहले नेपाल के 75 जिलों की 58 म्युनिसपैलिटी में 3,913 वार्ड बनाए गए थे। स्थानीय निकाय पुनर्गठन आयोग ने वार्डों की जो संख्या बढ़ाई है, वह पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह होना भी चाहिए, क्योंकि नेपाल में आबादी का घनत्व तेजी से बढ़ा है। चुनाव आयोग को ढाई लाख नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने हैं। अब तक नेपाल में एक करोड़, 33 लाख, 14 हजार, 316 लोगों को मताधिकार मिला हुआ है। पर सिर्फ दो माह में चुनावी तैयारी और मतदान करा लेना कोई मजाक नहीं है। वह भी हड़ताल, आंदोलन जैसे विपरीत माहौल में। भारत सरकार के लिए मुश्किल यह है कि वह प्रधानमंत्री प्रचंड का पक्ष ले, या देउबा का। शेरबहादुर देउबा प्रधानमंत्री का पद संभालने के वास्ते अपनी बारी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। प्रचंड ने माहौल कुछ ऐसा बना रखा है, जिसमें नई दिल्ली के पास दर्शक-दीर्घा में बैठे रहने के सिवाय कोई चारा नहीं है। भारतीय पुलिस बल द्वारा फायरिंग के विरुद्ध पानी में आग लगाने के लिए नेपाली राष्ट्रवादियों को चीन से निरंतर शह मिल रही है। उससे भी खतरनाक वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) पर दस्तखत के लिए नेपाल पर बन रहा दबाव है। प्रचंड 23 मार्च को हेनान में बोआओ फोरम की बैठक में जा रहे हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होनी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

