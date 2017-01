चुनाव की रीढ़ है सरकारी मशीनरी

चुनाव की रीढ़ है सरकारी मशीनरी

विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

यह कथन किसी शून्य से नहीं उपजा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है कि पचास करोड़ से अधिक मतदाता एक सीमित अवधि में लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं? यह आयोजन इसलिए भी विशिष्ट है कि ज्यादातर मतदाता अशिक्षित, अर्द्ध या अल्प शिक्षित हैं। यह तथ्य पूरी प्रक्रिया को और जटिल बना देता है कि चुनाव में अक्सर जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इस विशाल प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक बड़ी और सक्षम नौकरशाही की जरूरत पड़ती है। भारत जैसे विशाल देश में चुनाव कैसे मजेदार अनुभव लेकर आता है, इसे समझने के लिए पहले आम चुनाव के ठीक पहले की एक घटना का जिक्र प्रासंगिक होगा। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यह चाहते थे कि जल्दी से आम चुनाव करा लिए जाएं। उन्होंने बंगाल के एक बहुत योग्य आईसीएस अधिकारी सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया था और वह उन पर अविलंब चुनाव कराने का दबाव डाल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी तथा अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बंटे देश में जल्दी चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त की और प्रधानमंत्री का ध्यान उन समस्याओं की तरफ आकर्षित किया, जो इस नव स्वतंत्र राष्ट्र के प्रथम आम चुनाव के सामने आने वाली थीं। सबसे बड़ी समस्या तो मतदाता सूची के निर्माण की थी। पहली बार देश में बालिग और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होने जा रहे थे और करोड़ों लोगों का नाम पहली बार मतदाता सूची में सम्मिलित होने जा रहा था, जिनमें से अधिकांश जन अशिक्षित थे, विशेषकर ्त्रिरयां। एक विशेष क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने अपने पति का एक ही नाम लिखवाया। कारण- पारंपरिक मूल्यों के कारण उनके लिए अपने पति का नाम लेना वर्जित था। चुनाव मतदाताओं के लिए भले ही नया नेता चुनने की उत्तेजना और उत्साह से भरा उत्सव हो, पर सरकारी मशीनरी के लिए यह इम्तिहान की तरह ही है। हर चुनाव उसकी परीक्षा लेता है और मुझे तो यह किसी अजूबे की तरह ही लगता है कि अपने सारे ढीले-ढाले सांगठनिक ढांचे के बावजूद यह तंत्र परीक्षा में खरा उतरता है। गणतंत्र बनने के बाद सौ से अधिक बार लोकसभा व विधानसभाओं के आम और उपचुनावों के दौरान तमाम आरोपों और एक मजबूत व चुनाव विरोधी दुस्साहसिक वाम की उपस्थिति के बावजूद कमोबेश जनता का विश्वास चुनाव से डिगा नहीं है। एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक कोई स्थगनादेश नहीं देता। सामंती प्रवृत्तियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और हमारे शासक वर्ग तो खास तौर से बहुत लोकतंत्र समर्थक नहीं हैं। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि उनमें से ज्यादातर ने शुरुआती चुनावों से ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बहुत गुरेज नहीं किया। पुलिस को हम चुनावों के दौरान सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली संस्था के रूप में पाते हैं। हिंदी रचनाकार और समाजवादी चिंतक विजयदेव नारायण साही ने बहुत पहले कहा था कि किसी मुख्यमंत्री के लिए अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष से अधिक महत्वपूर्ण उस जिले का कलक्टर या कप्तान होता है। यह शायद इसलिए था कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतने में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अधिक कारगर साबित होता था। तीसरे-चौथे आम चुनावों तक नौकरशाही, खास तौर से पुलिस का चुनावी दुरुपयोग सहज स्वीकृत सा तथ्य बन गया था। उन दिनों का चुनाव आयोग नख-दंत विहीन कागजी शेर की तरह था, जिसका काम सिर्फ समय आने पर चुनावों की घोषणा करना और किसी तरह से चुनाव कराकर उनके नतीजे घोषित करना था। पाठकों की स्मृति में वे विजुअल्स अभी ताजे होंगे, जिनमें बूथ लुटेरों की भीड़ एक के बाद एक बूथों पर कब्जा करती दिखती थी। यह तो नब्बे के दशक के बाद ही संभव हो पाया कि इस तरह के दृश्य चित्र धीरे-धीरे फेड होते गए और अब पूरी तरह से गायब हो गए हैं। इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए हमें टी एन शेषन नामक ऐसे नौकरशाह का आभारी होना पड़ेगा, जो आईएएस के अपने सेवाकाल के दौरान एक औसत, अवसरवादी और मेरुदंड विहीन नौकरशाह के रूप में जाना जाता थे, मगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सांविधानिक पद प्राप्त करते ही उसमें असाधारण परिवर्तन हुए और भले ही कुछ लोगों को उसकी बदजुबानी तथा अस्थिर चित्त से परेशानी हुई हो, उसके जिद्दी फैसलों ने चुनाव आयोग की हैसियत आमूल-चूल बदल दी। बाद की सरकारों ने भले ही चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया और वहां बहुत से ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की, जिनकी छवि नौकरशाही के सेवाकाल के दौरान बहुत साफ-सुथरी नहीं थी। लेकिन शेषन द्वारा खींची गई रेखा हमेशा एक चुनौती बनी रही और कोई भी चुनाव आयोग उसे धुंधला नहीं कर पाया। आज जब यह स्वीकृत हो चुका है कि बूथों पर केंद्रीय अद्धर् सैनिक बलों की नियुक्ति होगी और पोलिंगकर्मी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे, तब चुनाव के दिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की 0आशंकाएं न्यूनतम हो गई हैं। फिर भी यह नहीं कह सकते कि राजनीतिक दलों के मन में इस मशीनरी के दुरुपयोग की इच्छा समाप्त हो गई है। इसे हम सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, के उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। इसमें किसी एक राजनीतिक दल को दोषी न ठहराते हुए कहा जा सकता है कि हर बार की तरह चुनावी अधिसूचना जारी होने के पहले बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर मनपसंद पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन नियुक्तियों में हर बार जाति की नियामक भूमिका रहती है। खासकर पुलिस के निचले स्तर के कर्मियों की निष्ठाएं पूरी तरह से जाति आधारित हो गई हैं। क्या यह अजीब नहीं लगता कि 21वीं सदी के दूसरे दशक तक पहुंचते-पहुंचते यह संभावना दिखने लगी है कि किसी जाति विशेष के सिपाही किसी दूसरी जाति के कमांडर का हुक्म मानने से गुरेज करने लगें। पर यह एक खौफनाक यथार्थ की तरह सामने आने लगा है और इसके लिए वे सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जातियों की राजनीति करते-करते प्रशासनिक ढांचे को भी उसी के आधार पर बांट दिया है। शेषन के समय आरंभ हुए चुनाव सुधार तब तक पूरे नहीं कहे जा सकते, जब तक कि हमारे राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र के लिए निर्विवाद आस्था नहीं पैदा होती। वस्तुत: लोकतंत्र सिर्फ चुनावों में भाग लेने का नाम नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, जो एक लंबे सांस्कृतिक अभ्यास का परिणाम होती है और जातियों में विभक्त भारतीय समाज को इसे अपनाने में अभी समय लगेगा।

