अधूरा ही रह जाएगा गंगा की शुद्धि का सपना

ज्ञानेन्द्र रावत पर्यावरण कार्यकर्ता

First Published:10-02-2017 10:10:29 PM Last Updated:10-02-2017 10:10:29 PM

मोदी सरकार लाख दावा करे, सच यही है कि ‘गंगा की शुद्धि’ का उसका सपना, शायद सपना ही रह जाएगा। वर्तमान हालात और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की टिप्पणी इसका सबूत है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मानें, तो नमामि गंगे मिशन की कामयाबी तभी संभव है, जबगंगा की शुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे। यह नमामि गंगे मिशन से जुड़ी सभी सरकारी एजेंसियों की नाकामी उजागर करने के लिए पर्याप्त है। सच यह है कि इसके लिए मिली राशि का अब तक कारगर इस्तेमाल तो नहीं ही हुआ है, दुरुपयोग जरूर हुआ है। आलम यह है कि 2014 से अब तक गंगा की एक बूंद तक साफ नहीं हो पाई है। इससे साफ है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना 2018 तक तो किसी भी सूरत में पूरी नहीं होने वाली। केंद्र सरकार के सात बड़े मंत्रालय इसके लिए भले ही जी-जान से जुटे हों, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात वाला ही आया है। गंगा मैली ही है और उसमें आज भी गंदे नालों, सहायक नदियों से प्रदूषणयुक्त कचरा, औद्यौगिक इकाइयों द्वारा विषैला गंदा पानी और रसायनयुक्त प्रदूषित अवशेष गिर रहा है। दावों के विपरीत, रोजाना 12,051 मिलियन लीटर सीवेज बिना शोधन के गंगा में जा रहा है। गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की यह अहम वजह है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नमामि गंगे मिशन से जुड़ी एजेंसियों की भूमिका पर असंतोष जताया है और पूछा है कि वे नमामि गंगे मिशन को कैसे संचालित कर रही हैं? अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है। इसके बावजूद ये एजेंसियां गंगा सफाई के दावे करते नहीं थकतीं। बीते दिनों अधिकरण ने आदेश के बावजूद औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कचरे पर रोक न लगने पर उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और जवाब तलब किया है। औद्योगिक रसायनयुक्त अवशेष, शहरी सीवेज, ठोस विषैला कचरा, रेत व पत्थर की चुनाई और बांधों के कारण गंगा तिल-तिलकर मर रही है। अधिकरण की सख्ती का भी कोई असर नहीं दिखा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी मानता है कि हरिद्वार में गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। ऋषिकेश तक गंगा का पानी नहाने लायक जरूर है, लेकिन हरिद्वार के बाद यदि कोई इसे पी ले, तो उल्टी-दस्त के साथ जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में आने का खतरा है। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना सहित कई जगहों पर तो यह आचमन लायक भी नहीं है। हरिद्वार से नरौरा तक कुछेक जगहों पर गंगाजल काला दिखता है। जलीय जीव गायब हैं। नरौरा से बलिया तक गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इन राज्यों में भी रोजाना गंगा में दो करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा गिरता है। असल में, गंगा किनारे बसे गांवों के लोग गंगा को अपना कूड़ा ठिकाने लगाने का साधन मान बैठे हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कुछ ही जगह हैं। कहीं- कहीं तो होने के बावजूद वे काम नहीं करते। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत के बाद अब एसटीपी बनने शुरू हुए हैं। मगर कहीं 2010 से वे बन ही रहे हैं, तो कहीं एसटीपी के कुएं ही सूख गए हैं। उत्तर प्रदेश में इसके प्रदूषण के बड़े कारक कानपुर की टेनरियों के अन्यत्र ले जाने के सवाल पर राज्य सरकार जगह की कमी का हवाला देकर हाथ खड़े कर चुकी है। ऐसे हालात में गंगा के किनारे बसे शहरों में सीवेज शोधन की व्यवस्था 2018 तक पूरा होने की उम्मीद कम ही है। गंगा की सतही सफाई, उसे नालों से मुक्त करने और उनकी सफाई में अगर युद्धस्तर पर काम हो, तब भी कम से कम दो साल तो लग ही जाएंगे। विभागीय मंत्री नमामि गंगे मिशन के लिए आवंटित 20 हजार करोड़ की राशि को अपर्याप्त मानती हैं। यानी आज भी वही सब हो रहा है, जो पिछले 30 वर्षों से होता आया है। जबावदेही तय करने के लिए किसी व्यवस्थित तंत्र का अभाव है। यही नहीं, गंगा की सफाई की चुनौती के सामने जनजागरण और प्रदूषण रोकथाम के सारे उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। देश की विभिन्न आईआईटी के गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करने के बावजूद भी अपेक्षित सफलता कोसों दूर है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web