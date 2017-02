चुनाव से बड़े हैं जनजातीय मसले

चुनाव से बड़े हैं जनजातीय मसले

सुदीप चक्रवर्ती, वरिष्ठ पत्रकार

First Published:09-02-2017 11:59:57 PM Last Updated:09-02-2017 11:59:57 PM

मणिपुर में मेल-मिलाप के इन दावों से मूर्ख मत बनिए कि चार और आठ मार्च को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम नेता आम जनता के हितों की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए एक राय रखते हैं और साथ आ रहे हैं। मणिपुर भी जम्मू-कश्मीर की तरह भारत का एक अशांत राज्य है, जहां इन दिनों लोगों के जीवन के साथ घातक खिलवाड़ हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां व विद्रोही गुट हैं। मणिपुर में हालिया नाकेबंदी की शुरुआत एक नवंबर से हुई है, जब राज्य में नगाओं के सर्वोच्च गुट यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनस) ने राज्य सरकार के फैसले खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की। उसका आरोप है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के बहाने नगाओं की जमीन हड़प रही है। विरोधस्वरूप उसने यहां के दो हाई-वे, जो वाकई यहां की जीवनरेखा हैं, उन्हें बंद करने की घोषणा की। इन दो हाई-वे में एक उत्तर से दक्षिण चलते हुए पड़ोसी नगालैंड से आता है और इंफाल घाटी व उससे आगे तक जाता है। जबकि दूसरा हाई-वे पश्चिम से पूरब चलते हुए पड़ोसी असम के सिलचर से यहां घाटी तक आता है। उल्लेखनीय है कि हाई-वे के आसपास के ज्यादातर उत्तरी व पश्चिमी पहाड़ी जिलों में नगाओं का ही नियंत्रण है। केंद्र सरकार की कई दिनों की अनदेखी के बाद केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल ईंधन और दूसरी जरूरी चीजों को ले जाने वाले ट्रकों के काफिले को सुरक्षा देने लगे हैं। जनवरी के चौथे सप्ताह में भारतीय वायु सेना के विमान सी-17 ग्लोबमास्टर द्वारा कुछ तेल टैंकरों को गुवाहाटी से राजधानी इंफाल भी लाया गया था। यह केंद्र की भाजपा सरकार का एक अतिउत्साही कदम था, जिसने मणिपुर की कांग्रेस सरकार को फिर से हमलावर होने का मौका दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि कानून व व्यवस्था ‘राज्य का मामला’ है, जो तकनीकी रूप से सही भी है। मगर सच यह भी है कि करीब तीन वर्ष होने को है, मगर मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह इस मसले का हल नहीं ढूंढ़ सके हैं। इबोबी का यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। और उनका तीनों कार्यकाल गलतियों और आतंक का काल माना जाएगा। यही वजह है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नाकेबंदी जारी है। हालांकि यह खत्म भी हो सकती है, क्योंकि सोमवार को नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें केंद्र, राज्य और यूएनसी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगर ऐसा होता भी है, तो राज्य की दो-तिहाई आबादी को सिवाय तात्कालिक राहत से ज्यादा कुछ मिलता नहीं दिख रहा। संभव है कि मणिपुर पहले की तरह ही खंडित रहे।

दरअसल, मणिपुर में मैतेयी जाति का वर्चस्व है, जो गैर-आदिवासी तबका है। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। राज्य की आबादी में इसकी हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है। ये लोग मुख्यत: इंफाल घाटी में रहते हैं, जिसका क्षेत्रफल मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का दसवां हिस्सा है। इंफाल घाटी पहाड़ियों से घिरी है, जहां नगा, कुकी और जोमी जनजाति रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का नौवां हिस्सा हैं। यूएनसी का आरोप है कि उसे पिछले कुछ वर्षों से इंफाल के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। वह यह भी आरोप लगा रही है कि इबोबी सरकार मैतेयी का पक्ष ले रही है। साल 2015 का उदाहरण सामने है, जब मणिपुर सरकार ने एक बिल पेश किया था। उसमें मणिपुर में न सिर्फ बाहरियों के प्रवेश रोकने की बात थी, बल्कि वहां रहने या कारोबार को लेकर जारी प्रतिबंधों में संशोधन की वकालत भी की गई थी। तमाम जनजातियों की नजर में यह एक भेदभावपूर्ण कदम था। इसी कारण दक्षिणी चुराचांदपुर जिले में, जहां जोमी जनजातियों का बड़ा प्रभाव है, दंगे भड़क उठे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की जानें भी गईं। लोगों ने इसके विरोध में मुर्दाघर में लाशों पर कोई दावा भी नहीं किया। हालांकि यह बिल कानून नहीं बन सका, क्योंकि कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यूएनसी अगस्त, 2015 से तब ज्यादा आक्रामक हो गई, जब केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ नगालिम (इसाक-मुइवा) या एएससीएन (आई-एम) के साथ शांति समझौते की घोषणा की। वैसे देखा जाए, तो वह कवायद व्यावहारिक तौर पर निरर्थक थी और व्यापक नगा शांति समझौते की राह में उसका कोई महत्व नहीं था। असल में, नई दिल्ली और इंफाल के सरकारी ओहदेदार लंबे समय से कहते रहे हैं कि इसाक-मुइवा के खिलाफ यूएनसी एक मोहरा है। इसाक-मुइवा सबसे बड़ा नगा विद्रोही गुट है, जो अपने जातीय गठजोड़ के जरिये मणिपुर में उस क्षेत्रीय आधार को बढ़ाता जा रहा है, जिस पर यह नियंत्रण कर सकता है। मगर अब, यूएनसी और इसाक-मुइवा गुट कुछ हद तक नई दिल्ली के पक्ष में है। लिहाजा इंफाल से कोई लेनदेन न होने के कारण यूएनसी ने नाकेबंदी कर दी है। मौका देखकर इबोबी ने भी बीते 25 नवंबर को पलटवार किया। पुलिस ने यूएनसी के अध्यक्ष और सूचना सचिव को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि वह अपनी स्थिति फिर से मजबूत करना चाहते हैं और लोगों की इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि उनका प्रशासन अप्रभावी और भ्रष्टाचार से लड़ने में विफल है। इस बीच, नौ दिसंबर को इबोबी ने सात नए जिलों के गठन की घोषणा भी कर दी, जिनमें से चार जिले पहले नगा बहुल जिले उखरूल, सेनापति, तामेंगलोंग और चंदेल के हिस्से थे। इन्हें प्रशासनिक रूप से गैर नागा क्षेत्र बनाकर अलग कर दिया गया। बहरहाल, इबोबी अब इस भावनात्मक मुद्दे को तूल दे रहे हैं, जिससे उनकी मैतेयी समर्थक बहुसंख्यक आभा और बढ़ रही है। हालांकि यह नाकेबंदी रहे या खत्म हो, इबोबी भी सत्ता में रहें या न रहें, मगर एक बात तय है कि अगर इससे पार पाने की जल्दी कोई पहल नहीं की जाती है, तो मणिपुर का भविष्य अंधकारमय है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web