पक्के मकानों के संग ढहती सदियों पुरानी परंपराएं

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

First Published:19-01-2017 09:59:28 PM Last Updated:19-01-2017 09:59:28 PM

वहां के लोग प्रकृति के संग जीने के आदी हैं। उनका धर्म और दर्शन भी उन्हें कुदरत के करीब जीवन-यापन करने की सीख देता है। न जरूरत से ज्यादा संचय, और न ही बेवजह शब्दों का इस्तेमाल। कायनात की खूबसूरत देन सदियों तक बाहरी प्रभावों से अक्षुण्ण रही, क्योंकि किसी आम आदमी के लिए वहां पहुंचना और उस परिवेश में जीना आसान नहीं था। संत-संन्यासी ही वहां पहुंचते थे। फिर पर्यटन व्यवसाय बन गया। लामाओं की भूमि लद्दाख में विमान भी पहुंचने लगे और नए बने राजमार्गों के जरिये ट्रैफिक भी। अचानक ही वहां के लोगों की थमी और ठंडी प्रकृति के साथ रमी जिंदगी का मिलन उस आधुनिकता से हुआ, जो उनसे मीलों ही नहीं, शायद सदियों दूर थी। अभी कुछ दशक पहले तक लेह-लद्दाख के दूर-दराज के गांवों में मुद्रा का महत्व गौण था। अपना दूध-मक्खन, अपनी भेड़ के ऊन के कपड़े, अपनी नदियों का पानी और अपनी फसल, न चाय में चीनी की जरूरत थी, और न ही मकान में फ्लश की। पर्यटक आए, तो उनके लिए होटल बने। सरकार ने बढ़ावा दिया, तो देखा-देखी कई लोगों ने अपने पुश्तैनी मकान अपने ही हाथों गिराकर सीमेंट, ईंटें दूर देश से मंगवाकर आधुनिक डिजाइन के मकान खड़े कर लिए, ताकि बाहरी लोग मेहमान बनकर आएं, जिनसे कमाई हो। स्थानीय प्रशासन ने भी घर-घर नल पहुंचा दिए। पहले जिसे जितनी जरूरत होती थी, नदी के पास जाता था और पानी का इस्तेमाल कर लेता था। घर में टोंटी लगी, तो एक गिलास के लिए एक बाल्टी फैलाने का लोभ लग गया। बेकार गए पानी को बहने के लिए रास्ता भी चाहिए था। अब पहाड़ों की ढलानों पर बसे मकानों के नीचे नालियों की जगह जमीन काटकर पानी तेजी से नीचे आने लगा। इससे न केवल आधुनिक कंक्रीट वाले, बल्कि पारंपरिक मकान भी ढहने लगे। ज्यादा पैसा बनाने के लोभ ने जमीनों पर कब्जे, दरिया के किनारे पर्यटकों के लिए आवास का लालच भी बढ़ाया। लद्दाख में सैकड़ों ऐसी धाराएं हैं, जहां बरसों पानी नहीं आता, लेकिन जब ऊपर ज्यादा बर्फ पिघलती है, तो अचानक उन धाराओं में तेज जल-बहाव होता है। छह अगस्त, 2010 को जब बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ आई थी, तो पक्के कंक्रीट के मकानों के कारण ही सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। असल में, कई मकान सूखी धाराओं के रास्ते में बना दिए गए थे। पानी को जब अपने पुश्तैनी रास्ते में ऐसे व्यवधान दिखे, तो उसने उन्हें ढहा दिया। वैसे लेह-लद्दाख हिमालय की छाया में बसे हैं और यहां बरसात कम ही होती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर यहां भी दिख रहा है और अब गरमियों में कई-कई बार बारिश होती है। पर्यटकों के कारण उनके साथ आया प्लास्टिक व अन्य पैकेजिंग का कचरा यहां के भूगोल को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है । इस अंचल के ऊपरी इलाकों में पशुपालक व निचले हिस्से में कृषक समाज रहता है। इनके पारंपरिक घर स्थानीय मिट्टी में रेत मिलाकर धूप में पकाई गई ईंटों से बनते हैं। इन घरों की बाहरी दीवारों को स्थानीय ‘पुतनी मिट्टी’और उसमें वनस्पतियों के अवशेष को मिलाकर ऐसे कवच के रूप में बनाया जाता है, जो शून्य से नीचे तापमान होने पर भी उसमें रहने वालों को ऊष्मा देता है। यहां तेज सूरज भी चमकता है, और तापमान शून्य से 30 डिग्री से नीचे भी जाता है। भूकंप के हिसाब से संवेदनशील इलाका तो यह है ही। ऐसे में, पारंपरिक आवास सुरक्षित माने जाते रहे हैं। सीमेंट की वैज्ञानिक आयु 50 साल है, जबकि इस इलाके में पारंपरिक तरीके से बने कई मकान, मंदिर व मठ हजार साल से ऐसे ही शान से खड़े हैं। यहां के पारंपरिक मकान तीन मंजिला होते हैं- सबसे नीचे मवेशी, उसके ऊपर परिवार और सबसे ऊपर पूजाघर। आजकल यहां अपनी गलतियों को सुधारने के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सीमेंट के पक्के मकानों को तोड़कर परंपरागत ढंग के मकान बनाने की बातें भी होने लगी हैं। मगर लौटना या बदलना अक्सर इतना आसान भी नहीं होता। आधुनिक सुविधाओं की आदत डाल लेने वाले लोगों के लिए पुरानी जीवनशैली में पूरी तरह लौट जाना एक ऐसी प्रक्रिया है, जो विरले ही कहीं दिखाई देती है। खासकर तब, जब नई जीवनशैली से बहुत से लोगों के आर्थिक हित भी जुड़ गए हों।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

