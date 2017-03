बदलते सामाजिक समीकरणों का संदेश

अनिल पद्मनाभम, कार्यकारी संपादक, मिंट

First Published:14-03-2017 10:43:40 PM Last Updated:14-03-2017 10:43:40 PM

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 312 सीटें आई हैं और साल 1951 के पहले चुनाव को यदि छोड़ दें, तो किसी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई ये अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के शोर-शराबे में मतदाताओं के बीच से निकले एक महत्वपूर्ण संदेश को नजरअंदाज किए जाने का खतरा भी है, और यह संदेश है- सामाजिक अस्मिता की राजनीति में ‘फॉल्ट-लाइन्स’ यानी नई विभाजन रेखाओं का उभरना। इसकी अनदेखी आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अगर सब कुछ तय ढर्रे पर होता, यानी जातिगत व धार्मिक अस्मिता के आधार पर पारंपरिक तौर पर जनता ने अपना मत दिया होता, तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक-तिहाई वोट भाजपा के खिलाफ जाते। यह तस्वीर पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से पहले भी दिख रही थी। फिर भी, शनिवार को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक शानदार जीत अपने नाम की और अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर कुल 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटें अपने नाम कर लीं। उसे यहां तीन-चौथाई से भी ज्यादा सीटें मिली हैं। इससे पहले, 16वें आम चुनाव में भी सूबे की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 71 सीटें गई थीं। बेशक दोनों चुनावों की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली हुई थी, मगर सामाजिक पहचान की सीमाओं के टूटे बिना ऐसा जनादेश संभव नहीं था। दलित जिस तरह से वोट करते रहे हैं, यदि उस चश्मे से ही इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, तो हकीकत का काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। हाउइंडियालिव्स डॉट कॉम ने सूबे की ऐसी 140 विधानसभा सीटों का अध्ययन किया है, जहां दलितों की जनसंख्या 23 फीसदी से ज्यादा है। यह विश्लेषण साफ-साफ बताता है कि इस बिरादरी में सामाजिक पहचान किस कदर टूटी है। साल 2012 में यहां के मतदाताओं ने एकमुश्त समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जबकि कुछ मत बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को भी पड़े थे। मगर इसके उलट 2017 के इस विधानसभा चुनाव में यहां के मतदाता भाजपा के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह खासतौर से दलित मतदाताओं में सामाजिक पहचान के कमजोर पडे़ बिना संभव नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि इन दलितों में जाटव हमेशा से बसपा के प्रति वफादार रहे हैं, जबकि गैर-जाटव दूसरे विकल्प खोजते नजर आए। कुछ-कुछ ऐसी ही स्थिति साल 2014 के आम चुनाव में भी हुई थी। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या यह जमीनी स्तर का कोई संरचनात्मक बदलाव है या फिर मोदी लहर के कारण बना माहौल भर? तीन साल में दो बार ऐसा होना यही संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की प्राथमिकता में कही न कहीं संरचनात्मक बदलाव जरूर हो रहा है। अब जब सूबे में यह बदलाव जारी है, तो इस क्रम में अगला सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक सामान्य जवाब यह है कि मोदी अपनी नीतियों में पात्रता की बजाय सशक्तीकरण पर जोर दे रहे हैं। इसी की एक अनुगूंज चुनावों में मतदाताओं से उभरी है। एक तरफ, तीखी आलोचना के बाद भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बनाए रखा, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने आर्थिक सशक्तीकरण की एक ऐसी रणनीति अपनाई, जिसमें पिरामिड में कथित तौर पर धरातल पर मौजूद लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल कराने की मंशा छिपी है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में यह सोच साफ-साफ देखी जा सकती है। फिर चाहे वह वित्तीय समावेशीकरण वाली जन-धन योजना हो, सब तक बिजली पहुंचाना हो, मुद्रा बैंक के माध्यम से छोटे उद्यमियों को दिया जाने वाला लोन हो या फिर गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सब्सिडी वाली रसोई गैस देने का प्रावधान हो (इसमें भी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर एलपीजी कनेक्शन देने की बात है)। बेशक इन तमाम कवायदों को आर्थिक रूप से बेदखल गरीबों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने के शुरुआती कदम माने जाएंगे। मगर इनसे हाशिये पर मौजूद के लोगों की आकांक्षाएं सीधे जुड़ती हुई दिखती हैं। वैसे भी, एक बेहतर आधार ही सशक्तीकरण को मजबूती देता है। इससे भी अधिक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष को, जो सामाजिक पहचान से परे है, अपने वोटर में बदल दिया। यह आबादी के कम से कम कुछ हिस्सों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। दरअसल, तथ्य यह है कि अब देश की जनसंख्या में नौजवानों की आबादी काफी ज्यादा हो गई है, और यह युवा आबादी किसी परंपरा में आसानी से नहीं बंधती। यह स्थिति इन मतदाताओं को अपनी सामाजिक पहचान से परे जाकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने की राह दिखाती है। लिहाजा देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक उबाल-सा आता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में, अब जब चुनावी यज्ञ में जाति पर आधारित सामाजिक पहचान होम हो चुकी है, तो असली परीक्षा इस बात में होगी, जब धार्मिक अस्मिता को भी इसी प्रकार चुनौती दी जाएगी।

