अपनी जड़ों की तलाश में

अपनी जड़ों की तलाश में

रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार

First Published:03-02-2017 11:18:24 PM Last Updated:03-02-2017 11:18:24 PM

यह 2017 का दूसरा दिन था। मैं औपनिवेशिक हिल स्टेशन कुन्नूर से बंदरगाहों के शहर कोच्चि के लिए निकला। यह एक माह लंबी यात्रा की शुरुआत थी। इस दौरान पहाड़ों, बड़े शहरों के साथ तमाम छोटे शहरों-कस्बों का भी अनुभव लिया। छात्र जीवन में टे्रन-बस से अनेक लंबी यात्राएं की हैं। माता-पिता देहरादून, तो दादा-दादी बेंगलुरु में रहते थे। ये यात्राएं कभी नाते-रिश्तेदारों से मुलाकात, तो कभी क्रिकेट मैच खेलने या वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हुईं। 30 का होते-होते देश में तो किसी हद तक विराम लग गया, लेकिन विदेश की यात्राएं बढ़ गईं। अब एक बार फिर से अपने देश को जानने-पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं। कहने में संकोच नहीं कि मेरी अब तक की यात्राओं में इस एक माह का अनुभव बहुत अलग रहा। मुझे छह राज्यों, दो केंद्र शासित प्रदेशों और एक पड़ोसी गणराज्य से भी गुजरने का अवसर मिला। यह अपनी सभ्यता के अतीत की कौतुक भरी गहराइयों से एक बार फिर रूबरू होने का अवसर था। वास्तुकला का अद्भुत नमूना तंजौर का प्राचीनतम बृहदीश्वर मंदिर ताजमहल की तरह का एक और अजूबा है। हालांकि, इसका निर्माण ताज से छह सौ साल पहले हुआ। आगरा तो नहीं जा सका, लेकिन कुछ शानदार इस्लामिक धरोहरों से जरूर रूबरू हुआ। ताज से भी 70 साल पहले निर्मित अहमदाबाद की सिद्दी सैयद मस्जिद इनमें से एक थी। कुछ बहुत खूबसूरत गिरजाघर भी देखे। तमिलनाडु के तरगमबदी (तृणकुएबर) में 18वीं सदी की शुरुआत में बने भारत के सबसे पुराने प्रोटेस्टेंट चर्च को देखा। 16वीं सदी में निर्मित फोर्ट कोची का कैथोलिक चर्च भी यहीं है, जहां वास्को डि गामा दफन हैं। यहूदी बहुल पुराने इलाकों में नए अनुभव हुए, तो तंजावुर के संग्रहालय में बुद्ध की कलात्मक प्रतिमाएं देखीं। मानवविज्ञानी वेरियर एल्विन ने कभी लिखा था कि ‘पूरब से हमें चाहे जितने स्वर सुनाई दें, पर भारतीय रहस्यवादियों और कवियों के जरिये ही हमें अवतारों के दर्शन होते हैं। भारत की गौरवशाली कला और काव्यों में उसका अद्भुत सौंदर्य छिपा है। भारत ईश्वरीय आस्थाओं वाला एक जीवंत देश है और वह अवतारों की बहुलता से इस कदर तेजोमय है कि धर्म का जन्मदाता बन गया है।’ एल्विन के ये शब्द हमेशा मेरे साथ रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ भरे तंजावुर व कुंबकोणम के मंदिर और मस्जिदों-गिरजाघरों की ऐतिहासिकता, दोनों मुझे एहसास कराते रहे कि यह देश शायद कभी सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं था। भारत की विविधता इसकी धार्मिकता और सांस्कृतिक विरासत से कहीं ऊपर है। यह परिस्थितिजन्य भी है। यात्रा के प्रस्थानबिंदु नीलगिरि की पहाड़ियों में चाय के बगान और शाल वन आकर्षित करते हैं, तो घनी आबादी वाले केरल में कस्बों व गांवों का अद्भुत समन्वय है। तमिलनाडु का ग्रामीण इलाका तो अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य वाला है। दूसरी तरफ, आधुनिक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और अपने ही बोझ से दबे बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और नई दिल्ली जैसे महानगर भी हैं। इस दौरान तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से गुजरा। सबकी अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्यिक पहचान है। केरल में मलयाली कलाकारों के ‘कोची बिनाले’ का अनुभव बिल्कुल अलग था। पुणे का प्रवास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की देन था। महाराष्ट्र फाउंडेशन यह आयोजन हर साल कराता है। इसकी शोहरत और सफलता में उत्तरी अमेरिका में बसे मराठीभाषियों का बड़ा हाथ है। इसे महान देशभक्त व समाज सुधारक साने गुरुजी द्वारा 1040 में स्थापित ‘साधना’ का साथ भी हासिल है। इस में साहित्यिक-सांस्कृतिक और सामाजिक सक्रियता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले महाराष्ट्रवासी को सम्मानित करने की परंपरा रही है। देश के अन्य हिस्सों के अप्रवासियों के लिए भी यह पे्ररणादायी है। इत्तिफाक ही था कि इसी दौरान तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध के प्रतिरोध में क्षेत्रीय अस्मिता का देशज रूप करीब से देखने को मिला। सलेम से गुजरते हुए हमारी कार ऐसी ही एक भीड़ ने रोक ली। समझ में आया कि तमिलनाडु के बाहर बैठा शेष भारत टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा होगा कि खेती-किसानी से निकली एक परंपरा किस तरह तमिलनाडु की अस्मिता का सवाल बन गई और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आजादी मिलने के एक साल बाद सन् 1948 में भारतीय सेना के पूर्व कमांडर-इन-चीफ क्लाउड ओकिनलेक ने अपने एक दोस्त को लिखा- ‘सिख अपनी अलग सत्ता स्थापित करने की सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा होगा और यह इस देश के विखंडन और इस ख्याल को ध्वस्त करने की शुरुआत होगी कि भारत एक राष्ट्र है। पंजाबी उसी तरह मद्रासी से अलग हैं, जैसे स्कॉटलैंड वाले इटली वाले से। अंगे्रजों ने एक करने की कोशिश तो की, पर खास हासिल नहीं हुआ। कोई महाद्वीप के अनेक देशों को मिलाकर एक राष्ट्र नहीं बना सकता।’ यह भारत की महानता और विशिष्टता ही है कि हमारे निर्माताओं ने साझा धर्म, एक भाषा या साझा दुश्मन के आधार पर देश की शिनाख्त से इनकार कर दिया। यही कारण है कि आजादी से सत्तर साल बाद भी पंजाबी और मद्रासी, बंगाली और महाराष्ट्रीयन एक-दूसरे से अलग होते हुए भी साथ रहकर साझी संस्कृति का उदाहरण बनते हैं। मेरी यह यात्रा आमतौर पर सकारात्मक, लेकिन कभी-कभी निराशाजनक रही। अलग-अलग राज्यों से गुजरते हुए भी जिस एक चीज ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा, वह थी प्लास्टिक बैग की मौजूदगी। सड़कों पर, पेड़ों के नीचे, हरे-भरे खेतों में या कहीं भी ये बरबस दिख जाते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण नजारा तो सूखी पड़ी कावेरी नदी ने दिखाया, जो हर तरफ रंग-बिरंगे प्लास्टिक थैलों से अटी पड़ी थी। अकेला कुन्नूर ही था, जो इससे बचा दिखा। कुछ साल पहले नीलगिरि के एक दूरदर्शी कलक्टर ने इस जिले में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। इसका ऐसा असर हुआ कि कलक्टर तो आते-जाते रहे, मगर यहां के लोगों ने इसे आत्मसात कर लिया। इस अकेली खूबी ने इस इलाके के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए हैं। प्लास्टिक बैग सौंदर्य, पर्यावरण और सामाजिक तीनों नजरिये से घातक हैं। ये गंदे लगते हैं, जमीन और जल प्रदूषित करने के साथ श्रम का भी ह्रास करते हैं। समय आ गया है कि सरकार प्लास्टिक थैलों के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय प्रतिबंध की घोषणा करे। शायद ही कोई अन्य चीज हो, जो हमारे देश की इतनी खराब तस्वीर पेश करे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

