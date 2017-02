चीन की चाहत डाल रही है अड़ंगा

शशांक पूर्व विदेश सचिव

First Published:10-02-2017 10:24:47 PM Last Updated:10-02-2017 10:24:47 PM

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में मौलाना मसूद अजहर को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर चीन ने एक बार फिर तकनीकी रुकावट डाल दी है। इससे पहले बीते साल भारत के ऐसे ही एक प्रस्ताव को चीन ने स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था। मसूद अजहर पर पठानकोट हमले की साजिश रचने के साथ ही कई अन्य आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। भारत इसे वांछित आतंकी मानता है और इसे संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल कराने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि इस बार मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया है, जिस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपनी सहमति जताई है। सवाल है कि आखिर चीन क्यों बार-बार मसूद अजहर को बचाने की कोशिश कर रहा है? सवाल यह भी है कि जब अपने देश में आतंकवाद के खिलाफ वह कड़ी कार्रवाई की वकालत करता है, तो हमारे संदर्भ में वह क्यों पाकिस्तान के साथ मिलकर द्विपक्षीय तरीके से मसलों को सुलझाने की दलील देता है? चीन के इस दोहरे रवैये की आखिर वजह क्या है? इसका एक जवाब यह हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका ‘वैश्विक मुखिया’ का तमगा हासिल कर चुका है, उसी तरह चीन भी एशियाई देशों का ‘मुखिया’ बनने की चाहत रखता है। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और वह मानता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसे जैसी तवज्जो दी गई, उसमें सभी देशों को उसकी बात प्रमुखता से माननी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो तमाम समझौते हुए, उनमें अमेरिका ने चीन को एशिया में बहुत अधिक भूमिका देने का प्रयास किया था। उन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी चीन को कहीं अधिक नेतृत्वकारी भूमिका देने की कोशिश की गई, जो फ्रांस या पुर्तगाल के उपनिवेश थे। मुश्किल यह भी है कि अभी तक चीन इस बात को स्वीकार नहीं कर सका है कि एशिया का जिस तरह विकास हो रहा है या जिस तरह यह महाद्वीप विकास का इंजन बन गया है, उसमें भारत या दूसरे एशियाई देशों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। हो सकता है कि चीन दबी जुबान इस तथ्य को स्वीकार भी करता हो, मगर बात जब आतंकवाद या पाकिस्तान के साथ उसके हितों की आती है, तो उसका रवैया बदला-बदला दिखता है। बेशक भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके तमाम विवाद आपस में मिलकर सुलझाए जाएं। इसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता न हो। मगर सच यह भी है कि पाकिस्तान अपने बूते अपनी जमीन पर लहलहा रही आतंक की फसल नहीं काट सकता। उसने अपने यहां आतंकी गतिविधियों या जेहादी ताकतों को इस कदर बढ़ाया है कि अब आम जनता में सरकारी एजेंसियों से कहीं ज्यादा प्रतिष्ठता आतंकी गुटों की बन गई है। जब कभी पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं या जलजले जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये जेहादी संगठन ही हैं, जो कहीं ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत तो इनके सामने मानो अपने हथियार ही डाल बैठी है। आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीति भी बहुत उलझी हुई है। वह हुकूमत की मुखालफत करने वाले गुटों का तो सफाया चाहता है, मगर उन ताकतों को पालता-पोसता है, जो भारत-विरोध की बातें करते हैं। वह उन्हें आतंकी संगठन तक नहीं मानता। चीन के सामने भी वह यही तर्क देता है। लिहाजा अब चीन भी यह मानकर चल रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच के सियासी मतभेद सुलझ जाते हैं, तो दोनों मुल्कों में आतंकी घटनाएं खुद-ब-खुद बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान की तरफ झुकाव की एक बड़ी वजह चीनी निवेश भी है। चीन और पाकिस्तान का आर्थिक संबंध इतना व्यापक हो चुका है कि वहां चल रही परियोजनाओं से बीजिंग अब शायद ही पीछे हट सके। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर तो अब 57 अरब अमेरिकी डॉलर की परियोजना है। इस परियोजना के तहत तीन-तीन लिंक रोड, औद्योगिक टाउनशिप आदि बनाए जा रहे हैं। अमेरिका जहां संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है, वहीं चीन दुनिया भर में अपना निवेश बढ़ाने में जुटा है। पाकिस्तान में अधिक से अधिक निवेश करना उसकी इसी सोच को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफदारी करने से चीन को नुकसान नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ जब भी वैश्विक लड़ाई की बात आती है, तो पाकिस्तान उसमें एक गैर-जिम्मेदार देश माना जाता है। अब यदि चीन इसी तरह पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा, तो वह दिन दूर नहीं, जब यही दाग उसकी छवि पर भी दिखाई देगा। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश होने के कारण उस पर लगा यह धब्बा कहीं ज्यादा गहरा होगा। यह भी गौरतलब है कि एक तरफ वह दुनिया के तमाम देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है, जिसमें आतंक का मसला भी शामिल है, तो दूसरी तरफ मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगनाओं को कार्रवाई से बचाने की नीति अपनाता है। यह कूटनीति उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में, हमारे लिए जरूरी है कि हम चीन को बार-बार आईना दिखाएं। उसे यह बताना होगा कि हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या फिर पाकिस्तान के अंदर भी मानवाधिकार उल्लंघन की जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उनका हवाला देकर उसे अपने करीब लाना होगा। चीन को यह भी बताने की जरूरत है कि भारत जैसे अमनपसंद देश के साथ बेहतर संबंध रखना उसके लिए कितना मायने रखने वाला हो सकता है। चीन यह मानता है अथवा नहीं या ऐसा होने में कितना वक्त लगेगा, यह अभी कहना मुश्किल है। मगर हमें अपनी कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए। हमें उसकी इस धारणा को भी तोड़ना चाहिए कि हम पश्चिमी ताकतों का मुखौटा बन चुके हैं। संभवत: इसीलिए वह रूस को अपने साथ ला चुका है और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया क्षेत्रीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन को यह समझना चाहिए कि पश्चिमी ताकतों से बेहतर संबंध बनाना बदलते दौर की जरूरत है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर इन मसलों का प्रभाव नहीं दिखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत पश्चिम-हितैषी अपनी छवि को तोड़ने में तो कामयाब होगा ही, एशियाई देशों में आतंकवाद के मसले पर एकराय बनाने में भी सफल होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web