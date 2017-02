कठिन समय का उत्तम बजट

एन के सिंह, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय सचिव

First Published:01-02-2017 10:06:15 PM Last Updated:01-02-2017 10:06:15 PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संसद में पेश बजट को उत्तम बजट कहा है। मुझे भी यह उत्तम बजट ही लगता है, क्योंकि एक तो इसकी दिशा सही है, दूसरे अर्थव्यवस्था की रफ्तार में वृद्धि की जो उम्मीद थी, उसकी कोशिश इस बजट में दिखाई देती है। सबसे पहले हमें उन हालात को देखना होगा, जिनके बीच यह बजट पेश किया गया है। एक तो विश्व बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतेंं फिर से बढ़ने लगी हैं। यह एक ऐसा रुझान है, जिसका असर बाजार पर हमेशा ही नकारात्मक पड़ता है। दूसरी तरफ, अमेरिका में फेडरल ब्याज दर बढ़ रही है, वह भी उस समय, जब रिजर्व बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दर घटाए। अगर फेडरल ब्याज दर बढ़ती है और हमारे यहां ब्याज दर घटती है, तो पूंजी का प्रवाह देश से बाहर की ओर होने लगेगा। यह ऐसी कठिनाई है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा। एक और समस्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों की वजह से पैदा हो रही है। इससे सॉफ्टवेयर उद्योग सहित कई उद्योगों का मुनाफा कम होगा। साथ ही, इससे विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा देश में भेजी जा रही अपनी कमाई में कमी आएगी। अभी तक उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हमने सीखा है कि आपको जहां जैसे सस्ता पड़ रहा है, अपनी उत्पादन इकाई लगाएं। पर अब उल्टा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो बनाना है, देश में बनाएं और यहीं बेचें। घरेलू स्तर पर एक समस्या नोटबंदी से पैदा हुई मंदी वाली स्थितियों को लेकर थी। वित्त मंत्री को बजट बनाते समय इन सारी स्थितियों का मुकाबला करना था, जिनमें वह काफी हद तक कामयाब रहे हैं। सबसे पहले कृषि क्षेत्र को लेते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वह अगले पांच साल में किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहती है। बजट से साफ है कि उसने इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया है। किसानों को कर्ज देने का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इससे वे किसान भी इस तक पहुंच पाएंगे, जिन्हें अभी तक संस्थागत कर्ज नहीं मिल पाता था और वे अनौपचारिक क्षेत्र से महंगा कर्ज लेने को मजबूर थे। साथ ही कांटे्रक्ट फार्मिंग पर एक आधुनिक कानून बनाने की बात भी बजट में की गई है। ऐसा हुआ, तो कृषि उपज का बड़ा हिस्सा, जो बर्बाद हो जाता है, उसे बचाया जा सकेगा। एक और चीज है कि मनरेगा के लिए प्रावधान बढ़ा दिया गया है। बजट में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की बात कही गई है। इसके लिए देश भर में 600 कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही बजट में यह भी स्वीकार किया गया है कि श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। यह बात भले ही सभी स्वीकार करते रहे हों, लेकिन पहली बार यह कहा गया है कि श्रम कानूनों को कानूनी रूप से तर्कसंगत बनाया जाएगा।

यह पहला बजट है, जिसमें रेल बजट को भी उसी का हिस्सा बनाया गया है। और इसी में हमें पता चला कि रेलवे का 1.31 लाख करोड़ रुपये का जो कुल खर्च है, उसमें 55 हजार करोड़ रुपये उसे केंद्र सरकार से ही मिलते हैं। इसके बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर रेलवे खुद क्या करता है? साथ ही बजट में यात्रियों की सुरक्षा और टैरिफ कंपटीटिवनेस की बात की गई है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यातायात के नए विकल्प सामाने आ रहे हैं, एयरलाइंस अपने किराये लगातार घटा रही हैं। ऐसे में, रेलवे को स्पद्र्धा का भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ निजी-सार्वजनिक सहभागिता की बात भी की गई है। इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं, पर दिक्कत यह रही कि इसमें विवादों के निपटारे का भरोसेमंद प्रावधान नहीं रखा गया। अब सरकार ने इसके लिए कानून बनाने की बात की है, जो इस समस्या को कमोबेश खत्म कर सकता है। टेलीकॉम क्षेत्र में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि देश में ग्राम पंचायतों की संख्या इसकी तकरीबन दोगुनी है। जरूरी यह है कि इसमें निजी क्षेत्र की भी मदद ली जाए। मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ग्रामीण सड़क योजना के लिए सेस का सहारा लिया गया था, वही तरीका इसके लिए भी अपनाया जा सकता है। बजट में स्ट्रैटजिक क्रूड रिजर्व की जो बात की गई है, वह काफी महत्वपूर्ण है। यह बहुत जरूरी है, खासकर तेल की कीमतें बढ़ने की जो आशंका है, उसे देखते हुए। ऐसा भंडार बफर का काम कर सकता है और यह हमें तेज मूल्य-वृद्धि के झटके से बचा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बारे में सरकार का फैसला भी काफी अहमियत रखता है। इस साल के लिए 72 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य था, पर यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। इसका बड़ा कारण है कि कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को समझना कठिन होता है। अब सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की हर कंपनी को बाजार में सूचीबद्ध करना होगा, जिससे हमें उन कंपनियों का वास्तविक मूल्य पता पड़ सकेगा। सरकार के हाउसिंग पैकेज की बाजार में काफी सराहना हुई है। इसकी वजह से सुस्त पडे़ हाउसिंग क्षेत्र में जान लौटने की उम्मीद है। खासकर कम आयवर्ग के लिए बनने वाले मकानों के मामले में। शेयर बाजार में बजट के बाद जो उछाल दिखाई दिया है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। मंझोले और छोटे उद्योगों को कंपनी कर में पांच फीसदी की राहत देना भी काफी महत्वपूर्ण कदम है। देश का 97 फीसदी औद्योगिक उत्पादन इन्हीं कंपनियों में होता है। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट बोर्ड को खत्म करके एक तरह से सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। मगर सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है, वह पर्याप्त नहीं है। बजट की एक और बात यह है कि इसमें मेरी अध्यक्षता वाली फिस्कल रिस्पॉन्सिबलिटी ऐंड बजट मैनेजमेंट यानी एफआरबीएम समिति का जिक्र भी हुआ और इसकी सिफारिशें मानने की बात भी। समिति की सिफारिश थी कि वित्तीय घाटे की बजाय मुख्य ध्यान ऋण और जीडीपी अनुपात पर दिया जाना चाहिए, जो 60 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री ने भविष्य में इसी पद्धति को अपनाने की बात की है। फिलहाल वित्तीय घाटा 3.2 फीसदी रहेगा, जो अगले साल तीन फीसदी तक आ जाएगा। मुद्रास्फीति काबू में है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल मजबूत हैं। इसके चलते हमारी विकास दर काफी तेजी से बढे़गी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

