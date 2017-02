घाटा तो अमेरिका को भी होगा

आर सुकुमार संपादक, मिंट

First Published:05-02-2017 10:22:43 PM Last Updated:05-02-2017 10:22:43 PM

साल 2007 में इंफोसिस की गिनती भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा क्षेत्र और शेयर बाजार, दोनों में एक अगुवा कंपनी के रूप में होती थी। उसके कार्यशील मुनाफे का फर्क यानी परिचालन संबंधी तमाम खर्च के बाद कंपनी की कुल आमदनी से बची राशि का अनुपात करीब 30 फीसदी था। यह इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन (आईबीएम) का लगभग दोगुना था। लेकिन एक दशक बाद, दोनों कंपनियों के बीच का यह अंतर कम हो गया है। ब्लूमबर्ग के स्तंभकार एंडी मुखर्जी ने इस ओर इशारा करते हुए लिखा है, ‘आईबीएम और एक्सेंचर पीएलसी की तुलना में भारतीय कंपनियों को जो 10 फीसदी का ‘ऑपरेटिंग मार्जिन’ मिलता रहा है, वह अब धीरे-धीरे खत्म होने को है।’ वह आगे लिखते हैं, ‘अमेरिका की नई कठोर आव्रजन नीतियां तेजी से इस अंतर को खत्म कर सकती हैं।’ यह लेख पिछले हफ्ते की घटनाओं के संदर्भ में था, जिसमें दक्ष कामगारों से संबंधित अमेरिका की वीजा नीति (एच1बी वीजा) सभी घटनाक्रमों पर भारी रही। चिंता की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कार्यकारी आदेश और सिलिकॉन वैली के डेमोक्रेट जोए लोफग्रेन द्वारा संसद में पेश हाई-स्किल्ड इंटिग्रिटी ऐंड फेयरनेस ऐक्ट- 2017 है। मिंट ने पिछले हफ्ते ही यह खबर प्रकाशित की है कि इन दोनों में से किसी पर भी यदि सहमति बन जाती है, तो टाटा कंसल्टेन्सी सर्विस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड और इंफोसिस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल में काफी बदलाव करने होंगे। उनका ऑपरेटिंग मार्जिन तीन फीसदी तक गिर सकता है। अगर बदलाव होते हैं (ऐसा लग भी रहा है), तो इसका अर्थ यह होगा कि वहां अव्वल तो एच1बी वीजाधारक कम हो जाएंगे, और फिर इस वीजा पर अमेरिका भेजे जाने वाले कर्मियों को कंपनियां ज्यादा वेतन देंगी। अभी एच1बी वीजा के तहत अमेरिका बुलाए जाने वाले कर्मियों को कंपनियां, जिनके 15 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी अमेरिका में हैं (भारत की सभी बड़ी आईटी सेवा कंपनियां इस मानक पर खरी उतरती हैं), कम से कम 60,000 डॉलर का भुगतान करती हैं। विधेयक के हूबहू पारित होने के बाद यह वेतन बढ़कर 1,30,000 डॉलर हो जाएगा। हालांकि कई विश्लेषक इसके 1,00,000 डॉलर होने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा भी होता है, तो तस्वीर बिगड़ सकती है। कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं कि पुरानी योजना को दुरुस्त करते हुए उन कंपनियों को ज्यादा एच1बी वीजा दिए जाएंगे, जो अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देने को तैयार हैं। हालिया अमेरिकी घटनाक्रम पर, खासतौर से एच1बी वीजा नीति में संभावित बदलाव को लेकर भारतीय आईटी कंपनियों में एक तरह की नाराजगी है। उनका तर्क है कि आउटसोर्सिंग सिर्फ उनके या भारत के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह उन कंपनियों और देशों के लिए भी मुफीद है, जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। भारत के पक्ष में लॉबिंग करने वाले एक समूह नैसकॉम के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों के कार्यकारी अधिकारी फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस मसले को ट्रंप प्रशासन के सामने उठाने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन, इंफोसिस के बोर्ड के निदेशक और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व चेयरमैन रवि वेंकटेशन ने पिछले हफ्ते मिंट के अपने लेख में लिखा था, ‘अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों ने चार लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा करने में मदद की है, पिछले पांच वर्षों में उन्होंने 20 अरब डॉलर से ज्यादा टैक्स दिया है और विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित की पढ़ाई-लिखाई से संबंधित पहलों से करीब 1.20 लाख अमेरिकी युवाओं को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, फॉर्च्यून 500 में शामिल 75 फीसदी से अधिक अमेरिकी कंपनियों को भारतीय कंपनियां मिशन क्रिटिकल सपोर्ट (कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण मदद) देती हैं, जिनमें बैंक, खुदरा-विक्रेता और कार बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। बावजूद इसके दुखद है कि भारतीय व अमेरिकी, दोनों कंपनियों ने इन तथ्यों को अमेरिका में प्रभावी ढंग से उठाने में उपेक्षा बरती। नतीजतन, अब काफी कुछ दांव पर लग गया है।’ वीजा पर लगने जा रहा प्रतिबंध भारतीय आईटी कंपनियों को बदलने को मजबूर तो करेगा ही, ‘ग्लोबल डिलीवरी मॉडल’ (वैश्विक सेवा में सक्षम कंपनी) का उनका प्रसिद्ध तमगा भी छीन लेगा। अतीत में इन कंपनियों ने दूर देश बैठी दूसरी कंपनियों के लिए काफी अच्छा काम किया है, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें कुछ ढलान भी दिखती है। एच1बी वीजा आखिर कितना महत्वपूर्ण मसला है, इसे बताते हुए मिंट के अपने दूसरे लेख में वेंकटेशन ने लिखा है कि ‘इन तमाम कंपनियों के बोर्ड और सीईओ यह बखूबी समझते हैं कि उन्हें कोस्ट आर्बिट्रेज यानी दो या दो से अधिक बाजारों के बीच के मूल्यों के अंतर से मिलने वाले लाभ का मोह छोड़ना होगा। साथ ही, अब उन्हें बौद्धिक संपदा गढ़ने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।’ आउटसोर्सिंग के फायदे न बता सकने और वैकल्पिक बिजनेस मॉडल को अपनाने की धीमी गति को अगर दरकिनार कर दें, तब भी अमेरिकी वीजा व्यवस्था को लेकर चल रही कवायद की एक वजह भारतीय आईटी कंपनियां (कुछ तो जरूर) हैं। असल में, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिकी वीजा व्यवस्था का वक्त-वक्त पर बेजा लाभ उठाया है, यहां तक कि उसका उल्लंघन भी किया है। 2011 में मिंट ने बाकायदा सीरीज स्टोरी छापकर बताया था कि कैसे कई भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को एच1बी वीजा की बजाय बिजनेस वीजा पर अमेरिका भेज रही हैं। बहरहाल, अमेरिका की नई एच1बी वीजा नीति ऐसे वीजा पर वहां रह रहे लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगी। असल में, ऐसे कई भारतीय अपने परिवार को भी साथ रखते हैं। अब उनके जीवनसाथी और बच्चों के सामने अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि वे आमतौर पर एच1बी वीजा जैसे गैर-आप्रवासी कार्य वीजा पर ही वहां जाते हैं। राधिका एम.बी. ने अपनी किताब वीजा वाइफ्स : इमिग्रेशन एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन वूमेन इन द यूएस में इस मसले को उठाते हुए एक दिल को छूने वाली पंक्ति लिखी है- ‘कार्य वीजा आपको किस कदर असुरक्षित बनाता है, इसे आप तभी समझ पाएंगे, जब आप खुद इससे गुजरेंगे।’ वाकई, कई दूसरे मसलों की तरह नई एच1बी वीजा नीति सिर्फ सरकारों और कंपनियों को ही प्रभावित नहीं कर रही है, बल्कि यह आम लोगों को भी खूब प्रभावित करेगी।

