40 दिन बदले हुए प्लेटफार्म से जाएंगी 26 ट्रेनें

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:12-01-2017 06:51:57 PM Last Updated:12-01-2017 07:00:25 PM

प्लेटफार्म छह से लेकर लाइन नम्बर सात तक विद्युतीकरण का काम पूरा करने के लिए 14 जनवरी से 40 दिन तक प्लेटफार्म नम्बर छह बंद रहेगा। इसके बंद होने से इस पर आने वाली 26 ट्रेनों का प्लेटफार्म अस्थाई रूप से बदल दिया गया है। स्टेशन प्रबंधन के अनुसार यहां से आने वाली टे्रनें दो, पांच, सात, आठ नम्बर से भेजी जाएंगी। विद्युतीकरण काम वैसे तो लगभग पूरा हो चुका है लेकिन प्लेटफार्म नम्बर छह और लाइन नम्बर सात पर काम बाकी रह गया था। ऐसे में इस प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से नहीं चल पा रही हैं। इस पर भी विद्युतीकरण पूरा हो जाने से लगभग सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ट्रेन नम्बर और नाम वर्तमान प्लेटफार्म परिवर्तित प्लेटफार्म 15106 वाराणसी इंटरसिटी 6 5 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस 6 5 15210 जनसेवा एक्सप्रेस 6 2 12524 न्यूजलपाईगुड़ी एक्स 6 2 12408 जनसेवा एक्सप्रेस 6 2 19601 उदयपुर एक्सप्रेस 6 2 15024 यशवंतपुर एक्सप्रेस 6 8 11015 कुशीनगर एक्सप्रेस 6 5 75002 डेमू 6 5 75003 डेमू 6 5 14674 शहीद एक्सप्रेस 6 2 15108 मथुरा-छपरा एक्स 6 4 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस 6 5 15020 नवतनवा एक्सप्रेस 6 5 14673 शहीद एक्सप्रेस अप 6 4

