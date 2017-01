मानव शृंखला को लेकर महागठबंधन की हुई बैठक

गया। निज प्रतिनिधि

First Published:19-01-2017 07:22:14 PM Last Updated:19-01-2017 07:34:03 PM

गया। 21 जनवरी को बनने वाली मानव शृंखला में लोग लाल टोपी या सर पर लाल रिबन बांधकर आएं। इससे सेटेलाइट से फोटो लेने में मदद होगी और अच्छा भी लगेगा। मानव शृंखला को लेकर पूरे जिले में विभिन्न तरह की गतिविधियां चलायी जा रही है। इसमें सभी लोग सहयोग करें। ये बातें डीएम कुमार रवि ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि मानव शृंखला का दायित्व हर प्रखंड में बीडीओ पर है। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 391 किलोमीटर में मानव शृंखला बनेगी। मुख्य रोड पर एक सौ किमी और 291 किमी के अन्य मार्गों पर मानव शृंखला का निर्माण होना है। मुख्य मार्ग के जिले के बेलागंज, गया शहर, बोधगया, दोमुहान, डोभी, बाराचट्टी में झारखंड राज्य की सीमा तक मानव शृंखला बनेगी। इसमें करीब 7 लाख 80 हजार लोग शामिल होंगे। इसमें जीविका, उच्च विद्यालय, मिडिल स्कूल के पांचवी कक्षा से छात्राएं शामिल होंगे। सामाजिक संगठन के लोग भी रहेंगे। डीएम ने बताया कि प्रति किलोमीटर पर फर्स्ट एड किट के साथ एएनएम की टीम रहेगी। पानी के लिए टैंकर की सुविधा होगी। लोग बोतल में पानी लेकर आएंगे। पदाधिकारी भी अपने साथ पानी के पांच बोतल रखेंगे। रूट में पड़ने वाले विद्यालय और सरकारी संस्थानों में कलस्टर सेंटर होगा। वहां लोग एकत्रित होंगे। प्रवेश द्वार पर स्वागत बोर्ड रहेगा। पांच स्थानों पर मानव शृंखला का लाइव प्रसारण होगा। कलेक्ट्रेट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था पर कड़ी नजर है। जीटी रोड पर मानव शृंखला बनने के दो घंटे पहले से लेकर दो घंटे बाद तक परिचालन बाधित रहेगा। झारखंड सीमा से बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक होगा। सिर्फ एम्बुलेंस की आवाजाही होगी। आयोजन में शामिल निजी गाड़ियों को पास दिया जाएगा। मानव शृंखला में शामिल होने वालों का हस्ताक्षर भी लिया जाएगा। मानव शृंखला को सफल बनाने के लिए निकली बाइक रैलीनिज संवाददातागया। मानव शृंखला को सफल बनाने के लिए बुधवार को नगर प्रखंड से एक बाइक रैली निकाली गई। रैली में हजार की संख्या में बाइक सवार शामिल हुए जिन्होंने शहर के विभिन्न मुहल्लों में घूम-घूम कर सड़क पर आते-जाते लोगों को शराब न पीने की नसीहत दी। रैली नगर प्रखंड से निकलकर कटारी हिल व मिर्जा गालिब वाले रोड से हाते हुए जीबी रोड के रास्ते टावर चौक तक गई। शराब न पीने की ली शपथशराब बंदी के इस दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए बुधवार को चंदौती प्रखंड प्रांगण में आयोजित समारोह में आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका व सहायिकाओं ने शपथ ली। मौके पर प्रखंड सीडीपीओ स्नेहा सिन्हा ने उपस्थित कर्मियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई। मानव शृंखला की तैयारी को लेकर हुए कई कार्यक्रमइमामगंज। टाउन हॉल इमामगंज में मानव शृंखला को लेकर महागठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पह्लाद प्रसाद ने बताया कि मानव शृंखला बनाने में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। इस मौके पर बीडीओ नंदकिशोर श्रीकांत प्रसाद, बृजंनदन प्रसाद, गणेश पासवान, दिनेश प्रसाद, बृजमोहन प्रसाद, बद्री नारायण सिंह आदि लोग मौजूद थे।मानव शृंखला को ले विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठकआमस से एक संवाददाता के अनुसार, करमडीह पंचायत के शिवनगर व जवैनियां के ग्रामीणों ने गुरुवार को मानव शृंखला को लेकर रैली निकाली गयी। जवैनियां से शिवनगर, चण्डीस्थान, करमडीह मोड़ होते हुये सुग्गी गांव तक गई। गीत, संगीत व श्लोगन से मद्य निषेध व मानव शृंखला के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कस्तूरबा विद्यालय के बच्चों ने निकाला प्रभात फेरीइमामगंज। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पंडरिया ने छात्राओं ने हाथ में बैनर व तख्ती लेकर गुरुवार को मद्य निषेध अभियान को सफल बनाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर वार्डेन विद्यावती कुमारी, शिक्षिका प्रणिता कुमारी, प्रेरक प्रदीप कुमार, राजश्री कुमारी आदि लोग उपस्थित थे। बोधगया बीआरसी में महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिताबोधगया। प्रखंड संसाधन केन्द्र में गुरुवार को मानव शृंखला की सफलता के लिए टोला सेवक तथा तालिम मरकजों के बीच रंगोली तथा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिलाएं अपनी-अपनी हाथों पर मेहंदी से शराबबंदी से जुड़ी स्लोगन लिखकर एक साथ कतारबद्ध होकर खड़ा हुई। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कंचन कुमारी, दूसरे स्थान पर जयन्ती कुमारी तथा तीसरे पर शाहीणा प्रवीण रहीं। इसके पहले बीडीओ अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। टनकुप्पा से एक संवाददाता के अनुसार, प्रखंड के टनकुप्पा बाजार में गुरुवार को मानव शृंखला कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जदयू पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रभारी सीताराम सिंह और संचालन प्रखंड अध्यक्ष माधुरी सिन्हा ने की। टनकुप्पा बाजार स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में गुरुवार को सेविका - सहायिका की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता सीडीपीओ अंजु कुमारी ने की। इस मौके पर सीडीपीओ समेत कार्यालय के सभी कर्मी और सभी सेविका व सहायिकाओं ने मधपान निषेध को लेकर सामूहिक संकल्प लिया। कोंच सें एक संवाददाता के अनुसार, मानव श्रृखंला की सफलता को लेकर ददरेजी से पंचानपुर के बीच एरिया को पांच जोन में बांटा गया है। बीडीओ धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविका व जनवितरण की दुकानदार के साथ बैठक की। शुक्रवार को मद्य निषेध पर प्रखंड कैंपस में स्कूली बच्चों के बीच पेंटिग प्रतियोगिता, मॉक ड्रिल और शाम में ददरेजी से कोंच तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा।

