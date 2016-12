अगर स्मार्टफोन है आपके पास, तो सबसे पहले करें ये 6 जरूरी काम

हम हमेशा स्मार्टफोन खरीदने के बाद सुरक्षा के नजरिए से कई महत्वपूर्ण चीजों को करना भूल जाते हैं। स्मार्टफोन के सेफ्टी के लिए फोन खरीदने के बाद कुछ एक्सेसरीज और सिक्युरिटी एप्स की जरूरत होती हैं। जिससे आपका फोन सालों साल चल सकता है। नए स्मार्टफोन लेने के बाद किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए हम आपको बताते हैं ऐसे कुछ जरूरी बातें, जिनको फॉलो करके अपने फोन को लंबी उम्र दे सकते हैं...

नया स्मार्टफोन लेने के बाद सिक्युरिटी के लिए 6 बातों का जरूर रखें ध्यान

1. फोन चोरी होने पर पता लगाएं

अक्सर हमें इस बात का डर बना रहता है कि यदि हमारा फोन चोरी हो जाएंगा तो कैसे पता लगा सकेंगे। इसके लिए अब सभी स्मार्टफोन में ऑप्शन दिए जा चुके हैं, जिसका इस्तेमाल करके चोरी हुए फोन का फौरन पता लगाया जा सकता है। स्मार्टफोन के चोरी होने या खो जाने के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए कुछ चींजों का ध्यान रखना होगा, आपने ऐंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऐंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर ऐक्टिवेट होना जरूरी है। इससे आपको स्मार्टफोन की लोकेशन पता लगाने में मदद मिलेगी।

इसके लिए अपने स्मार्टफोन की गूगल सेटिंग में जाएं। नीचे करने पर आपको सेक्युरिटी का ऑप्शन नजर आएगा। इसे टैप करें और Android Device Manager पर जाएं। Remotely locate this device और Allow remote lock and erase on or off को टिक कर दें। इसमें यह भी ध्यान रखें की बात है कि Location की सेटिंग में जाकर Access to my location को भी ऑन करके रखना है। इसके अलावा फोन में गूगल साइन इन होना चाहिए।

अगली स्लाइड में पढ़ें कि नया स्मार्टफोन लेते ही क्या करना चाहिए...