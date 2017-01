फर्रुखाबाद में बढ़े टैक्स के विरोध में कैंटूमेंट बोर्ड पर महिलाओं का हंगामा

फर्रुखाबाद में बढ़े टैक्स के विरोध में कैंटूमेंट बोर्ड पर महिलाओं का हंगामा

फर्रुखाबाद। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:11-01-2017 04:50:33 PM Last Updated:11-01-2017 05:01:11 PM

छावनी परिषद बोर्ड की बैठक में बढ़ाए गए हाउस और वाटर टैक्स के विरोध में निर्वाचित सभासदों ने बहिष्कार कर दिया। वार्ड नंबर 1 की महिलाओं ने इसको लेकर दफ्तर परिसर में नारेबाजी की और पोर्टिको में खड़ी प्रेसीडेंट की कार का घेराव किया। पुलिस ने पहुंचकर स्थित को संभाला और नाराज महिलाओं को समझाकर किनारे किया। सेना की क्विक रिलीफ टीम भी मौके पर पहुंच गए। करीब दो घंटे तक यहां असमंजस की स्थिति बनी रही कि प्रेसीडेंट महिलाओं से मिलेंगे या नहीं। बाद में महिलाओं को यहां से जाना ही पड़ा। छावनी परिषद बोर्ड में बुधवार को निर्वाचित और नामित सदस्यों के साथ प्रेसीडेंट ब्रिगेडियर कवींद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक पूर्व से ही तय थी। सुबह 11.20 बजे करीब प्रेसीडेंट कवींद्र सिंह जब बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तो इससे पहले सभागार के अंदर जाने से पूर्व वार्ड नंबर 1 की सभासद अवंती ने प्रेसीडेंट से कहा कि जो टैक्स बढ़ाया गया है उस संबंध में हमारे वार्ड की महिलाएं मिलना चाहती हैं, उनसे बात कर लो। इस पर प्रेसीडेंट ने स्पष्ट कहा कि मै आपसे बात कर सकता हूं क्योंकि आप वहां की सभासद हैं। महिलाओं से मेरा बात करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। यह कहकर प्रेसीडेंट मीटिंग कक्ष में पहुंच गए। पीछे से सभासद अवंती भी अंदर मीटिंग में शामिल होने पहुंची। इससे पहले सदन में नामित व निर्वाचित सदस्य भी मौजूद थे। मीटिंग अभी शुरू हो पाती कि इस बीच सभासदों ने बढ़ाए गए टैक्स को लेकर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। सभासदों ने कैंटूमेंट के अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाया कि हम लोगो की बगैर राय से टैक्स बढ़ा दिया गया है। इससे क्षेत्र की जनता परेशान है। हमारी बात सुनी जाए नहीं तो बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस बीच सभासद अवंती की अधिशासी अधिकारी से तल्ख लहजे में बातचीत भी हो गई। इस पर प्रेसीडेंट ने सभासदों से कहा कि समस्या को बैठकर सुलझाएं खुद समस्या न पैदा करें। बाईकाट से कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसके बाद सभासद वाकआउट कर बाहर निकल आए। केवल वीरपाल वहां रह गए और उन्होंने प्रेसीडेंट से बात भी की। इस बीच सभासद अवंती के साथ आईं महिलाओं ने यहां हंगामा खड़ा कर दिया। बाहर की ओर महिलाओं ने नारेबाजी की। कैंटूमेंट बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध में अजय कुमार, शमा अनवर जमाल, विजय कुमार रहे। उधर नामित सदस्यों के साथ प्रेसीडेंट ने बैठक की और उसमें एजेंडे के प्रस्ताव पास हुए। बोले प्रेसीडेंट छावनी परिषद बोर्ड के प्रेसीडेंट/ब्रिगेडियर कवींद्र सिंह निर्वाचित सदस्यों के बहिष्कार से नाराज दिखे। बोले हम समस्याओं के समाधान के लिए हैं न कि खुद समस्या पैदा करने के लिए । यदि कोई बात थी तो बैठकर हल की जा सकती थी। वाकआउट समस्या का समाधान नहीं है। उधर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि दूसरे कैंटूमेंट की अपेक्षा हमारा किराया बहुत कम है। सभासदों को लगता है कि हमने 200 प्रतिशत बढ़ाया है परन्तु ऐसा नहीं है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चार रुपए को आठ रुपए कर देना 200 प्रतिशत नहीं होता है।

Web Title: Farrukhabad to protest the increased taxes on the board of Women commotion Kantument

