जब मैं मर जाऊं, मेरी जायदाद अभिषेक-श्वेता में बराबर बंटे: अमिताभ

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:02-03-2017 12:19:42 PM Last Updated:02-03-2017 12:19:42 PM

T 2449 - #WeAreEqual .. and #genderequality ... the picture says it all !! pic.twitter.com/QSAsmVx0Jt

Web Title: when i die my assets will be divided equally between shweta and abhishek amitabh bachchan