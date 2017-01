WATCH TEASER: 'कमांडो 2' में विद्युत जामवाल का जबरदस्त स्टंट

साल 2013 में आई विद्युत जामवाल की फिल्म 'कमांडो' का सीक्वल 'कमांडो 2' का टीजर सामने आया है। तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसका टीजर शेयर किया है। जिसमें विद्युत कमाल का स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक सीन में विद्युत जीप के नीचे से निकलते हैं। ट्रेलर 23 जनवरी, सोमवार को रिलीज होगा।

Here's a *glimpse* of #Commando2 trailer... Trailer launch on Mon... Stars Vidyut Jammwal, Adah Sharma, Esha Gupta and Freddy. pic.twitter.com/pPAgsjiWR1