फिल्लौरी का पहला गाना रिलीज, देखें अनुष्का-दिलजीत की सूफियाना मोहब्बत

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की बतौर प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म 'फिल्लौरी' का पहला गाना 'दम-दम' रिलीज हो गया है। अनुष्का और दिलजीत दोसांझ पर फिल्माए गए इस गाने में दिखाया गया है कि कैसे दो प्रेमियों के बीच आंखों से प्यार का इजहार होता है। 'फिल्लौरी' का ये पहला सॉन्ग, एक सूफी सॉन्ग है, जिसे सुनकर आपका दिल भी भर उठेगा।

गाने के बोल भी भावुक कर देने वाले हैं, 'दम-दम उठी है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के, मेरा दिन फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे दम पे'

अनुष्का ने ट्विटर पर इस गाने को शेयर करते हुए लिखा, 'साल 2017 का पहला गाना दम-दम..कैसा लगा?'

And here it is...#DumDum, the first Sufi love song of 2017. #Phillauri कैसा लगा? https://t.co/xdr1VL45jQ