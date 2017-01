भारत पहुंचे विन डीजल और दीपिका पादुकोण, हुआ जोरदार स्वागत

मुंबई, लाइव हिन्दु्स्तान टीम

First Published:12-01-2017 12:16:07 PM Last Updated:12-01-2017 12:28:35 PM

'ट्रिपल एक्स' का प्रमोशन करेंगे विन डीजल और दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म 'ट्रिपल एक्स : रिटर्न ऑफ द जेंडर केज' के प्रचार के सिलसिले में भारत आए हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विन डीजल का ढोल बजाकर और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिकन एक्टर के साथ उनकी को-एक्टर दीपिका पादुकोण और निर्देशक डीजे कारुसो भी मौजूद थे। विन एयरपोर्ट से दीपिका का हाथ थामे बाहर निकले। अपने फैन्स और मीडिया को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। तीनों का ढोल, नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने खुशी-खुशी तस्वीरें भी खिंचवाई। When Deepika and Vin come to town #deepikapadukone #xxxmovie #vindiesel A video posted by Daniel Bauer Makeup And Hair (@danielbauermakeupandhair) on Jan 11, 2017 at 7:00pm PST

Web Title: vin diesel welcomed in india with deepika padukone for promotion of triple x

