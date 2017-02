'बद्रीनाथ की दुल्हनिया': पोस्टर में देखें आलिया-वरुण का बिंदास अंदाज

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। दोनों सोमवार को फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर आए हुए हैं।

आलिया ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, मॉर्निंग जयपुर..वहीं वापस आ गए, जहां से शुरू हुआ था।

Morning Jaipur! Back to where it all started! #BKDinJaipur @Varun_dvn pic.twitter.com/Nwqe2gEhO2

वरुण ने भी ट्विटर पर पोस्टर शेयर किया है।

Good morning Jaipur me and @aliaa08 are in your city. we plan to do a lot of stuff #bkdinjaipur . pic.twitter.com/Mvks7do2zh