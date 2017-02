BMC चुनाव: वरुण नहीं डाल पाए वोट, फिर भी TWITTER पर उड़ा मजाक

महाराष्ट्र में बहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और नौ अन्य नगर निकायों के चुनावों के लिए 21 फरवरी को मतदान किया गया। इस चुनाव में बॉलीवुड स्टार्स द्वारा वोट डालने जाना काफी लाइमलाइट में रहा। रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, रेखा, गुलजार, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सितारों ने वोट डाला, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में वरुण धवन हैं। हालांकि वरुण ने वोट नहीं डाला क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था।

My name has not shown up in the list unfortunately,its bizarre because I voted last year.Will find out from EC where is my name:Varun Dhawan pic.twitter.com/k7KPlZuY1G