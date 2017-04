जब 9 साल बाद मिले तुलसी-मिहिर और बोले क्या चांस है...

टीवी सीरियल 'सास भी कभी बहू थी' शायद आप लोगों को याद ही होगा। इस शो में स्मृति इरानी और रोनित रॉय साथ काम कर चुके हैं। सीरीयल में स्मृति (तुलसी) और रोनित (मिहिर वीरानी) के किरदार में काम कर चुके हैं।

दोनों सीरियल में पति-पत्नी के किरदार में नजर आए थे और अब अचानक ही दोनों हाल ही में 9 साल बाद फिर मिले। इनकी ये मुलाकात एयरक्राफट में हुई। इस मोमेंट पर रोनित ने स्मृति के साथ एक सेल्फी क्लिक की और उसे ट्विटर पर भी शेयर की।

फोटो शेयर करते हुए रोनित ने लिखा, क्या चांस है... फ्लाइट में स्मृति से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस शो को बंद हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दोनों की जोड़ी को लोग याद रखते हैं। बता दें कि अपने समय पर इस शो ने टीआरपी के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसकी शुरुआत 3 जुलाई 2000 में हुई थी।

What are the chances??!!!

So lovely to meet @smritiirani in the flight pic.twitter.com/un7eNOd3oc