इस अभिनेत्री ने कोबरा के साथ डाली फोटो तो पकड़ ले गई पुलिस

टीवी अभिनेत्री श्रुति उल्फत और उनके दो प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और नितिन सोलंकी को वन विभाग ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। उनके उपर आरोप है कि वन विभाग के नियमों का उल्लंघन है। आपको बता दे कि अक्टूबर 2016 में श्रुति उल्फत ने कोबरा के साथ अपना वीडियो डाला था।

जिसके बाद मुंबई प्रादेशिक विंग के वन अधिकारियों ने कुछ पशु कार्यकर्ताओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। इसके आधार पर बुधवार को वन अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया।



वीडियो अक्टूबर 2016 में सीरियल 'नागार्जुन' के प्रमोशन के लिए बनाया गया था। श्रुति ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे ये वायरल हो गया। पहले प्रोडक्शन टीम ने इस वीडियो में दिख रहे कोबरा को एक स्पेशल इफेक्ट्स बताया था।

Ths is d video that got Shruti Ulfat in trouble nd angered animal activists who complained 2 forest dept @PAWSMumbai @RAWW_TWEETS @dna pic.twitter.com/FBdAwfTXFU

इसके बाद अधिकारियों ने वीडियों को जांच के लिए कलिना फॉरेंसिक लैब भेजा गया। 17 जनवरी को मिली रिपोर्ट में बताया गया कि वीडियो में दिख सांप असली था। रिपोर्ट के आधार पर अभिनेत्री को नोटिस भेजा गया और एक प्राथमिक अपराध रिपोर्ट (POR) दायर की।

Forest Dept say that production manager nd actress said this snake was special effect bt forensic tests cnfrmd it was real @dna pic.twitter.com/DIfosxGhZO